V naší recenzi se zaměřujeme také na to, zda výborné hodnoty spotřeby stojí za soužití s chraplavým pohonným ústrojím. Samotné auto je však výbornou volbou pro používání ve městech i mimo něj.

Fabia III Combi je praktické auto, které dlouho vydrží. Pozor ale na výběr motorizace | Foto: Radek Pecák

Škoda Fabia třetí generace dorostla do velikosti, která už může vyhovovat velkému spektru motoristů. V případě verze kombi dokonce třeba také rodině s dvěma menšími dětmi. Potvrzuje to také Filip Kučera z Auto ESA. “Škoda Fabia je druhý nejprodávanější ojetý vůz na českém trhu. Její kvality jsou nesporné. Je odolná, praktická a vykazuje nízké provozní náklady. Nejrozumnější volbou do města je hatchback s benzínovým motorem,” vypočítává.

Pro redakční test ojetého vozu v ceně do čtvrt milionu korun jsem si ale z nabídky Auto ESA vybral modře lakovaný exemplář Fabie Combi, který v Mladé Boleslavi vyrobili v roce 2017.

Prohlédnout si ho můžete v naší komentované fotogalerii.

Od té doby stihl ujet poměrně výraznou porci 148 600 kilometrů. Za cenu rovných 250 000 Kč zákazník získá rovněž automatickou klimatizaci, vyhřívané sedačky, kožený volant a hlavici řadicí páky, tempomat, rádio s dotykovým displejem, parkovací senzory vzadu, mlhovky i kola z lehké slitiny. Z důležitých bezpečnostních asistentů jsem zaznamenal činnost pouze systému pro varování před hrozící čelní srážkou. Ten by pak v případě neodvratného střetu spustil také nouzové brzdění.

Vůz poháněl pro Fabii poněkud netypický motor – 1,4 TDI. Jedná se o vznětový přeplňovaný tříválec, který byl v tomto případě naladěný na výkon 77 kW. Spojený je s pětistupňovou manuální převodovkou.

Někteří odborníci před koupí vozu s touto motorizací varují kvůli náchylnosti dvouhmotového setrvačníku k poruchám. Od modelového roku 2016 však Škoda udělala úpravy, takže tento problém by už neměl hrozit. Přesto však je třeba před koupí Fabie s tímto motorem dobře rozvážit, jakým způsobem ji budete používat. “Krátké pojížďky s častými studenými starty prodražují údržbu,” upozorňuje také Filip Kučera.

Je tedy férové říci, že pokud někdo jezdí hlavně po městě, ten by měl volit jinou pohonnou jednotku. V podobné ceně jako byl tento turbodiesel se totiž nyní pohybují ceny Fabií třetí generace z roků výroby 2015 až 2019 se zážehovými agregáty 1.2 TSI nebo s novějšími tříválci 1.0 MPI nebo 1.0 TSI.

Fabia třetí generace ani po letech stále nevypadá špatně. Na rozdíl od té “dvojkové” je její design nadčasový. Snad jen světla jsou na dnešní poměry trošku moc velká.

Interiér je trvanlivý

Konkrétní testovaný exemplář byl ve výborném stavu. Jen na předním pravém blatníku jsem nalezl drobnou oděrku a uvnitř byl jeden poškrábaný plastový díl – na dveřích spolujezdce u madla. Tyto plasty navíc vypadají poněkud lacině. Například ale čalounění sedadel vyhlíželo jako zbrusu nové, ani čalounnění a obložení kufru neneslo žádné stopy intenzivního používání.

Zarazila mě absence jakýchkoli tlačítek či ovladačů na volantu. Na druhou stranu je ale faktem, že tempomat má speciální páčku pod volantem a na ovládací prvky rádia řidič v poměrně úzkém autě snadno dosáhne.

Škodovka už dlouhou dobu vymýšlí drobnosti, které lidem uvnitř zpříjemňují život. Já jsem teď ocenil například kapsičky na bočnicích předních sedaček. Do jedné jsem totiž dával respirátor a nemusel ho pak při vystupování dlouho hledat. Ráno za mrazu jsem také použil škrabku, která je ukrytá v krytu hrdla palivové nádrže.

Samostnanou kapitolou je samozřejmě zavazadlový prostor. Jen málokterý jiný výrobce vybaví boky kufrtu držákem na výstražný trojúhelník, bytelnými kapsami či výklopnými háčky na zavěšení nákupních tašek. Pod dno se navíc dá umístit plnohodnotné náhradní kolo a k tomu lékárnička, tažné lano a další potřebná výbava.

Interiér vozu je vhodný také pro přepravu čtyř dospělých cestujících. Za 186 centimetrů řidiče, jak jsem si ověřil, si na zadní sedačku s rezervou dvou centimetrů před koleny i nad hlavou sedne stejně vysoký člověk.

Přední sedačky mají dostatečnou boční oporu, sedák i opěradlo vyhoví svými rozměry většině lidských postav. Správnou polohu pro řízení si najde opravdu každý, k čemuž napomáhá otočné kolečko pro nastavení sklonu opěradla nebo výškově nastavitelné bezpečnostní pásy.

Motor uchu nelahodí

Studený motor je po nastartování opravdu velmi hlučný. Postupně se však během jízdy ztišil na únosnou mez. Vibrace však citlivější jedinci cítí stále.

Jízdní vlastnosti ovlivňuje těžší motor v přídi. Je tak znát menší nedotáčivost v zatáčkách. Naštěstí přichází pozvolna a lze ji snadno korigovat ubráním plynu.

Řazení ve svých drahách lehce drhlo. Hlavním problémem však je fakt, že takzvaně dlouhé kvalty znepříjemňují jízdu v obcích v oblastech s povolenou nejvyšší padesátikilometrovou rychlostí. I při zařazeném čtvrtém rychlostním stupni totiž podtáčený motor duní, přestože vás “rádce řazení na displeji v přístrojovém štítu ubezpečuje, že vše je v pořádku. Řidič je tak nucen neustále měnit převodové stupně.

Na druhou stranu, tento motor je velmi úsporný. Při volném tempu na okresních silnicích v Polabí, tedy prakticky na rovině, jsem zaznamenal na palubním počítači průměrnou spotřebu 3,2 litru. Ale také při tuzemském dálničním tempu jsem se “vešel” pod pět litrů.

Tento motor ještě nepotřeboval k plnění příslušných emisních norem tankovat kromě nafty také kapalinu Ad Blue.

Podvozek v trojkové Fabii je naladěn poměrně komfortně. Tedy ani jízda po proděravělé silnici není pro pasažery uvnitř žádným utrpením. Tento konkrétní exemplář by však vyžadoval menši investici do opravy brzd. Zřejmě zvlněné kotouče totiž po sešlápnutí brzdového pedálu vydávaly nepříjemné hučení a přenášely do interiéru vibrace.

Celkově lze ale Fabii III jak ve verzi hatchback, tak také kombi, rozhodně doporučit. I proto, že s výrobou kombíku Škodovka letos skonči a podobně řešený malý vůz již k mání nebude ani u žádné jiné značky.



Konkurenti přicházející v úvahu:

(Doporučuje Filip Kučera z Auto ESA)

Konkurent VW PoloZdroj: Radek Pecák

Volkswagen Polo

Plusy:

větší kufr

líbivější design

vyšší základní výbava

Mínusy:

menší výběr na trhu

vyšší ceny

Konkurent Hyundai i20Zdroj: Radek Pecák

Hyundai i20

Plusy:

prostorný interiér

nižší ceny

lepší sezení vzadu

Mínusy:

tvrdé plasty

přístupnost kufru

KOnkurent Peugeot 208Zdroj: Radek Pecák

Peugeot 208

Plusy:

pohodlnější podvozek

nižší ceny

vyšší obratnost

Mínusy:

menší kufr

méně místa vzadu