Tentokrát jsme se snažili vybrat nejspolehlivější modely v kategorii nižší střední a střední třída.

Kromě klasických verzí modelu A4 jsou spolehlivé i verze Sportback a kupé | Foto: Audi

Pokud budete vybírat ojeté auto ve stáří 4 - 15 let určené pro rodinu, pak byste měli zaměřit pozornost zejména na některé modely značek Toyota, Audi a Mercedes-Benz. Vyplývá to z našeho průzkumu automobilů, které němečtí technici společnosti TÜV nejčastěji zařadili do seznamu modelů, které měly při kontrolách ve stanicích technické kontroly nejmenší procento vážných závad. Na přehled celkem 13 modelů se podívejte do naší fotogalerie.

Mezi ty se v Německu počítají například problémy s brzdami, řízením, podvozkovými díly či osvětlením. Vážnou závadou je také unikající olej z motoru či převodovky.

Zařazení prémiových značek do seznamu sice možná někomu zní logicky, protože mají zákazníky, kteří jsou schopni akceptovat vyšší cenu, a proto používají kvalitnější materiály a lepší technologie při výrobě. Jenže, neplatí to o všech. Svědčí o tom malé zastoupení modelů bavorské automobilky BMW v žebříčcích nejméně poruchových aut. Vozy s typickým logem mnichovské značky TÜV kladně hodnotí pouze v kategorii SUV. Té jsme se věnovali v našem minulém článku.

Do našeho přehledu vozů náležejících do kategorií nižší střední třída se dostaly modely s nejrůznějšími druhy karosérií. Převahu mají sice hatchbacky (například jde o Mazdu 3, Audi A3, Volkswagen Beetle nebo Mercedes-Benz třídy A). K nim pak lze řadit ještě Toyotu Corollu (později přejmenovanou na Auris), která byla k mání rovněž jako kombík nebo sedan.

Za úvahu stojí i MPV

Největším vozem v našem přehledu je jednoznačně Audi A6. V jeho případě se za spolehlivé verze pokládají nejen typický sedan, ale rovněž kombi s označením Avant a dokonce čtyřdveřové kupé, což je v řeči automobilky Sportback.

Dokonce ještě více verzí nabízí automobilka se čtyřmi propojenými kruhy ve svém logu v případě vozu A4. Kdo nechce limuzínu nebo kombi, může si v bazaru vyhledat třeba klasické kupé, opět čtyřdveřové kupé Sportback nebo dokonce kabriolet. Všechny tyto posledně jmenované vozy ovšem mají na začátku svého jména písmeno A a číslici 5.

Za úplně nejspolehlivější vůz v této kategorii se na základě údajů TÜV dá pokládat velkoprostorový Volkswagen Golf Plus. Toto MPV se v polovině desetiletí sice přejmenovalo na Sportsvan, ale kvalita zůstala. Při našem zkoumání pěti ročníků přehledu TÜV Report (2016-2020) a pěti věkových kategorií, které jsou v něm vždy uváděny (2-3, 4-5, 6-7, 8-9 a 10-11leté vozy) získal z pětadvacet možných celkem 19 účastí mezi těmi úplně nejlépe hodnocenými.

Alternativou pro toto vozidlo je určitě Toyota (Corolla) Verso. Té jsme napočítali 14 "čárek".