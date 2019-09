Vozy 4x4 lze najít i do 100 tisíc korun. Pořídíte za to BMW, Audi, Hondu i Škodu.

Největší výběr najdete u Škody Octavia | Foto: Škoda Auto

Nemusí být ani zima, aby se vám na silnici vyplatil pohon všech kol. Stačí podzimní déšť spolu se spadaným listím a z vozovky se stává nepříjemně kluzká záležitost. Auta se 4x4 se s neduhy počasí umí vypořádat, proto si je lidé s oblibou právě během začínajícího podzimu kupují.

Ne vždy ale v rodinném rozpočtu zbývá dostatek peněz na to, abyste si pořídili nové SUV. Pátrali jsme proto v českých autobazarech po nejlevnějších vozech s pohonem všech kol. Limity byly hned dva – cena do 100 tisíc korun a nájezd maximálně 200 tisíc kilometrů. Ukázalo se, že u některých značek jde o nepřekonatelnou kombinaci.

Laciné ojetiny s pohonem všech kol jsou problém například u luxusní značky Mercedes-Benz. Sice jsme do 100 tisíc korun našli hned několik aut, například starší třídu E, u těchto vozů se ale nájezdy pohybovaly od čtvrt až po půl milionu kilometrů. A to už je poměrně riskantní hodnota.

Naopak u Audi a BMW je stále celkem slušný výběr. V případě značky z Ingolstadtu najdete například první generaci Audi A6 allroad quattro. Opět je tu poměrně dost vozů s vysoký nájezdem, ale existují výjimky. U Mnichovské automobilky pak narazíte hlavně na řadu 3 nebo nejstarší kousky X5.

Nebyly by to tuzemské bazary, kdyby nám nejčastěji nenabízely české auto. S pohonem všech kol do 100 tisíc korun tak najdete největší výběr od Škody. Jde o Octavii v první a někdy i ve druhé generaci. Nejobvyklejší je kombinace s úsporným dieselem 1.9 TDI. Ostatně, nafta je dominantním palivem u vyhledávaných ojetin.

Vzhledem k nízké ceně a vysokým nájezdům si ale při koupi bazarového vozu dejte pozor. Prověřte historii daného kusu, hledejte náznaky problémů s dieselovými motory nebo se systémy pohonu všech kol. Počítejte také s investicí do klasického servisu v podobě výměny rozvodů, olejů a dalších samozřejmostí.

Podívejte se do přiložené galerie, kde najdete příklad laciných ojetin s pohonem všech kol do 100 tisíc korun, které jsme objevili v českých autobazarech.