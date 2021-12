Velký nárůst prodejů zaznamenaly letos především zánovní vozy, jak vyplývá ze statistiky společnosti Auto ESA za období od ledna do listopadu 2021. Tyto automobily představují alternativu pro zájemce o nová auta, kterých je na trhu nedostatek a jejich cena stále roste.

Foto: Auto ESA

Automobilky hlásí až o desítky procent nižší prodeje nových vozů, jichž je na trhu nedostatek. Tento propad pak doprovází růst cen. Za této situace řada kupujících obrací pozornost k nabídce autobazarů. Kromě statistiky prodejů potvrzuje v Auto ESA zvyšující se zájem o ojetiny také letošní návštěvnost webových stránek Auto ESA, která je skoro o polovinu vyšší než v loňském roce.



Letošní žebříček nejprodávanějších standardních vozů vede značka Škoda a její modely Octavia a Fabia. V závěsu se drží další koncernová značka s modely Volkswagen Golf a Passat. V desítce modelů, jež se těší velkému zájmu kupujících, je také Ford Focus.



Co se týče cen, kupující za Focus zaplatili v průměru 139 tisíc korun, tedy zhruba tolik jako za Octavii druhé generace (138 tisíc Kč). Nejdražším vozem v první desítce je Škoda Octavia třetí generace, která se prodávala v průměru za 304 tisíc korun, nejlevnějším pak Škoda Fabia první generace (51 tisíc Kč). „Tyto vozy mají průměrný nájezd okolo 130 tisíc kilometrů,“ uvedl Jáchym Knedlhans, obchodní ředitel Auto ESA.

Zdroj: Auto ESA

Měsíce čekání na nové auto odrazují

Jak Knedlhans dodal, firma zaznamenala prudký nárůst zájmu o automobily do pěti let stáří a nájezdem do 50 tisíc kilometrů. Vozy Auto ESA Premium jsou podle něj dobrou volbou pro kupující, kteří nechtějí čekat dlouhé měsíce na nové auto

Průměrná cena nejprodávanějšího automobilu v této kategorii, zánovní Škody Fabie třetí generace, se pohybuje těsně pod hranicí 300 tisíc korun. Na druhém místě je Škoda Karoq (727 tisíc Kč) a za ní následuje Hyundai i30 (334 tisíc Kč).



Preference při výběru modelů se u zákazníků zčásti mění, nejpopulárnější forma úhrady za automobil však zůstává stejná. Většina zákazníků stále hradí ojetý vůz v hotovosti. Podíl vozidel financovaných prostřednictvím úvěru se pohybuje mezi 30 a 40 procenty.

Co se týče budoucího vývoje, podle Knedlhanse automobilový trh neočekává výrazné oživením ani v roce 2022. „Předpokládám, že zákazníků v autobazarech bude dál přibývat. Přeju si, abychom jim v Auto ESA dokázali vyhovět k jejich spokojenosti,“ dodal.