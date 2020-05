Rad, jak si vybrat dobrý hever, najdeme hodně. Takže vybíráme, hledáme, a mnohdy nakonec i tak zjistíme, že jsme sáhli vedle. Hodil by se nám totiž zvedák na auto, který lze použít i na auto s nízkým podvozkem, tedy tzv. nízkoprofilový zvedák. Jeden takový si představíme.

Foto: TorriaCars s.r.o

Nízkoprofilový hever je pro majitele aut s nízkými podvozky nezbytností

Kvalitní nízkoprofilový hever najde uplatnění v profi sféře automobilového průmyslu, v servisech, i u majitelů sportovních vozů se sníženým podvozkem. Společnost TorriaCars nabízí pojízdný hydraulický zvedák 2,5 t nízkoprofilový s názvem SX Jack 2,5T SIXTOL, který má parametry i pro použití v autoprůmyslu. Zvedák na auto společnost exkluzivně dováží a nabízí jej pod vlastní značkou SIXTOL a ve vlastním, velice povedeném designu. Součástí produktu je zvedák a tyč.

Hever se zajímavými parametry

Nízkoprofilový zvedák SX Jack 2,5T SIXTOL je vybaven kolečky, která umožňují zvedák jednoduše přesouvat pod vozidlem bez nutnosti zvedání. Hmotnost zvedáku je 12 kg, rozměry jsou 555×210×130 mm, kde poslední číslo představuje výšku v nejvyšším bodu zvedáku ve složeném stavu. Zvedák umožňuje zvedací rozsah 85 až 385 mm a jeho maximální nosnost je 2,5 tuny.

Hever SX Jack 2,5T SIXTOL je hydraulický. Proto je robustnější než běžné nůžkové zvedáky. Nehodí se jako příruční zvedák do automobilu, měl by být však součástí každé garáže či dílny majitele automobilu se sníženým podvozkem. Hever lze zvedat pomocí speciální tyče. Díky skvělé ceně 1299 Kč je tento zvedák výborným pomocníkem pro každého, komu nestačí podpěry a hledá kvalitnější řešení, než jsou nůžkové zvedáky.

Není SIXTOL zvedák přece jen těžkým? Hmotnost hydraulických zvedáků je vždy vyšší, obvykle se pohybuje od 12 do 15 kg. Se svými 12 kg patří SIXTOL hydraulický hever k těm nejlehčím.

Nosnost, kterou SIXTOL nabízí, přesahuje většinu běžných zvedáků, jež začínají na 450 kg. 2,5 tuny je dostatečné i pro zvedání těžších automobilů.

Univerzálnost SIXTOL poskytuje, i pokud jde o výšku zdvihu

Tento parametr udává nejnižší a nejvyšší výšku, v jaké lze s automobilem pomocí zvedáku manipulovat. S běžnými zvedáky máme u nízkopodlažních aut problém. Jejich zdvih je obvykle od 250 do 350 milimetrů, což nám zejména v případě sportovních automobilů nestačí. SIXTOL nabízí zdvih již od 85 mm, a to až do 385 mm, takže v obou parametrech, ve spodním i vrchním, je nad průměrem. Při výběru zvedáku nesmíme zapomínat, že minimální výška zdvihu musí být menší než výška podvozku. Jinak se nám nepodaří zvedák zasunout pod automobil. Zvedák na auto SIXTOL je připraven pro použití i u aut s tím nejnižším podvozkem.

Nezapomeňte, že s heverem je nutné zacházet bezpečně

Správné zacházení s heverem je důležitým předpokladem předcházení úrazům při práci s automobilem, ale i poškození vozidla.

Vždy s heverem pracujte pouze na skutečně dostatečně pevném podkladu. Vhodné jsou vybetonované plochy v garáži, asfaltové cesty apod. Nevhodný je nezpevněný terén či dlažba kladena do písku.

Než začnete se zvedákem pracovat, zařaďte na automobilu rychlost a zatáhněte ruční brzdu. Takto jej zajistíte proti pohybu. Jinak by mohlo dojít k jeho pohnutí se a k tomu, že vám sjede ze zvedáku.

Hever je nutné pod automobil taktéž umístit ve správném místě. To nemusí být u každého automobilu stejné. Proto vždy nahlédněte do uživatelského manuálu vašeho vozidla. Zkušení řidiči a domácí opraváři však vědí, že toto místo bývá označeno i přímo na automobilu. Někdy prolisem, jindy třeba grafickou šipkou. Jako jištění před selháním heveru je vhodné mít pod automobilem ještě navíc podpěry. Jsou skvělou bezpečnostní pojistkou.

Hevery z TorriaCars

Představili jsme si špičkový nízkoprofilový pojízdný hydraulický zvedák do 2,5 tuny, SX Jack 2,5T SIXTOL. TorriaCars jej nabízí nejen ve svém e-shopu, ale i přes jiné prodejce. Vyhovoval by vám ale přece jen jiný zvedák na auto? E-shop TorriaCars nabízí i jiné hevery, hydraulické i nůžkové. Jsou v cenách od 300 Kč až do necelých 10 000 Kč. Nejdražší hever v nabídce nadzvedne až 35 tun.