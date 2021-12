Svátky už jsou za rohem. A ty jsou tradičně spojené s popíjením alkoholu. Za jak dlouho můžete po oslavě sednout za volant a jak je na tom v tomto ohledu česká legislativa? Podíváme se i na to, jak by pití za volantem mohlo vypadat v budoucnosti.

Obecně platí, že pokud budete před pitím a během něj jíst jídlo bohaté na tuky a bílkoviny, zpomalíte tak vstřebávání alkoholu do krve. Zároveň je důležité pít dostatek nealkoholických tekutin, ideálně vody, abyste druhý den nebyli dehydratovaní a hlava vás nebolela jako střep. Samozřejmostí je nemíchat a pokud máte dost, přestat pít. Se střízlivěním zaručeně pomůže i vydatný spánek.

Jak dlouho se odbourává alkohol a jak vypočítat promile v krvi

Pokud jste to opravdu přehnali, tělu bude trvat regenerace déle, a to klidně až tři dny. Nejde jen o to, že byste nadýchali. Alkohol už může být pryč, ovšem vaše reflexy na tom budou stále špatně. Za jak dlouho vyprchá alkohol? To ovlivňuje spousta faktorů, například hmotnost, pohlaví, zdravotní stav a samozřejmě množství a druh alkoholu. Za hodinu odbouráte zhruba 0,15 až 0,2 promile. Přitom platí, že u mužů je tento proces rychlejší než u žen.

Aby vám tato hodnota k něčemu byla, musíte samozřejmě znát celkové množství alkoholu v krvi. To orientačně vypočítáte pomocí rovnice. Množství alkoholu v dl vynásobte % alkoholu v nápoji. Výsledek vydělte hmotností a vynásobte konstantou (0,49 pro ženy a 0,58 pro muže).

Nedejte na rady jako je pití kávy, citronové šťávy atd. Natolik účinné, aby instantně vyřešily váš problém, opravdu nejsou. Pokud vám alkohol tester přinesl špatné zprávy, nezbývá nic jiného než trpělivě čekat. A ještě jednu věc si ohlídejte. Nekvalitní alkohol testery. Ne všechny totiž ukazují spolehlivé hodnoty.

V ČR je alkohol za volantem nepřípustný

V České republice máme jedny z nejpřísnějších unijních zákonů, co se pití a řízení týče. Tolerance alkoholu je u nás nulová. I za minimální naměření hodnoty vám hrozí vysoké pokuty a postih. Ovšem například ve Španělsku, Portugalsku, Belgii a v dalších evropských zemích tolerují až 0,5 promile. Jaké jsou přestupky podle nadýchané hladiny alkoholu?

Do 0,3 promile (nejčastěji zbytkový alkohol, ale i delší dobu po jedné lahvi cideru nebo piva) – pokuta 2500 Kč až 20 000 Kč, zákaz řízení na půl roku až 12 měsíců.

(nejčastěji zbytkový alkohol, ale i delší dobu po jedné lahvi cideru nebo piva) – pokuta 2500 Kč až 20 000 Kč, zákaz řízení na půl roku až 12 měsíců. Od 0,3 promile do 1 promile (jedna či dvě lahve piva) – pokuta 2500 Kč až 20 000 Kč, zákaz řízení na půl roku až 12 měsíců. Penalizace 7 bodů.

(jedna či dvě lahve piva) – pokuta 2500 Kč až 20 000 Kč, zákaz řízení na půl roku až 12 měsíců. Penalizace 7 bodů. Nad 1 promile – klasifikuje se už jako trestný čin, hrozí vám vysoká pokuta 25 000 Kč až 50 000 Kč, zákaz řízení na jeden až dva roky a 7 trestných bodů.

– klasifikuje se už jako trestný čin, hrozí vám vysoká pokuta 25 000 Kč až 50 000 Kč, zákaz řízení na jeden až dva roky a 7 trestných bodů. Nad 1,5 promile – trestný čin, odnětí svobody až na 3 roky, zákaz řízení na 1 až 10 let a 7 trestných bodů.

Jak vidíte, pít a poté usednout za volant se rozhodně nevyplácí. Dejte si pozor i na zbytkový alkohol. Druhý den se rozhodně nehrňte do odjezdu. České je v této oblasti nesmlouvavé. A to je nejspíš dobře. Přesto se u nás každoročně alkohol zaviní přes 4000 dopravních nehod. A až 15 % řidičů někdy řídilo pod vlivem.

Změní se v budoucnu tolerance?

Pro Čecha je často šokující, když si vyjede za hranice a přijde do styku s řidiči, kteří jsou zvyklí pít a řídit. Možná i u nás se to jednou změní. Například při autonomním řízení by mohla být nějaká tolerance alkoholu. To je ale zatím ještě hudbou budoucnosti.

Volvo pracuje na technologii, která si ohlídá neukázněné řidiče

Opačnou cestou se vydala automobilka Volvo. Ta chce vytvořit chytrá auta, která budou řidiče monitorovat a pokud by byl pod vlivem, sama kontaktují tísňovou linku. Budou zároveň hlídat i to, aby člověk za volantem neusínal atd. Tato technologie by se měla stát součástí výbavy většiny jejich aut během několika let. Výsledek by měl být až utopický – nulová nehodovost.