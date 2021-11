Řidiči pokročilejšího věku mají při pořizování auta poměrně jasné požadavky. Chtějí bezpečný, dobře jezdící, spolehlivý a z hlediska ovládání nekomplikovaný vůz. Samozřejmě rovněž s dobrým poměrem cena/výkon. Jeden takový jsem našel a v recenzi popisuji jeho silné i některé slabší stránky.

Ford C-Max druhé generace je povedené auto | Foto: Radek Pecák

Vhodnou volbou pro aktivně žijící seniory, zejména pro ty, kteří nepotřebují automobil s terénními schopnosti (a tedy pohonem všech kol a vyšší světlou výškou), můžou být velkoprostorové vozy. Z takových MPV, jak se odborně nazývají, lze vybrat Ford C-Max druhé generace.

Vůz z testu si můžete prohlédnout v naší fotogalerii. V popiscích pod snímky jsou další detailní poznatky.

“Senioři si Ford C-MAX druhé generace pochvalují rovněž z hlediska vyšší řidičské pozice. Ford C-MAX sice epatří mezi nejprostornější kompaktní MPV na trhu, ale dohání to variabilitou sedaček. Komu by byl prostor malý, může se zaměřit na delší model Grand C-MAX s posuvnými zadními dveřmi. Mnoha párům ale více vyhovuje kompaktnost kratší verze,” říká Filip Kučera z Auto ESA.

Zkoušený vůz byl vyrobený v roce 2011 a za deset let ujel přesně 99 600 kilometrů. Auto ESA ho aktuálně nabízí za 249 000 Kč. Jelikož Ford nepatří mezi značky, které by byly nějak vyhlášené z hlediska kvality používaných materiálů, překvapilo mě, jak netknutě tento konkrétní exemplář vypadal. Bez újmy byl jak lak karosérie, tak také všechny součásti interiéru. Svědčí to také o ohleduplném zacházení ze strany minulých uživatelů.

Budoucího majitele tohoto vozu potěší také i na dnešní poměry velmi slušná výbava. Z jejího výčtu zmiňuji například automatickou dvouzónovou klimatizaci, značkové autorádio s CD přehrávačem, vyhřívané přední sedačky a čelní sklo, kožený volant, parkovací čidla, poloautomatický parkovací asistent, kola z lehké slitiny či startovací tlačítko. Dokonce jsem v přihrádce pod středovou loketní opěrkou nalezl také jeden USB konektor. Z hlediska bezpečnosti je C-Max také na úrovni. V době uvedení na trh získala tato druhá generace od nezávislé organizace EuroNCAP maximální počet pěti hvězdiče. Za ochranu dospělých získalo auto při testech 92 procent možných bodů a za ochranu dětí 83 procent.

Příjemné bylo také zjištění o motoru pod kapotou. Nacházel se tam totiž zážehový přeplňovaný čtyřválec se zdvihovým objemem válců 1,6 litru. “Z celé škály motorů dává C-MAXU nejvíce sportovní charakter motor 1.6T. Přitom s ním lze jezdit i úsporně. Naftové motory jsou ještě úspornější, ale již ne tak zábavné,” uvádí Filip Kučera z Auto ESA. Motor byl spojený s šestistupňovou manuální převodovkou. Změny převodových stupňů pomocí páky s ergonomickou hlavicí probíhaly velmi plynule a tiše. Přesné řazení je obvyklé také u jiných modelů značky s modrým oválem ve znaku.

Motor má dostatečný výkon a solidní reakci na pokyny od plynového pedálu. Přitom svým zvukem nijak výrazně nenarušuje akustickou pohodu v inteiréru.

Příjemné drobnosti…

Stejně jako u jiných vozů této kategorie oplývá Ford C-Max řadou vychytávek, které zpříjemňují cestování. Například vedle klasického vnitřního zpětného zrcátko je ještě jedno menší, díky kterému můžete mít přehled, co právě dělají vnoučata na zadních sedačkách. Ta si tam navíc můžou položit hračky nebo svačinku na vyklopitelné odkládací stolečky. Přihrádek na odložení drobností je dost. Líbilo se mi třeba také promyšlený kryt přihrádky před spolujezdcem, na jehož vnitřní straně je speciální prostor pro uložení brýlí a také tužky.

Skvělá je variabilita interiéru. Ve druhé řadě jsou totitž tři samostatné sedačky, které lze sklápět, případně úplně vyjmout z auta ven. Snadno pak v interéru převeze třeba jízdní kolo. Kufr v této verzi není úplně rekordně velký, ale má pravidelný tvar. Navíc lze zavazadla díky vysokému stropu vrstvit na sebe. Jen by se hodilo více upevňovacích ok nebo nějaké přihrádky na povinnou výbavu.

Některé ovládací prvky jsou ale nedomyšlené. Třeba je obtížné uchopit z palubní desky málo vystupující ovladače pro nastavování teploty klimatizace a při volbě jednotlivých funkcí audiosystému je nutné se trefit na doslova titěrná tlačítka. Rovněž zjišťování informací z palubního počítače není vůbec snadné.

Naopak samotná jízda je v C-Maxu opravdu příjemná. Třeba díky výkonným brzdám s účinkem, který plynule roste úměrně s tlakem nohy řidiče na prostřední pedál. Řízení je přesné a dává řidiči informaci o tom, co se pod koly právě děje. To ovšem na druhou stranu znamená také nutnost trošku se s volantem prát v okamžiku, kdy auto vjede do kolejí vytlačených do asfaltu těžkými kamióny.

Dobré jízdní vlastnosti potvrzuje rovněž Filip Kučera z Auto ESA: “C-MAX má pověst vozu, který jako MPV předčí chováním podvozku i některé hatchbacky nižší střední třídy. V kombinaci s motorem 1.6T bych ho doporučil tomu, koho řízení baví,” doplňuje.

Vinou přece jen vyšší karosérie se karosérie v rychleji projetých obloucích více naklání než v případě třeba modelu focus, ale není to nic, co by vzbuzovalo u cestujících uvnitř nelibé pocity.

Byť se dnes již najdou zážehové spalovací motory, které jsou ještě úspornější, ani stopadesátikoňová šestnáctistovka není rozhodně z kategorie “žroutů”. Při klidné jízdě na venkovské silnici si podle palubního počítače “brala” jen 5,4 litru na sto kilometrů, v kombinovaném režimu – město – venkov – dálnice lze počítat s hodnotami někde mezi šesti a sedmi litry.

Odborníci uvádějí, že C-Max je poměrně dlouhověkým vozem: “Z hlediska nákladů na údržbu s C-MAXem druhé generace nebudou problémy. Je konstrukčně velmi příbuzný jednomu z nejprodávanějších vozů v Evropě Focusu, takže druhovýroba pokrývá většinu dílů podléhajících opotřebení,” uzavírá Filip Kučera.

Konkurenti přicházející v úvahu:

Doporučuje Filip Kučera z Auto ESA

Konkurent Volkswagen Golf PlusZdroj: VW

VW Golf Plus

Plusy:

komfortní nastupování

velký zavazadlový prostor

spolehlivost

Mínusy:

vyšší pořizovací ceny

dražší originální díly

Konkurent Citroën C3 PicassoZdroj: Citroën

Citroen C3 Picasso

Plusy:

Variabilní interiér

Jízdní komfort

nižší pořizovací ceny

Mínusy:

prostornost o třídu níže

pro někoho příliš veselý design

Konkurent Škoda YetiZdroj: Škoda Auto

Škoda Yeti

Plusy:

dobrý výhled za volantem

snazší nastupování na vyšší sedačky

spolehlivost a odolnost

Mínusy:

vyšší pořizovací ceny

dražší originální díly