Nízké teploty, sníh a led nejsou nepříjemné pouze pro člověka, ale také pro automobily. Pokud chcete, aby ten váš přečkal zimu v dobré kondici a bezpečně vás vždy dopravil na místo, je třeba se o něj strat. Více než v létě.

Foto: www.top-pojisteni.cz

Přizpůsobit byste měli i styl jízdy. Nohu z plynu je třeba dávat dříve a opatrně. To teď ale nechme stranou. Pojďme se raději podívat na péči, jakou vůz v zimě vyžaduje.

Základem jsou zimní pneumatiky

Ne celoroční, ale opravdu zimní. Včasné přezutí pneu by mělo být prioritou číslo jedna, protože dezén zimních pneumatik se na ledu a sněhu chová daleko lépe, letní těmto podmínkám nejsou přizpůsobeny. Pokud na přezutí pneumatik záměrně zapomenete a stanete se účastníky dopravní nehody, jste nahraní – pojišťovna zkrátí pojistné plnění!

Pozor: V některých oblastech jsou povinné také sněhové řetězy. Běžné jsou třeba v horských průsmycích v rakouských Alpách. Nasazení řetězů byste si měli doma na sucho vyzkoušet, jinak tím na místě ztratíte spoustu času.

Neopatrní řidiči a srážky se zvěří

V zimním období roste počet nehod. Vozovka klouže, ovladatelnost vozidla se zhoršuje, zvyšuje se i riziko srážky se zvěří. A jak si vůbec počínat v případě srážky se zvířetem? Povinné ručení obvykle není dostačující, většina z nich srážky nekryje. Zařiďte si raději dobré havarijní pojištění a podívejte se, zda je střet se zvěří součástí připojištění.

V zimě je důležité být vidět

Zkontrolujte a nechte si seřídit světlomety, protože během sněhových vánic je daleko horší viditelnost. Chcete přece být vidět! Nezapomínejte i na to, že spousta aut má spojené ostřikovače čelního skla s ostřikem čelních světlometů. Nemrznoucí směs se pak celkem rychle vypotřebovává, tak ji pravidelně doplňujte.

Dolejte i kvalitní olej, na zimu jsou vhodné tekutější tipy, se správným výběrem vám pomůže odborník v servisu či prodejně.

Kapacita baterie se v zimě snižuje

S teplotou -10 °C se baterii sníží kapacita o 30 %, proto hlídejte, zda je dobitá. Zapřemýšlejte také, jestli nepotřebujete novou. Životnost baterie se pohybuje typicky mezi 4 a 6 lety.

Opatrně na zamrzlé sklo a stěrače

Škrabku na sklo považujeme za běžnou výbavu motoristy. Co však dělat se zamrzlými stěrači? Rozhodně je netrhejte násilím, zničili byste jemné stírací lišty. Raději na místo styku s oknem nalijte nemrznoucí směs – ano, nalijte, kdybyste ji stříkali pomocí ostřikovačů, stěrače by začaly stírat a poškodily by se. Preventivně můžete pod stěrače přes noc dávat třeba igelit.

Jestliže se o své sklo bojíte, opět je vhodné přemýšlet o připojištění. Dobré havarijní pojištění nabídne také připojištění skla.

Přes zimu je celkově nutné věnovat automobilu větší péči. Pokud mu ji dopřejete, přečká ji bez nesnází a nezklame vás.