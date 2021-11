Propadlíci z německých STK: Letošní výsledky varují také před BMW 5 a Superbem

Letošní žebříček spolehlivosti ojetých vozů, které se dostavily na technickou kontrolu do německých stanic společnosti TÜV SÜD, zahrnuje výsledky z prohlídek 9,6 milionů osobních automobilů ve stáří od 2 do 11 let.

Na BMW řad 5 a 6 z poloviny minulého desetiletí je třeba si dát pozor | Foto: BMW