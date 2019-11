Pro každého zájemce o koupi osobního automobilu je nepochybně důležité vědět, jak spolehlivý je jím vyhlédnutý typ. Tedy, jaká je pravděpodobnost, že bude muset do jeho oprav investovat nepříjemně vysoké částky.

Je nám samozřejmě jasné, že žádná statistika nemůže postihnout různé excesy, které se na trhu s ojetými vozy vyskytují. Tedy třeba stočené kilometry, zatajené havárie či skryté technické vady. Přesto však různé žebříčky můžou poskytnout vodítko, jakým směrem se orientovat. Zejména, pokud se jedná o tak precizní a dlouhodobě vedenou statistiku, jakým je každoročně vydávaný přehled TÜV Report.

Letos se žebříček sestavoval na základě výsledků technických kontrol provozovaných v Německu organizací TÜV, kam se od loňského července do konce letošního června dostavilo devět miliónů aut. Do přehledu jsou přitom zařazovány pouze typy, kterých přijelo dostatečné množství, aby se zamezilo excesům. Je zde tak možno najít 237 modelů. Jsou, jako každý rok, rozděleny do pěti věkových kategorií - 2-3, 4-5, 6-7, 8-9 a 10-11 let.

Součástí statistiky je i podrobnější rozbor vážných závad každého vozu. Mezi jednotlivé oblasti jsou zařazeny podvozek (s podoblastmi zavěšení kol, odpružení, řízení), dále osvětlení, brzdy (účinnost a stav vedení brzdové kapaliny) a životní prostoředí (stav výfuků a úniky oleje). Nejsou rozlišeny jednotlivé motorizace, takže v tomto směru je třeba si zjistit informace jinde.

V následujícících kapitolách prinášíme tipy na spolehlivé modely ve čtyřech nejprodávanějších segmentech trhu: SUV, vozy nižší střední třídy, manažerské vozy, malá auta, MPV.. Vždy jsme vybírali pouze ta auta, která se dostala do prvních dvou skupin s nejlepšími průměry. Tedy ve škole by získala známku 1, maximálně 2.

1) SUV

Prémiová SUV mají obvykle menší průměrné procento vážných závad, než některá konkurence méně zvučných značek. Není tedy překvapením, že na čele žebříčku v jednotlivých kategoriích a opakovaně ve statistikách z let 2017, 18 i 19, se nachází nejčastěji Audi Q5. Například letos ale tento model (přes nadále výborná čísla) přeskočil jednak absolutní vítěz celého přehledu Mercedes-Benz GLC, ale třeba i Mazda CX-3.

Kromě tohoto středního SUV ingolstadstké automobilky technici stanic technické kontroly TÜV dobře hodnotí i menší SUV této značky, což je Q3.

Mezi další tipy na spolehlivá SUV prémiových značek patří na základě dat TÜV také starší verze současného GLC, které jsou označovány jako GLK, Mercedes GLE, (dříve M), BMW X3/4 a X1, či Volvo XC 60.

Zájemci o menší a levnější SUV méně prestižních značek vesměs udělají dobře, pokud sáhnou po Toyotě RAV 4, Hondě CR-V, ale i po Opelu Mokka, Renaultu Captur nebo Mitsubishi ASX.

Tyto a další spolehlivá SUV si můžete prohlédnout v naší fotogalerii.