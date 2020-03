Autosedačka ze zákona povinně chrání naše nejmenší při případné automobilové nehodě. Není proto radno volit typ dětské autosedačky jen podle ceny. V úvahu byste měli vzít zejména bezpečnostní prvky a jejich kvalitu. Jaké dětské autosedačky považují recenzenti z Heureky za nejlepší? A podle čeho vlastně autosedačku vybírat?

Foto: heureka.cz

Vybíráme dětskou autosedačku

Nejprve zjistěte, jaký typ autosedačky bude pro vaše dítě ten pravý. Dětské autosedačky se rozdělují do základních váhových variant:

kategorie 0/0+ (0–13 kg),

kategorie 0/I (0–18 kg),

kategorie I (9–18 kg),

kategorie I/II (9–25 kg),

kategorie II/III (15–36 kg),

kategorie I/II/III (9–36 kg),

podsedáky bez zádové opěrky.

Po určení správné váhové kategorie vybírejte autosedačku podle dalších prvků. Nejdůležitější je bezesporu bezpečnost – u autosedaček hledejte snadnou a pevnou instalaci, robustní bočnice a kvalitní bezpečnostní pás. Některé autosedačky pro miminka můžete navíc zkombinovat s rámem kočárku (autosedačka pak plní funkci korbičky). Dále zvýší pohodlí dítěte při jízdě možnost polohování sedačky a pultík na hraní.

Volba 1 – dětská autosedačka Cybex Pallas M Fix SL 2020

Letošní novinka Cybex Pallas M Fix SL je autosedačka vhodná pro děti od 9 do 36 kg. Nová generace dětských autosedaček získala několik ocenění spotřebitelských soutěží. Sedačka poskytuje ochranu dítěti starému od 9 měsíců až do 12 let. Lze ji upevnit i pomocí systému ISOFIX, který sedačku pevně ukotví přímo do rámu vozidla. Patentovaný bezpečnostní pult chrání krční oblast dítěte. Díky polohování a nastavitelné opěrce hlavy je pak posed v autosedačce pro vaši ratolest pohodlný.

Volba 2 – dětská autosedačka Cybex Solution M-Fix SL 2019

Pro děti od 15 do 36 kg je tu dětská autosedačka Cybex Solution M-Fix SL z loňské kolekce. Ta si své zákazníky získala možností ukotvení pomocí ISOFIX, nastavitelnou opěrkou hlavy a speciální bezpečnostní adaptací na boční náraz. Díky ventilačnímu systému vzduch dobře cirkuluje, a proto je sezení v autosedačce dětem pohodlné. Pro ještě větší komfort lze zádovou opěrku polohovat.



Rodiče si na dětské autosedačce Cybex Solution M-Fix SL 2019 nejvíce cení bezpečnosti, jednoduchosti při skládání a možnosti připevnění do auta pomocí systému ISOFIX.

Volba 3 – dětská autosedačka Cybex Aton 5 2019

Autosedačka pro nejmenší děti Cybex Aton 5 2019 ochrání děti od narození až do váhy 13 kg. Pátá generace německé dětské autosedačky přišla s mnoha vylepšeními – výškově nastavitelnou opěrkou hlavy, ochranou při bočním nárazu, integrovanou sluneční clonou a ergonomickým tvarem zádové opěrky. Autosedačku lze navíc použít jako součást kočárků CYBEX a dalších značek.

Autosedačky pro nejmenší i začínající puberťáky

Dětské autosedačky by měly být zejména bezpečné a pohodlné. Bezpečnost zajišťují pevné pásy a stabilní ukotvení, pohodlnost pak polohovací a výškově nastavitelné opěrky. Některé autosedačky porostou s vaším dítětem, u jiných musíte sledovat údaj o maximální váze a včas je vyměnit za nové. Autosedačka chrání život nejmladšího člena rodiny, proto ji vždy vybírejte s maximálním důrazem na kvalitu zpracování.