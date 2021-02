Platbě povinného ručení se v Česku žádný řidič nevyhne. Jak již samotný název napovídá, jeho sjednání je u nás totiž povinné, podobně jako všude jinde v Evropě. Cena povinného ručení se může vyšplhat až na několik tisíc ročně. Řidiči však často zákonné pojištění vozidla přeplácí, aniž by tušili, že mohou ušetřit nezanedbatelnou částku. Kolik tedy lze na povinném ručení ušetřit?

Povinné ručení se také jinak nazývá pojištěním odpovědnosti z provozu vozidla. Jedná se o pojištění, které kryje případné škody na majetku i zdraví způsobené při dopravní nehodě třetím osobám. Způsobí-li tedy klient nehodu, škodu uhradí jeho pojišťovna.

Nicméně je nutné zmínit, že povinné ručení nekryje škody způsobené na vlastním voze ani léčebné výlohy při zranění viníka. K tomu je potřeba mít sjednané havarijní pojištění.

Jak ušetřit na povinném ručení?

Udává se, že až 7 z 10 lidí přeplácí své povinné ručení. K získání toho nejlevnějšího povinného ručení přitom vede poměrně snadná cesta. Stačí k tomu využít online srovnávač pojištění. Cena při sjednání ručení online poté začíná již na 968 Kč.

Jak takový srovnávač funguje a proč je to ten nejvýhodnější způsob pro sjednání autopojištění?

Do kalkulačky povinného ručení stačí zadat několik údajů o vozu i jeho majiteli. Tento formulář návštěvníka k ničemu nezavazuje a pouze mu pomůže se zorientovat v dostupných nabídkách, které přehledně srovná.

Po vyplnění údajů kalkulačka nalezne veškeré vhodné nabídky povinného ručení od nejrůznějších pojišťoven a srovná je dle ceny. Je tak na každém člověku, kterou pojišťovnu preferuje a jakou nabídku si nakonec zvolí.

Nespornou výhodou online srovnání je, že kalkulačka díky dostupným údajům dokáže nalézt pojištění na míru každému zákazníkovi. Ceny poté závisí na konkrétním typu a modelu vozidla či osobních charakteristikách klienta - nejčastěji na věku či bydlišti.

Online sjednání povinného ručení

Online srovnávače pojištění umožňují si povinné ručení rovnou sjednat. Není tak třeba stát nekonečnou frontu na pobočkách či složitě kontaktovat zákaznický servis dané pojišťovny. Online sjednání je rychlým procesem, který nezabere více než několik minut.

Právě díky online sjednání na kalkulačce pojištění, lze získat povinné ručení mnohem levněji. Existence srovnávačů, které přehledně rovnají nabídky pojišťoven vedle sebe, totiž tlačí ceny pojištění dolů. Proto je online pojištění dostupné klientům za tak přijatelné ceny.

Další možnosti, jak ušetřit

Online sjednání pojištění sice přináší nejvýraznější slevu na povinném ručení, ušetřit lze však i díky dalším faktorům. Důležitou roli hraje opatrná jízda, která se odrazí na beznehodovosti řidiče. Klienti s bezeškodným obdobím trvajícím několik let, mohou ušetřit až 60 % z výše pojistného.

Až 10% slevu lze také získat v případě sjednání si komplexního pojištění u jedné konkrétní pojišťovny. Komplexní pojištění v sobě zahrnuje mimo povinného ručení také havarijní pojištění či další typy připojištění vozidel. Výše slevy poté záleží na rozhodnutí pojišťovny.

Co vše kryje povinné ručení?

Klient by měl být dobře obeznámen s tím, na co má v rámci povinného ručení nárok. Co vše kryje povinné ručení? Zpravidla zajišťuje úhradu škod způsobených viníkem na vozidle či životě ostatních účastníků provozu. Nabízeno je však v několika variantách, které se v mnohém liší. Jednotlivé typy povinného ručení mají různý rozsah služeb či výši pojistných limitů.

Dle typu zákonného pojištění se tak liší i jednotlivé položky, které pojišťovna klientům uhradí. Ne vždy je vhodné spoléhat pouze na cenu povinného ručení. Pojistné limity i rozsah krytí jsou stejně důležitými faktory a při rozhodování o sjednání by měly hrát roli.