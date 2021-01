Zima už na sebe upozorňuje jak mrazivým počasím, tak i spoustou sněhu, jenž v minulých dnech přišel. Nějaká ta fronta chladného počasí nás bezesporu ještě čeká, a tak je na místě dovybavit vlastní auto. Pokud jste tedy tak již neučinili v minulosti. Možná, že některé věci ve voze máte, ale na jiné jste až tolik nemysleli. My se proto v následujících řádcích podíváme podrobněji na výbavu, jež by vám v žádném případě jako motoristům neměla chybět. Možná se inspirujete a některé věci si pořídíte. Věřte, že se vám budou náramně hodit.

Foto: Shutterstock

Škrabky na sklo v mnoha variacích

V první řadě je zapotřebí zajistit škrabky na sklo. Ty se dnes prodávají ve spoustě různých variacích, takže si můžete být jistí tím, že výběr je velký. Jestliže chcete mít jen malý nástroj, který bude maximálně kompaktní a poslouží ve chvíli, kdy jej budete potřebovat, vsaďte na obyčejnou škrabku. K dispozici jsou nejrůznější plastové variace vyznačující se nejen ostrou plastovou stranu, ale také přítomností gumy. Výborné jsou i škrabky integrované přímo v rukavici. Ty jsou charakteristické tím, že se jednoduše při škrábání skla nebudete muset bát mrazivého počasí. Zapomenout nelze ani na škrabky integrované přímo do smetáčku. Ten se samozřejmě hodí ve chvíli, kdy je auto doslova zasypáno sněhem. Vrstvu sněhu nejprve odstraníte a následně oškrabete okna.

Startovací kabely

Důležitou roli hrají bezesporu také startovací kabely. Právě ony se totiž stávají vaší záchranou v momentu, kdy baterie ztratí svou kapacitu a vy nebudete mít šanci nastartovat. Rozhodně se ale ničeho nebojte. Startovací kabely nejsou nijak výrazně drahé a sehnat se dají v mnoha různých délkách. Záleží na vás, jaký komfort byste chtěli mít. Optimální je volit silnější kabely, jelikož se jen tak jednoduše nelámou a vydrží dlouhou dobou.

Rozmrazovač zámků

U starších vozů velmi dobrá volba. Jestliže potřebujete dostat klíč do zámku a všechno je zamrzlé, jen tak se vám to nepodaří. I takové otevření dveří se může stát nepříjemným oříškem, který nepůjde jen tak jednoduše překonat. Tekuté rozmrazovače jsou poměrně levné a maximálně účinné, takže vás nečeká nic moc složitého.

Sněhové řetězy

Počítáte s návštěvou hor a míst, kde bude na vozovce poměrně solidní vrstva sněhu. Nemáte-li pohon 4x4, jen tak se do příkřejšího kopce nedostanete. I proto se vyplatí mít ve vozu sněhové řetězy. Ty si jednoduše nasadíte pod kopcem a pak už můžete bez obav jet. Na trhu je spousta různých variací sněhových řetězů. Výhodné je sáhnout po takových, které jsou do jisté míry automatické. Buď disponují malými ráčnami nebo navijáčky. Obojí je velmi kompaktní a řetěz se na auto nasazuje mnohem lépe, než by tomu bylo v případě toho klasického, který až tak jednoduchý z hlediska nasazení není. Jinak jsou na trhu také tekuté řetězy, jež ovšem pomohou spíše do menších kopců. Působí totiž krátkodobě a za chvíli se z kol fakticky ošoupou, což není zrovna ideální pro delší jízdu.

Skládací lopata

Ta je vynikající volbou v momentu, kdy napadne velké množství sněhu. Jednoduše ji složíte a můžete se dát do práce. Pokud je navíc teleskopická, není co řešit. Do odklízení sněhu se můžete pořádně opřít a můžete si být jistí, že sníh zmizí pryč velmi rychle a jednoduše. Když si k takové lopatě přibalíte ještě menší pytlík štěrku pro případ, že byste někde zapadli, není co řešit. Dostanete se z jakékoli situace.