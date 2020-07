Zájemci mají nyní možnost koupit si od státu v aukci řadu automobilů. Některé stát zdědil, jiné vyřadil z vozového parku různých svých úřadů a některé dokonce nejdříve zabavil…

Saaby nabízené nyní státem v aukci | Foto: ÚZSVM

Množství "tuctových vybydlených" fabií z počátku tisíciletí s vyvolávacími cenami v řádu několika desítek tisíc korun, vraky, které už léta stojí v odlehlých koutech parkovišť různých institucí, ale i několik zajímavých automobilů. To vše se dá v současné době nalézt na internetové adrese nabidkamajetku.cz. Na ní Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových nabízí nepotřebný majetek.

Mezi auty, které stojí za pozornost, jsou hned tři exempláře výrobků dnes již zaniklé švédské automobilky Saab. Mají relativně málo najeto, pod kapotou výkonné motory a zejména sedan i kombi 9-5 také skvostný interiér provedený z bílé kůže. Kabriolet 9-3 Aero lze dokonce vydražit už od 21 000 Kč. Zatímco oba vozy řady 9-5 vznikly v roce 2009, "devět trojka" je o pět let starší.

Společně s dalšími nabízenými automobily si je můžete prohlédnout v naší fotogalerii.

Jak to ale bývá, vše má háček. Tyto automobily totiž již dávno zabavila policie a sedm let stály odstavené. To samozřejmě znamená, že jsou v současnosti nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích, s čímž je spojena řada nutných administrativních úkonů. Navíc bude samozřejmě ve všech třech vozech zapotřebí vyměnit baterii, provozní kapaliny a udělat i jiné servisní práce.

Jako zajímavá volba se jeví také zdánlivě obyčený Renault Laguna s benzinovou osmnáctistovkou pod kapotou. Je už letitý - do provozu byl poprvé přihlášen v roce 2001 Jenže, jedná se o automobil, který stát zdědil po prvním majiteli tohoto vozu. Ten s ním stihl během svého života ujet jen 30 000 kilometrů.

Nechcete zametač?

Karosérie je nepoškozená, interiér velmi zachovalý a vůz by byl po vložení nové baterie plně funkční. Jelikož byl ale automobil zhruba čtyři roky nepoužíván, nemá samozřejmě platnou technickou kontrolu.

Raritou mezi nabízenými vozidly je zametací speciál postavený na podvozku nákladního Mercedesu. Na Ředitelství silnic a dálnic sloužil od roku 2006. Je to nejdražší vůz v současné nabídce - stát za něj požaduje minimálně 359 000 Kč.

Některá vozidla v nyní probíhajících aukcích jsou už vhodná tak maximálně na náhradní díly (například velkoprostorový Renault Espace z roku 2004 za 3750 Kč), ale dají se koupit i opečovávané vozy. Například i šestiválcové superby 1. generace, v nichž se vozili výše postavení státní úředníci, kteří mohli využívat služební řidiče, nebo Octavii 2. generace z roku 2007 se solidním nájezdem 148 000 kilometrů. Ve výbavě je mimo jiné kožené čalounění i automatická převodovka. Vyvolávací cena u tohoto vozu je 130 500 Kč.