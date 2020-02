Počet prodávaných osobních ojetých vozů na českém trhu loni meziročně mírně poklesl o zhruba 0,65 % na 760 000 kusů. Dá se tak říci, že trh ojetých automobilů prakticky stagnoval, podobně jako počet dovezených osobních ojetých vozů ze zahraničí, u nichž došlo jen k velice mírnému nárůstu o 144 kusů, což meziročně představuje 0,08 %, tedy ani ne desetinu procenta. I přes stagnaci trhu však nárůst prodejů zaznamenaly certifikované programy automobilek, souhrnně narostl počet prodaných ojetých vozů touto cestou meziročně zhruba o 5 %.

Cebia | Foto: Cebia

Největší certifikovaný program Škoda Plus hlásí za loňský rok nárůst o 9 %, což představuje více než 4 500 vozů. Loňský rok se v jeho rámci prodalo 54 840 aut. Velký meziroční nárůst vykázaly také programy Citroën Select (o 238 vozů, tj. o 43 %), Peugeot Vyzkoušené vozy (o 213 vozů, tj. 30 %) a Hyundai Promise (o 380 vozů, tj. o 27 %). Dařilo se také prodejům luxusních vozů v rámci programů BMW Premium Selection a Volvo Selekt. Ukazuje se tak, že čeští zákazníci hledají čím dál více vozy s garancí kvality.

Nejvíce aut se loni dovezlo v květnu a červenci, naopak nejméně v prosinci a prvních dvou měsících roku. Průměrné stáří dovezených ojetých osobních aut činilo 10,3 roku. Podíl ojetých vozidel dovezených ze zahraničí starších 10 let byl 51,49 %. Meziročně klesl podíl aut ve stáří 10 až 15 let o více než jeden procentní bod na 32 %, ale na druhou stranu narostl o více než jeden procentní bod podíl aut starších 15 let na 19 %. Každé páté dovezené osobní ojeté auto bylo starší 15 let, což je pro bezpečnost na silnicích alarmující. Jen ve stáří od 3 do 11 let je přitom každé dvacáté po totální havárii.

Navíc průměrné stáří loni dovezených osobních ojetých vozů bylo sice 10,3 roku, ale průměrné stáří všech loni prodávaných dovezených ojetin bez ohledu na rok dovozu bylo 11,5 let. V případě osobních ojetých aut s českým původem činilo jejich průměrné stáří 7,5 roku. Ze statistických dat je tedy zřejmé, že dovezené vozy lidé častěji přeprodávají, zatímco tuzemské si nechávají déle. U dovezených vozidel se lze častěji setkat s podvodnými praktikami, které vedou k větší poruchovosti vozidla a tedy větší motivaci kupujícího se auta zbavit. Podíl prodávaných ojetých aut s tuzemským původem poklesl loni meziročně o 3,5 procentního bodu na 50 %. Podíl vozů původem z Německa narostl meziročně o více než 4 procentní body na téměř 21 %.

Alarmující také je, že neklesá, respektive v řádech desetinných čísel naopak stoupá, podíl inzerovaných ojetých aut, která jsou prodávána jako nehavarovaná. Vzhledem k tomu, že jejich výskyt v inzerci přesahuje 99 %, je zřejmé, že nejde o pozitivní zprávu informující o lepším stavu prodávaných vozů, ale o úmyslné zatajování havárií. Prověřit si, zda auto nebylo havarované, se stává pro kupujícího dokonce naléhavější potřebou než prověření, zda vozidlo nemá stočený tachometr, neboť zatajené havárie představují pro kupujícího větší bezpečnostní riziko a větší rozdíl v kupní ceně než stočený tachometr. Podíl prodávaných ojetých vozů, u nichž došlo ke snížení počtu najetých kilometrů, klesl loni na 33 %.

Průměrná cena ojetých aut prodaných od letošního ledna do září činila 223 900 Kč, což představuje mírný pokles o zhruba 1 %, který byl způsoben jednak tím, že se na trhu přestaly ve větší míře vyskytovat zánovní a mladé ojetiny z ukončených krátkodobých operativních leasingů a jednak tím, že se na podzim prodávaly mírně starší ojeté osobní vozy dovezené ze zahraničí než v předchozích kvartálech a letech. S klesající cenou, ale rovněž s menším množstvím zánovních ojetin souvisí i mírný nárůst podílu aut, která vykazují vyšší 3

kilometrový nájezd než 100 000 km. Průměrná hodnota udávaná na tachometru byla 156 000 km.

V loňském roce se zvýšil o 5,5 procentního bodu na 37,8 % podíl trhu, který si nárokovalo deset nejprodávanějších modelů osobních ojetých vozů. Vliv na to mělo navýšení nejoblíbenějších modelů vozů koncernu Volkswagen. Nejvíce se loni prodávaly opět vozy Škoda Octavia, jejichž podíl meziročně narostl o 1,5 procentního bodu na 11,4 %. Druhou pomyslnou příčku obsadily vozy Fabia s 7,2 %, což bylo meziročně o 0,8 procentního bodu více. Stejný nárůst zaznamenaly i modely Volkswagen Passat a Volkswagen Golf či Škoda Rapid.

Z pohledu paliva převládaly loni u osobních ojetých vozů i nadále dieselové motory. Jejich podíl činil 55 %, podíl benzínových přes 42 %. Zajímavé je, že zatímco meziročně došlo k poklesu podílu vozů s naftovým motorem o 3 procentní body, v porovnání s čísly za první pololetí loňského roku došlo naopak k jejich navýšení rovněž o 3 procentní body. Poptávka po ojetých dieselech se v druhé polovině loňského roku začala opět zvyšovat.