Manipulační technika se zcela zásadně mění. Jedním z největších světových inovátorů v této oblasti, ať již jde o samotné vozíky, jejich bezpečnost, ale i kompletní intralogistická řešení, je firma STILL. Chtít to nejlepší z oblasti manipulační techniky znamená zvolit STILL.

Foto: STILL

Žádný průmyslový provoz, ale ani žádný sklad, velkoobchod či obchod, se neobejde bez manipulačních vozíků. Usnadňují přesun zboží i materiálu, spolu s vhodnými regálovými systémy a intralogistickými řešeními optimalizují skladování. Zrychlují manipulaci, a též celý tenhle logistický proces dělají bezpečnějším.

I v logistice a v manipulaci jsou jasné trendy – snižovat emise

Elektrický vozík, samozřejmě ten s Li-ion baterií, disponuje přesně tou technologií, která to umožňuje. STILL nabízí nejmodernější inovace v oblasti VZV, pohon bez emisí a vysoký výkon, který vás přesvědčí že elektrický VZV není kompromis, ale plnohodnotné řešení s mnoha dalšími benefity.

Elektrické VZV již dávno nepokulhávají za těmi dieselovými či s LPG pohonem. Přitom náklady na údržbu jsou nesrovnatelně nižší a jako majitel vozového parku VZV budete moci být pyšní i na bezemisní provoz těchto pomocníků. Nemluvě o zdravějším prostředí, ve kterém budou pracovat vaši zaměstnanci.

Vrchol dnes představuje elektrický vysokozdvižný vozík s Li-ion baterií. Konvenční olověné zdroje mají díky své technologii problém. Rozhodně nejsou bezúdržbové a vyžadují v podstatě téměř nepřetržitý provoz. Jinak rychle podléhají tzv. sulfataci. Ta snižuje výkon až zcela degraduje baterii. I zde však umí ve STILL pomoci.

Kvalitních elektrických vozíků od STILL s olověnou baterií je v provozu stále velké množství. Firma STILL dokonce sama vykupuje a repasuje své staré vozíky a vrací je opět do provozu. Včetně těch s poškozenou olověnou baterií. Vyvinula tzv. desulfatizační proces, díky kterému se i staré poškozené olověné zdroje umí vrátit do provozu. Je to ekonomické pro firmy a podnikatele, kteří si nemohou dovolit nový vozík a hledají to nejlepší za co nejméně peněz.

Přesto však dnes STILL jednoznačně prosazuje elektrické vozíky s Li-Ion zdrojem. Tyto VZV nabízí mnoho výhod. Jsou spolehlivé a s nastavitelnými jízdními vlastnostmi. Představují nejúčinnější a současně nejčistší způsob manipulace a přepravy nákladu do hmotnosti osm tun. Těmi nejlepšími produkty splňujícími výše uvedené podmínky pro moderní vozík jsou řady STILL RX 20, TXE a RX 6. Tyto stroje nasadily laťku extrémně vysoko a konkurence za STILL již znatelně pokulhává.

Naprostou špičkou a hitem mezi vozíky je STILL RX 20

Kupujete-li VZV, spokojte se pouze s tím nejlepším. Vlajkovou lodí STILL je jednoznačně RX 20. Dokáže nabídnout všeho více než běžný vozík. Více dynamiky, více výkonu, více disponibility. Dnes jde o nejprodávanější VZV. V STILL jsou pyšní na to, že nejnovější generace VZV RX 20 je tím nejlepším elektrickým vozíkem, který doposud vyvinula. A souhlasí s tím i zákazníci. Obvykle nezůstává jen u nákupu jednoho stroje, ale RX 20 se stává vozíkem, ze kterého je sestavena celá flotila.

RX 20 je výkonný a rychlý, současně velice obratný. Zvyšuje přesnost manipulace i efektivitu. Přesná práce je současně bezpečná a bez prostojů díky baterii s vysokou výdrží. RX 20 nabízí nejdelší dojezd na jedno nabití. Navíc i dobíjení je velice rychlé.

Hledáte-li vozík s nejvyšším výkonem překládky v dané třídě, pořiďte si STILL RX 20. Na jedno nabití zvládne až 302 břemen, což žádný jiný nedokáže. Navíc pohybuje rychlostí až 20 km/h. Je současně obratný a s precizní manévrovatelností.

Ani velká rychlost nesnižuje bezpečnost vozíku. Obsluha má z něj dokonalý výhled do všech stran, čímž se zvyšuje bezpečnost práce při manipulaci. Prostorná kabina s chytrou ovládací jednotkou navíc poskytuje obsluze dostatek pohodlí po celou pracovní dobu.