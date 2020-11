Jak prodloužit zdraví kloubů a sportovat bez bolesti

Klouby jsou velmi důležitou součástí našeho těla, právě ony zaručují jeho pohyblivost. Zároveň jsou ale často zdrojem potíží a bolesti, která nás přivádí do ordinace lékaře. Víte, že každý pátý pacient do ní přichází právě kvůli bolestem kloubů? Ty navíc často trápí i lidi daleko před dosažením seniorského věku. Pozor by si měli dávat hlavně aktivní sportovci, jejichž klouby jsou více namáhány. V tomto článku si shrneme základní tipy na to, jak zachovat funkčnost a zdraví kloubů po co nejdelší dobu. Klíčem je prevence a doplňky stravy určené na klouby. Proč řešit bolest, když jí lze v mnoha případech předejít?

Foto: Flexofytol

Proč klouby bolí Hlavice kostí našich kloubů jsou pokryty chrupavkou, tuhou, ale zároveň pružnou pojivovou tkání s dobrou schopností vyrovnávat otřesy, kterým musí klouby odolávat, kdykoliv se hýbeme. Chrupavka se ale s přibývajícím věkem ztenčuje a ztrácí svou pružnost. Klouby tím pádem nejsou tak dobře chráněné, rychleji se opotřebují, a s tím je spojená i jejich bolest. Asi nás nepřekvapí, že nejdřív se problémy projeví u nejvíce zatěžovaných kloubů, tedy kolen a kyčlí. Záleží ale také na životním stylu každého z nás. Pokud se pravidelně věnujete tenisu, musíte si dávat pozor na případnou bolest loktů, vášniví běžci zase často trpí bolestí kotníků. Sport ano, ale ten správný druh Řešením ani prevencí bolesti kloubů ale rozhodně není přestat se hýbat, právě naopak. Nepoužívané klouby mohou zatuhnout, což také může vést k bolesti. Ideální je vybrat sport, který koresponduje s naší kondicí a než začneme sportovat, vždy se důkladně rozcvičit. Ke kloubům je šetrné například plavání, při kterém máme páteř v přirozené poloze a uleví se i kolenům. Další variantou je běh, je ale důležité myslet na správnou obuv a techniku. Pokud s běháním začínáte, nesnažte se hned uběhnout maraton, pomalé navyšování vzdálenosti je klíčem k úspěchu. A když vás trápí nadváha, zvolte ten vůbec nejpřirozenější pohyb – chůzi. Klouby budou ještě méně zatíženy, pokud při delších procházkách zapojíme hole na takzvaný nordic walking. Zdravý životní styl pomáhá celému tělu, klouby nevyjímaje Přílišná zátěž je něco, co naše klouby nesnášejí příliš dobře. Je proto důležité hlídat si tělesnou hmotnost, zařadit do svého životního stylu vyváženou stravu a pravidelný pohyb. Pokud máte sedavé zaměstnání nebo naopak v práci jen stojíte, zkuste nesetrvávat příliš dlouho v jedné poloze, projděte se a protáhněte se, kdykoliv máte tu možnost. Pomůže i posilování středu těla pomocí pilates nebo jógy. Noste pohodlnou obuv, vaše kolena i záda vám poděkují. Prevence předchází bolesti v budoucnosti Zásadní je začít se o klouby starat dřív, než začnou bolet. Pamatujte, že prevence je klíčem a kloubní doplňky byste si měli dopřávat i pokud vás právě žádná bolest netrápí. „Prevence hraje při bolesti kloubů zásadní roli. Stále se setkáváme s mýtem, že doplňky stravy určené na klouby by měli brát pouze senioři nebo osoby s pokročilou artrózou, ale ve skutečnosti je mnohem snazší problémům s klouby předcházet než je pak léčit," říká MUDr. Jakub Holešovský, lékař z nemocnice Rudolfa a Stefanie v Benešově. Pečujte o své klouby s pomocí přírody Výborných výsledků u lidí s problémy s klouby dosahují doplňky stravy určené na podporu zdraví kloubů s obsahem kurkumy, respektive kurkuminu. Řadou studií byl prokázán efekt kurkuminu v protekci kloubních chrupavek, kde komplexním působením snižuje tvorbu volných kyslíkových radikálů. Kurkumin má také silný antioxidační a protizánětlivý účinek. Kurkumin je ideální volbou pro sportovce a vyznavače zdravého životního stylu. Je přírodní, nemá žádné známé nežádoucí účinky na gastrointestinální trakt. Pomáhá udržet naše klouby zdravé a pomáhá i při ztuhlosti kloubů, které trápí lidi s artritidou nebo revmatem. „Kurkumin je jedním z nejsilnějších a nejslibnějších přírodních přípravků v boji proti zánětu, což potvrzuje více než 5 600 publikovaných farmakologických studií. Má pozitivní efekt u pacientů s artrózou nebo revmatoidní artritidou, ale pomáhá i při tlumení bolesti a zpomalení průběhu onemocnění, protože chrání chrupavku a zpomaluje její opotřebení," říká MUDr. Jakub Holešovský, lékař z nemocnice Rudolfa a Stefanie v Benešově. Ideálním přípravkem obsahujícím kurkumu je například doplněk stravy Flexofytol®. Flexofytol® obsahuje kurkumu zpracovanou unikátním způsobem, který zaručuje až 2700krát větší vstřebatelnost než u přírodního prášku kurkumy. Tu tak tělo dokáže lépe vstřebat a taky maximálně využít její příznivé účinky. Flexofytol® obsahuje bio-optimalizovaný extrakt kurkumy standardizovaný na 42 mg kurkuminu. Pokud je bylinný extrakt standardizovaný, máte jistotu, že v každé tabletě nebo kapsli je stejné množství aktivní látky. To je zárukou kvality a očekávaného přínosu výrobku. Zdroj: Doplněk stravy Doplněk stravy Flexofytol® byl úspěšně otestován lékaři na oddělení Ortopedie a traumatologie v Nemocnici Rudolfa a Stefanie Benešov. Tým lékařů pod vedením primáře Jiřího Beznosky sledoval užívání doplňku stravy Flexofytol® 30 uživateli ve věku 45–65 let trpícími artrózou kloubů.

Hodnocení intenzity bolesti se v průběhu studie zlepšilo v průměru o 50 % u všech uživatelů. Současně u uživatelů došlo i ke zlepšení jejich hodnocení pohyblivosti a kvality života.

Flexofytol® je nyní k dostání v limitované edici 1+1.



Zastoupení v ČR: Ewopharma spol. s.r.o

Autor: Komerční sdělení