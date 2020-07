Přivezli jste si nového plechového mazlíka a už přemýšlíte, čím ho vylepšíte? Co mu chybí k naprosté dokonalosti? Výběr autodoplňků je široký, některé z nich jsou v autě nezbytné, jiné naopak zbytečné. Které by vám neměly ve výbavě chybět?

Foto: www.srovname.cz

Každý, kdo má svoje vlastní auto chce, aby právě to jeho bylo nej. Snaží se ho vytunit jak z venku, aby ho nikdo nepřehlédnul, tak zevnitř, aby se v něm dobře jezdilo i na delší trasy. Autopotahy jsou jasnou volbou, co dál? Myslete i na ochranu vozu. Jen o kráse to totiž není.

Zdroj: www.srovname.cz

Autodoplňky na ochranu vozu jsou nezbytností

Snad každý den ze zpráv slyšíme, že došlo k nehodě. Řeč je o těch větších bouračkách. Ono ale stačí i malé ťuknutí nebo odřenina. O tom, že se v autě může pohybovat i samotný náklad a způsobit přitom nějakou škodu nemluvě.

Jaké autodoplňky by tedy v autě rozhodně neměly chybět?

Autodoplňků je na trhu opravdu hodně, které ale stojí za koupi?

Prahové lišty

Taky už se vám stalo, že jste botou škrtly o práh automobilu a na něm pak zůstal škrábanec, protože v botě byl kamínek, ženy měly boty na podpatku? Sice nejde o život, ale zamrzí to. Abyste tomu pro příště předešli, nainstalujte na svého plechového miláčka prahové lišty. Stojí pár korun, službu udělají velikou.

Náš tip: Lišty zvládnete na auto namontovat sami, ani nemusíte do servisu.

Kvalitní stěrače

Máte na okně takové šmouhy, že sotva vidíte ven? Stávající stěrače za deště nestíhají, nebo skřípou? Je na čase poohlédnout se po pořádných stěračích. Na co si dát při jejich výběru dobrý pozor?

Délka stěračů . Když budou příliš dlouhé, mohou o sebe škrtat, navíc pravděpodobně poškodí i sloupky po obvodu skla. Moc krátké stěrače se zase nepostarají o celé sklo a vy můžete mít před očima špinavý pruh, skrz který neuvidíte.

. Když budou příliš dlouhé, mohou o sebe škrtat, navíc pravděpodobně poškodí i sloupky po obvodu skla. Moc krátké stěrače se zase nepostarají o celé sklo a vy můžete mít před očima špinavý pruh, skrz který neuvidíte. Ramínkové nebo ploché stěrače ? Ty ramínkové tvoří pryž uchycená na kovovou lištu, která snadno rezne. Na druhou stranu se opotřebovaná guma snadno vymění. Jsou levnější než ploché stěrače, které ale déle vydrží. Pryž je totiž uchycená do lišty ramen, stěrače lépe a rychleji stírají.

? Ty ramínkové tvoří pryž uchycená na kovovou lištu, která snadno rezne. Na druhou stranu se opotřebovaná guma snadno vymění. Jsou levnější než ploché stěrače, které ale déle vydrží. Pryž je totiž uchycená do lišty ramen, stěrače lépe a rychleji stírají. Na kvalitě se nešetří ani v případě stěračů. Nehledejte ty nejlevnější za každou cenu. Raději si pár korun připlaťte a mějte jistotu, že z auta vždycky dobře uvidíte. Takové stěrače vám navíc budou déle sloužit.

Zdroj: www.srovname.cz

Vana do kufru

Kdo by v kufru vozidla nepřevážel nákup a jiný náklad? Tu je třeba koupit pytel cementu, tu balík vod nebo pytel hlíny na zahrádku. Nepostradatelným autodoplňkem, který zavazadlový prostor ochrání před zrnky písku nebo vyteklou vodou, je vana do kufru. Na trhu je k dispozici v plastové a gumové formě.

Autokoberečky

I interiér je třeba chránit. O ochranu sedaček se postarají autopotahy, co ale ochrání prostor pod nohama? Autokoberečky. Můžete si vybrat mezi textilními a gumovými. Jaké jsou mezi nimi rozdíly?

Gumové rohože se lépe udržují a lépe interiér chrání před nečistotami. Jsou ideální hlavně na zimu, výběr barev ale není široký.

se lépe udržují a lépe interiér chrání před nečistotami. Jsou ideální hlavně na zimu, výběr barev ale není široký. Textilní koberečky kryjí podlahu, jsou dostupné v mnoha barevných designech. Hodí se do vozidel, kam nevnášíte moc špíny, protože se čistí o poznání hůř než ty gumové.

Náš tip: Hledáte autodoplňky za nejvýhodnější ceny? Zkuste porovnat ceny napříč našimi obchody online a kupte si ty nejvýhodnější doplňky do auta na trhu.