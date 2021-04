Povinné ručení musí uzavírat každý majitel vozu. Nabízí ho několik pojišťoven. Jak zvolit to pravé a jaké jsou nejčastější chyby, kterých se můžete při jeho výběru dopustit?

Foto: Shutterstock

Nízké limity

U povinného ručení si nastavujeme výši tzv. limitů. Jde o maximální částku, kterou pojišťovna uhradí, pokud dojde k nehodě. „Tyto částky začínají na 35 milionech korun, což je nejnižší možný limit. Klientům to může připadat jako astronomické číslo, ale věřte mi, že dochází k nehodám, u kterých je běžně škoda mnohem vyšší. Pokud například nabouráte kamion, který převáží drahé zboží, případně zničíte sloup veřejného osvětlení, nebo způsobíte nehodu s trvalými vážnými následky, pak tento limit stačit nemusí,“ upozorňuje Jesika Liptáková, specialistka pojištění ve společnosti Kalkulátor.cz, která srovnává ceny povinného ručení. Proto je prozíravější volit vyšší limit, ačkoliv to znamená vyšší cenu pojistného.

Bez připojištění

Povinné ručení nenabízí pouze krytí škod, ale celou řadu dalších služeb. Ať už se jedná o asistenční služby a odtah vozidla, připojištění ochrany čelního skla, škod způsobených živly, zavazadel a celá řada dalších. „Klienti někdy slyší jen na výši pojištění a připojištění automaticky odmítají. To je ale škoda. Připojištění může klienta stát od 500 do 1200 ročně. Pokud tuto částku přepočtete na den, nejde skoro o nic. Přitom vám může ušetřit celou řadu starostí,“ apeluje Jesika Liptáková. Na připojištění tedy zbytečně nešetřete a promyslete si, které je pro vás nejvhodnější.

Povinné ručení se spoluúčastí

Někteří majitelé vozů uzavírají povinné ručení s tzv. spoluúčastí. Částka pojištění je sice nižší, ale pojistník se zavazuje, že v případě nehody určitou částí přispěje. Běžně jde o 10 % spoluúčasti. To je poměrně krátkozraké: „Klient ušetří několik set korun ročně, ale v případu nehody se škodou ve výši 100 000 korun, což není nic neobvyklého, musí hradit třeba deset tisíc. To může domácí rozpočet značně navýšit,“ prohlásila Jesika Liptáková. I když si je klient jistý svými řidičskými schopnostmi, stát se účastníkem nehody může velmi snadno. To, jak jezdí ostatní, totiž neovlivní.

Neprověří si všechny nabídky

Povinné ručení se uzavírá na určité období, většinou na rok. Ke konci tohoto období je vždy výhodné si prověřit jiné nabídky povinného ručení. „Je velmi pravděpodobné, že najdete výhodnější pojistku ve stejném obsahu plnění, nebo že budete platit méně. My nabízíme, aby klienti prověřili svoje pojištění na naší kalkulačce povinného ručení. Srovnání pojistek trvá chvilku a klientovi doporučíme podle nás to nejvýhodnější pojištění. Zakládáme si na tom, že jsou naše nabídky přesné a na míru. K tomu ale potřebujeme od klienta vědět například jeho rodné číslo. Díky tomu zjistíme, na jaké bonusy za bezpečnou jízdu má nárok a klient se vyhne nepříjemnému překvapení při placení. Mnohé srovnávače totiž operují jen s nepřesnými údaji a porovnání se může s výslednou částkou značně lišit,“ uzavírá JesikaLiptáková.