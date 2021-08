V recenzi sedm let starého vozu z nabídky Auto ESA posuzujeme rovněž praktickou využitelnost tohoto modelu. Vybrali jsme totiž X1 jako vhodný vůz pro řidičky, které touží po stylovém autě s automatickou převodovkou.

Také značka, která dlouhá desetiletí vyznává především filozofii poskytnout řidičům co největší požitek z jízdy, musela již před dlouhými lety zareagovat na sílící touhu zákazníků po vozech kategorie SUV. Po modelech X5 a X3 tedy přišlo na řadu X1.

“Hlavním důvodem obliby vozů SUV je větší pocit bezpečí, který přináší vyšší pozice za volantem a větší robustnost těchto modelů. K dalším výhodám vyšší stavby vozu patří snazší nastupování a vystupování a manipulace s dětskými sedačkami v příjemnější poloze,” vysvětluje Filip Kučera z Auto ESA.

Za sedm let od doby, kdy sjel z výrobní linky, stihl najezdit 118 tisíc kilometrů. Při nich ho ponáněl turbodiesel s objemem dva litry a výkonem 115 koňských sil. Spojen je s automatickou převodovkou. Vůz s aktuální cenovkou 335 000 Kč má velmi solidní výbavu, mezi kterou patří třeba dvouzónová automatická klimatizace, navigace, kožené sedačky, rádio s CD přehrávačem, střešní ližiny, kola z lehkých slitin, parkovací asistenční systém, couvací kameru a mnoho dalšího.

Ovšem pohon je pouze na jednu nápravu. V tomto konkrétním případě na tu zadní. Jde o důsledek toho, že ač má vůz v názvu číslici 1, tak ve skutečnosti je po technické stránce tvořen z velké části komponenty využitých pro souběžnou generaci sedanu a kombíku řady 3.

Z toho mimo jiné plyne velmi solidní prostor na zadních sedačkách. I já se svojí 186 centimetrů vysokou postavou jsem si takzvaně sám na sebe sedl s rezervou. Vpředu je interiér přece jen trošku užší. To by však majitelkám-ženám tolik vadit nemuselo. Také samotné sedačky jsou v pořádku. Mají solidní boční vedení, dostatečně dlouhý sedák a rovněž opěradlo. Jen pro zajímavost – styl SUV znamená, že v tomto X1 budete sedět o necelých devět centimetrů výše, než ve zmíněných sedanech a kombících označených číslem 3.

Jelikož v řadě 1 BMW nenabízí kombi, může být právě tento vůz poměrně vhodnou volbou pro rodiny poohlížející po všestranně využitelném autě s prémiovým logem.

Zavazadlový prostor má objem 420 litrů, což už je poměrně solidní hodnota. Navíc ho lze, díky rozdělení opěradla zadní lavice v poměru 40:20:40, postupně zvětšovat. Také si můžete zvolit sklon podle toho, jak vám vyhovuje.

Komplikované startování…

Interiér je dobře zpracovaný, ale design snad až trošku moc strohý. V tomto ohledu třeba Audi zaujme více. Multimediální displej je na současné poměry již trošku malý a rozlišení také odpovídá době výroby, ale navigační mapu na něm z pozice řidiče i spolujezdce budete sledovat v pohodě.

Některá dobová řešení už i po pár letech vzbuzují úsměv. Například toto: Auto má sice startovací tlačítko, ale dříve než ho můžete zmáčknout, je třeba do speciálního slotu zastrčit klíček a tím zapnout zapalování.

Jinak je ovládání ještě podle “staré” školy. To znamená, že pro klimatizaci jsou přítomné otočné “knoflíky”, stejně tak pro zesilování a ztišování audia. Na centrální konzole je klasický otočný ovladač multimediálního systému iDrive doplněný fyzickými tlačítky.

Z řidičského hlediska BMW X1 nezklame ani ty, kteří již mnoho let jezdí s klasickými typy mnichovské automobilky. V porovnání s SUV konkurenčních značek má sice tento “bavorák” podvozek mírně tvrdší, ale o to jistější je na všech typech silnic, pokud to nejsou úplné tankodromy. V zatáčkách je přísně neutrální, ani při důrazném brzdění se příď “nepotápí” a nic nepěkého auto neudělá ani tehdy, když v oblouku náhle potřebujete pozměnit jízdní stopu.

S tím pěkně ladí sametově řadící osmistupňová automatická převodovka, přesné řízení s poměrně tenkým volantem (což by ženám mělo vyhovovat, na rozdíl od poměrně tuze nastavemého posilovače) a velmi dobrý výhled také směrem šikmo vpřed. Čelní sloupky jsou totiž poměrně tenké a navíc poměrně kolmé.

V tomto voze byla pod kapotou nejslabší verze používaných turbodieselů. To znamená, že na německém “autobahnu” určitě nebudete králem levého pruhu, ale na české poměry jeho výkon bohatě postačuje. A to také tedhy, když vůz plně naložíte a budete potřebovat ve stoupacím pruhu předjet supící náklaďák. Navíc pro doplňování pohonné látky nebudete muset jezdit moc často. Jen na dálnici přesáhla spotřeba vozu o pár desetinek hranici šesti litrů, všude jinde se budete pohybovat mezi pěti a šesti litry. Starat se nemusíte ani o doplňování Ad Blue. Tento vůz se ještě obejde bez této kapaliny.

“BMW X1 první generace vyniká mezi svými současníky jízdními vlastnostmi a prémiovou kvalitou zpracování, a to za dostupné ceny. U ženské části našich zákazníků boduje kvůli převažujícímu podílu vozů s automatickou převodovkou. Mužská část našich zákazníků oceňuje úsporné naftové motory a vyspělý pohon 4x4, které najdeme u většiny nabízených vozů. Řidičsky zajímavé jsou ovšem i benzínové verze, nejčastěji konfigurované s pohonem pouze zadních kol. Ten je v segmentu jedinečný, protože většina SUV, pokud mají pohon jedné osy, jsou předokolky,” uzavírá Filip Kučera.



Konkurenti přicházející v úvahu:

Toyota RAV 4

Plusy:

vysoká spolehlivost

velký prostor

výkonné motory

Mínusy:

vyšší pořizovací ceny

dražší originální díly

Nissan Juke

Plusy:

nižší ceny

nižší spotřeba

vynikající ovladatelnost

Mínusy:

nižší výkony

menší prostor

Škoda Karoq

Plusy:

novější konstrukce

velký prostor

vysoká spolehlivost

Mínusy:

vyšší pořizovací ceny

dražší originální díly