Nákup auta v autobazaru nesmí být pro zákazníky rizikovější než pořízení nového vozu, je přesvědčena společnost Auto ESA, která do kontroly vykupovaných automobilů vkládá nemalé peníze. Náklady firmy na prověření všech vozidel dosáhly v loňském roce 83 milionů korun.

Auto ESA prověřila v roce 2021 na svých pobočkách celkem 38 tisíc automobilů, z nichž 26 tisíc odmítla vzít do prodeje. Do nabídky autobazaru se tak nedostalo 68 procent nabízených vozů.



„Je to velký podíl, ale my si nemůžeme dovolit být v tomto ohledu velkorysí. Bylo by to nefér vůči zákazníkům, kterým chceme nabízet jen kvalitní zboží s nejvyšší možnou garancí a zárukou jistoty,“ řekl Filip Kučera, ředitel marketingu Auto ESA. Jak dodal, do prověření vozů na příjmu investuje jeho společnost hodně úsilí a peněz i z toho důvodu, že auta se po vykoupení stávají jejím majetkem a firma za ně nese plnou zodpovědnost.

Držíme západoevropský standard

Vozy v Auto ESA procházejí v rámci předprodejní přípravy, která podle Kučery odpovídá západoevropským standardům, důkladnou administrativní prověrkou i fyzickou kontrolou. Firma se zaměřuje na sedm oblastí, vztahujících se k technickému stavu vozu (motor, výfuk, řízení, karoserie, interiér, topení atd.) i k právně technickým náležitostem.

Mezi nejfrekventovanější důvody odmítnutí patří špatný technický stav vozu, koroze podvozku, neodborné opravy po velké nehodě nebo nefunkční bezpečnostní prvky auta (airbagy, vyměněné pásy, pokažené asistenční brzdové systémy). „Velmi často jde, ale i o vady právního charakteru, včetně podezření na manipulaci s tachometrem, exekuce a insolvence,“ doplnil Kučera.

Investice rostou, ale jsou nezbytné

Eliminace rizik u prodávaného produktu a udržení dobrého jména každého prodejce něco stojí. Částka, kterou Auto ESA investovalo do kontroly jednoho vozu, přesáhla v loňském roce 3 500 korun. A o 23 procent se zvýšily také celkové roční náklady na prověření všech vozů, které činily 83 milionů korun.

Důležitost takových investic přitom stoupá se zvyšujícím se podílem ojetých vozů na českých silnicích. Ze statistiky prodejů za rok 2021, kterou v lednu zveřejnil Svaz dovozců automobilů, vyplývá, že v uplynulém roce u nás bylo registrováno 185 663 ojetin, tedy zhruba stejně jako nových aut. Jenže zatímco u nových vozů je meziroční nárůst nepatrný, u ojetých automobilů jde o zvýšení o 19,6 procent.

Podle Filipa Kučery je právě bezpečnost provozu na silnicích úzce spjata s technickým stavem vozového parku. „Rizik přibývá a i my jako prodejci ojetých vozů se je musíme snažit všemi prostředky eliminovat. Třeba právě přísnou vstupní kontrolou při výkupu,“ dodal.

Více info na www.autoesa.cz.