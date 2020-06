Kdo dnes nemá auto, skoro jako by nebyl. Na začátku roku 2020 jezdilo na českých silnicích téměř 6 miliónů osobních aut a registrováno je u nás ještě zhruba o 2 milióny vozů více. Pokud i vy vlastníte automobil, nebo přemýšlíte o jeho koupi, nejspíš víte, že jeho pořízení ani provoz nejsou zadarmo. Jak na to, aby vás auto nestálo zbytečně moc peněz?

Nákup, vyřízení povinného ručení, havarijního pojištění, asistence, pořízení dálniční známky, zimních pneumatik, první (a každé další) naplnění nádrže… a peněženka pláče. Pořídit si a provozovat automobil může být pořádný zásah do rodinného rozpočtu. My vám ale poradíme, jak ušetřit. A zároveň příliš neslevovat ze svých požadavků. Od samotného nákupu až po každodenní provoz.

Půjčte si od banky, ne od prodejce automobilů

Když si dnes u prodejce automobilů vyberete svůj vysněný vůz, určitě dostanete i nabídku na financování, abyste nemuseli do banky a ušetřili si čas i energii. Takové půjčky ale nebývají nejvýhodnější. Prodejci aut rozumí autům, ale s jejich přehledem o půjčkách nebo snahou poskytnout co nejvýhodnější úvěr už to bývá složitější. Ve smlouvě se tak může objevit nejeden háček, drobné nečitelné písmo, poplatky navíc nebo třeba nutnost ručit právě tím vozem, kterým chcete odjet.

Úvěr na auto od banky je v mnoha ohledech jistější – když si správně vyberete, můžete získat peníze s nižším úrokem, s minimem poplatků a bez těžko prohlédnutelných zákeřností. Díky online kalkulačce si během chvilky spočítáte, na kolik vás celá půjčka na auto vyjde. A nikdo vás do žádosti o ni nebude tlačit, takže budete mít na všechno dostatek času – i na pořádné pročtení smlouvy.

Srovnávejte povinné ručení i havarijní pojištění

Abyste se mohli s autem vydat do provozu, musíte mít uzavřené povinné ručení, jehož důkazem je zelená karta. I tady platí, že povinné ručení, které vám nabízí prodejce, nemusí být to nejvýhodnější. Abyste od něj mohli v klidu odjet, nechte si povinné ručení uzavřít, ale pak si z dostupných online srovnávačů zjistěte, kde získáte výhodnější podmínky včetně doplňkových služeb. Následně můžete původní povinné ručení vypovědět a sjednat si nové, které přinese úsporu anebo bonusy navíc.

Poměrně znepokojivý je fakt, že podle odhadu České kanceláře pojistitelů se na začátku roku 2019 pohybovalo po silnicích na 143 000 nepojištěných aut, z toho 102 000 aut bylo osobních. Nepojištěná vozidla podle všeho způsobí i 3 000 škodních událostí ročně.

U nového automobilu byste neměli opomenout ani havarijní pojištění. Pokud chcete uzavřít s povinným ručením i to, pravděpodobně vás vyjde levněji varianta, kdy obojí uzavřete u jedné pojišťovny.

V obou případech se také často vyplatí nechat si sazbu po každém roce provozu přepočítat. Částky se budou postupně snižovat.

Otázka paliva: jezdit na naftu, nebo na benzín? A jak ušetřit?

Palivo je tím, za co s autem utrácíme nejčastěji. Litr nafty bývá obvykle (ale ne na každé čerpací stanici) levnější než litr benzínu, pořizovací cena auta, které jezdí na naftu, bývá ale i o desítky tisíc korun vyšší.

Zároveň myslete na to, že diesel je vhodnější na dlouhé cesty, a ne na pojíždění po městě, kdy se snáz opotřebují součástky a díly. Obecně je pak levnější servis auta jezdícího na benzín, protože je celkově jednodušší.

Neméně důležitá je, co se spotřeby paliva týče, otázka stylu jízdy. Předvídavá jízda, která odhadem počítá třeba s křižovatkou za 200 metrů, je finančně výhodnější než sešlápnutý plyn a za okamžik úzkostlivá brzda.

Určitě jste si jako řidiči všimli i rozdílných cen u značkových čerpacích stanic a u těch, které takové renomé nemají. Palivo je na všech stanicích víceméně stejné a podléhá přísné kontrole. Značkové čerpací stanice do něj obvykle přidávají aditiva například pro vyšší výkon motoru nebo pro nižší spotřebu. Na vás tedy je, na co vsadíte raději.

V neposlední řadě se na spotřebě do značné míry projevují i pneumatiky, na kterých jezdíme. Ty nesmí být podhuštěné a při výběru je nutné „vybalancovat" jejich valivý odpor s vlastnostmi, které mají při jízdě během deště – obojí totiž nemůže být skvělé. Informace o valivém odporu najdete u každé pneumatiky v podobě EU štítku.

Autorizovaný servis ano, po záruce ale není nutností

Když si pořídíte nové auto, často ve smlouvě objevíte bod, který říká, že se s ním musíte pravidelně dostavovat do autorizovaného servisu, aby se na něj vztahovala slíbená smluvní záruka. Když ale záruční doba uplyne, zvažte, jestli je nutné za něj i dál utrácet vyšší sumy. Vyřešit to můžete spolehlivým neznačkovým servisem nebo poptávkou po nižších sazbách v tom autorizovaném.

Originální náhradní díly nemusí být nejlepší

Jak budete své auto opotřebovávat, budete muset investovat do náhradních dílů. Ty si můžete pořídit buď značkové, nebo ty bez loga automobilky, tedy z takzvané prvovýroby. Ušetříte na nich a poslouží vám stejně – jen si musíte vybrat spolehlivého výrobce.

Ten, který vyrábí díly pro konkrétní automobilku, může některé jejím logem označit a jiné ne – ty pak sám prodá jinde. Z podstaty věci jsou všechny takové díly stejné kvality a liší se jen cenou, protože automobilka je bude distribuovat dál dráž. Na druhou stranu ale není vhodné omezit se na nápadně levnější varianty, které už nemusí dosahovat stejně vysoké kvality, ať se to týká použitých materiálů, nebo technologií.

Na provozu auta se dá ušetřit, jen musíme vědět, kdy a na čem se to opravdu hodí, nebo ne. Jak šetříte vy?