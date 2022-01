Pořídili jste si nového plechového kamaráda, nebo o tom uvažujete a řešíte, zda si sjednat nejen povinné ručení, ale i havarijní pojištění? Přemýšlíte, zda se vám vyplatí a jaké si případně vybrat? Čtěte dál, na všechno vám odpovíme!

Povinné ručení a havarijní pojištění

Každé vozidlo, které se pohybuje po pozemní komunikaci, musí mít sjednané povinné ručení. Jak už název napovídá, jeho sjednání je povinné a ukládá to majiteli zákon. Není tedy divu, že se mu přezdívá zákonné pojištění vozidla. Chrání vás pro případ, kdy svým vozidlem někomu jinému způsobíte škody, na ty, které vzniknou na vašem voze se ale nevztahuje.

Pokud tedy máte nové nebo zánovní vozidlo, jehož cena není zrovna nízká a nemáte našetřené miliony, mělo by pro vás být samozřejmostí i havarijní pojištění. To se totiž vztahuje na škody, které vzniknou na vašem vozidel, a to jak za vaší přítomnosti, tak nepřítomnosti.

Víte, že u nového vozidla se kromě toho vyplatí i GAP pojištění pro případ totální škody? V takovém případě vám totiž pojišťovna nevyplatí aktuální, ale pořizovací cenu vozidla.

Co havarijní pojištění kryje?

Smyslem havarijního pojištění je krýt škody na vašem vlastním automobilu a je jedno, zda vzniknou v důsledku autonehody, vandalismu nebo třeba poškození v důsledku střetu s divoce žijící zvěří. Naše pojišťovny nabízí pojistné krytí pro případ:

Havárie , kdy dojde k poškození vozu v důsledku autonehody nebo střevu se zvěří. Řidič ale v tu chvíli nesmí být pod vlivem alkoholu.

, kdy dojde k poškození vozu v důsledku autonehody nebo střevu se zvěří. Řidič ale v tu chvíli nesmí být pod vlivem alkoholu. Odcizení , tedy krádeže vozidla. Ty jsou u nás časté, když se vůz nepodaří dohledat, pojišťovna vám vyplatí pojistné a vy si můžete koupit nový vůz.

, tedy krádeže vozidla. Ty jsou u nás časté, když se vůz nepodaří dohledat, pojišťovna vám vyplatí pojistné a vy si můžete koupit nový vůz. Vandalismu , kdy vozidlo poškodí třetí osoba.

, kdy vozidlo poškodí třetí osoba. Živelní pohromy jako povodeň, požár, krupobití, pád větve na kapotu nebo zásah bleskem.

jako povodeň, požár, krupobití, pád větve na kapotu nebo zásah bleskem. Neoprávněného užití automobilu

Jak si sjednat tu nejlepší havarijní pojistku?

Způsobů, jak si sjednat havarijní pojištění, je celá řada, asi nejjednodušší je sjednat si ho online. Nemusíte nikam chodit, stačí si vzít k ruce technický průkaz vozidla a do porovnávače vyplnit pár základních údajů o vás a vozidle.

Kromě toho si musíte také rozmyslet, jak vysokou spoluúčast zvolíte a proti jakým rizikům se pojistíte. Nejvýhodnější je většinou zvolit variantu all-risk, která kryje všechna pojistitelná rizika, ne každý ji ale potřebuje.

Co se spoluúčasti týká, tu je třeba si dobře promyslet. Čím je nižší, tím vyšší pojistné platíte, na druhou stranu se od ní odvíjí, jakou část škody zaplatíte z vlastní kapsy. Běžná je spoluúčast 5 % nebo 5 000 Kč, setkat se ale můžete i s 10 % nebo 10 000 Kč. Při plnění z pojistné události se pak vždy platí vyšší z těchto dvou částek.

Víte, že když si sjednáte havarijní pojištění pro starší vozidlo, pojišťovna po vás bude chtít doložit stav vozidla v okamžiku sjednání? U některých pojišťoven postačí fotodokumentace, u jiných je třeba absolvovat bezplatnou prohlídku vozu.