Tentokrát se ve své recenzi snažím zjistit, jak moc se deset let využívání auta pro sedm podepsalo na jeho stavu. Jednalo se o deset let starý Volkswagen Sharan s najetými 170 000 kilometry, který se nabízí k prodeji za 320 000 Kč.

Tento Volkswagen Sharan je deset let starý. Nevypadá na to | Foto: Radek Pecák

Sedm míst ve svém interiéru nabízí v současné době také řada sportovně užitkových vozů. Jenže, tento typ automobilů nemusí každému vyhovovat. Potvrzuje to také Filip Kučera z autobazaru Auto ESA:

“Zatímco na trhu nových vozů se projevuje trend odklonu od MPV ve prospěch vozů SUV, trh ojetin na tento trend reaguje pomalu. Obliba vozů MPV je u nás stálá. MPV mají proti vozům SUV z hlediska rodinného využití řadu výhod. Tou hlavní výhodou je zaměření na prostor a většinou promyšlenější modularita sedaček. Pro ženy je také výhodnější nízká nákladová hrana vozů MPV. Oceňují to především při nakládání kočárků a dalších dětských vozítek,” říká.

Testovaný exemplář Volkswagenu Sharan si i se všemi detaily můžete prohlédnout v naší komentované fotogalerii.

Jedním z nejvyhledávanějších modelů v této kategorii ojetin bývá Volkswagen Sharan. “Vozy se sedmi místy v ceně od 300 do 350 tisíc budou nejčastěji 7 až 10 let staré. Největší pokles ceny mají za sebou, ale další roky, kdy mohou dobře sloužit, ještě před sebou. Při následném prodeji tedy budou mít ještě zajímavou hodnotu,” říká.

K testu jsem si vybral deset let starý exemplář aktuální generace. Ano, opravdu se tento vůz, který facelift podstoupil již v roce 2015, stále nabízí na trhu nových vozů. Byť již přišel o oblíbené naftové motory TDI. Právě dvoulitrové “tédéíčko”, které dříve lidé volili velice často, poháněl tento konkrétní vůz aktuálně nabízený za 320 000 Kč. Dokonce ve výkonné specifikaci se 125 kW (170 koňskými silami). Motor byl spojený se šestistupňovým automatem DSG.

Ten, kdo si konkrétní specifikaci vozu objednával, postupoval dost neobvykle. Na jednu stranu jsem totiž v tomto autě nalezl prvky, které ani dnes nejsou zdaleka běžnou součástí výbavy (bezklíčkové odemykání a startování, navigace,…), na druhou mu stačil běžný plastový volant bez tlačítek třeba na ovládání audiosystému.

Mezi další zajímavé prvky výbavy patřilo ještě vyhřívání sedaček, měnič CD disků, elektricky nastavitelné přední sedačky, osm reproduktorů, dvouzonová klimatizace či osm reproduktorů.

Intenzivní používání přineslo jen malé vady na kráse

Při bližším zkoumání zvnějšku vůz prozrazoval, že ho předcházející vlastníci využívali poměrně intenzívně. Pravděpodobně v interiéru přepravovali kola nebo jiné objemné předměty, o čemž svědčily také škrábance na horní straně zadního nárazníku. Nezabránila jim ani na toto místo nalepená ochranná fólie. Také jsem si všiml chybějícího krytu kloubu zadního stěrače a jedné odpadlé krytky na na zadním nárazníku. Lak ale nebyl nijak podstatně poškozený, nenašel jsem ani promáčkliny a jiná poškození plechových dílů.

V interiéru jsem pak viděl lehce zašpiněné potahy sedaček. Nebylo to však nic, s čím by si zaměstnanci automyček neporadili.

I po deseti letech od smontování tohoto vozu působila palubní deska bytelně a kvalitně. Její vzhled je konzervativní, ale všechny součástky včetně ozdobných list držely na svém místě, neodchlipovaly se a vůbec nevykazovaly vůbec žádné známky opotřebení. A to již vůz, jak jsem si ověřil pohledem na počítadlo kilometrů, stihl za svůj život ujet již 170 000 kilometrů.

S vozy MPV se jejich vlastníkům vždy příjemně žilo. Nejinak tomu muselo být (a určitě ještě bude) v případě tohoto konkrétního Sharanu. Je zde totiž téměř až nadbytek odkládacích prostor. Jedna uzavíratelná přihrádka je například na horní straně palubní desky, “tajné” schránky jsou také v podlaze pod chodidly lidí ve druhé řadě. Zejména děti určitě ocení sklopné “svačinové” stolky umístěné na zadní straně opěradel předních sedadel.

Prostoru uvnitř je dost a dost. Platí to o první i druhé řadě sedaček. K ní je navíc skvělý přístup díky širokým posuvným dveřím. Každou ze tří sedaček, které se tu nacházejí, lze navíc posouvat. Umístit sem bez problémů můžete tři dětské autosedačky.

Do třetí řady se také vcelku pohodlně nastupuje. Systém odklápění krajních sedaček druhé řady je skutečně dobře promyšlený. Šesté a sedmé sedadlo je přesto určeno jen pro mladší děti. Místo je na nich už poměrně skromnější.

Tato dvě sedadla jsou běžně sklopena v podlaze zavazadlového prostoru. Pokud tomu tak je, je kufr opravdu velký. Po jejich vztyčení (je ještě nutno manuálně obrátit sedák, který je uložen potahem dolů), už se do zavazadlového prostoru vejde jen pár menších tašek. Náklad pak ale můžete uložit třeba do střešního boxu. Ližiny už byly na střeše namontované.

Jezdí jako moderní rodinné auto

S autem jsem na silnicích všech tříd a kvalit ujel dvě stovky kilometrů a jízdní projev vozu nijak nezaostával za současným standardem. Na rozbitém povrchu ve voze nic nedrnčelo, výtluky, koleje a další silniční pasti podvozek absorboval bez velkých otřesů a nepatřičných zvukových projevů.

Líbilo se mi také sladění motoru a převodovky. Ta zmatkovala občas jen při popojíždění před křižovatkami a kruhovými objezdy. Při plynulé jízdě už neměla sebemenší problém. Motor má dost síly na to, aby umožnil svižnou jízdu třeba také ve stoupáních do alpských průsmyků. A to i při plném obsazení interiéru.

Řidič má všechny ovládací prvky blízko a na logických místech. Jen výhled šikmo vpřed by mohl být lepší. Čelní sloupek je totiž rozdělený a obě jeho části nejsou z nejtenčích.

Příjemná je také spotřeba tohoto poměrně velkého auta. Při volnějším tempu na venkovských silnicích v rovinatém terénu jsem na palubním počítači zaznamenal až neuvěřitelnou hodnotu 5,2 litru. Městský provoz pak znamenal 7,5 a dálnice pár desetinek nad hranicí osmi litru. Dlouhodobá spotřeba se pak bude pohybovat zřejmě kolem sedmi litrů.

Volkswagen Sharan lze tedy velkým rodinám jednoznačně doporučit. Ti, kterým by odrazoval přece jen dosti strohý design, by pak mohli volit třeba Seat Alhambra (což je po technické stránce identické auto), Opel Zafira nebo Ford Galaxy. “Oblíbené jsou také francouzské vozy Peugeot 5008, Citroen C4 Grand Picasso, nebo Renault Grand Scenic. Jako rodinné sedmimístné SUV dobře poslouží například Hyundai Santa Fe,” uzavírá Filip Kučera.



Konkurenti přicházející v úvahu:

(Doporučuje Filip Kučera z Auto ESA)

Konkurent Ford GalaxyZdroj: Ford

Ford Galaxy

Plusy:

jízdní vlastnosti

komfortní sedačky vpředu

dobré výbavy

Mínusy:

choulostivý interiér

obtížná manipulace se sedačkami ve třetí řadě

Konkurent Opel AstraZdroj: Opel

Opel Zafira

Plusy:

flexibilní sedačky

flexibilní podvozek

nižší ceny

Mínusy:

kompaktní MPV

omezený výhled přes A sloupek

Konkurent Hyundai Santa FeZdroj: Hyundai

Hyundai Santa Fe

Plusy:

velký zavazadlový prostor

vysoká řidičská pozice

dobré výbavy

Mínusy:

vysoká nákladová hrana

vyšší ceny