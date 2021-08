Cestujete autem? Nezapomeňte na pojištění auta do zahraničí

Češi velmi rádi cestují na letní dovolenou vlastním automobilem. Vydávají se autem do Chorvatska, Itálie, Švýcarska, Francie, Rakouska, na Slovensko apod. Není to špatná volba. Letadlo je sice komfortnější, ale pro spoustu Čechů by let znamenal ještě nutnost absolvovat několikahodinovou cestu do Prahy či Vídně. S vlastním automobilem máte navíc naprostou svobodu v místě, kam se vydáte. Také můžete navštívit zajímavé destinace cestou.

Foto: www.top-pojisteni.cz