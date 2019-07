Každoročně jsou na českých silnicích tisíce dopravních nehod a řada z nich bohužel končí smrtí nebo vážným zraněním cestujících. Jaký je vliv bezpečnostních pásů a jsou skutečně nehody ve vysokých rychlostech horší, než drobné nárazy?

| Foto: srovnejto.cz

Boční náraz bývá horší než ten čelní

Ve skutečnosti může být nehoda v menší rychlosti i horší než ta, která se stane ve vysoké rychlosti na dálnici. Na to, jak závažné budou následky má totiž vliv velmi mnoho faktorů. V první řadě je to způsob, jakým auto narazí. Pokud do sebe vrazí dvě protijedoucí auta, jejich rychlosti se sčítají. Zároveň vás možná překvapí, že čelní náraz mívá někdy méně závažné následky než ten boční. Je to dáno tím, že pokud auto narazí čelně, pak se síla nárazu musí vypořádat s motorem a masou plechu v přední části vozidla. Kdežto pokud posádka narazí bočně, jsou mezi ní a překážkou pouze dveře, byť vyztužené.

Bez bezpečnostního pásu lítáte v autě jako hadrová panenka

Svou roli tu hrají i další faktory jako jsou bezpečnostní pásy. Není-li posádka připoutaná, fatální následky může mít i bouračka v nízkých rychlostech, a to klidně i kolem 30 km/h.

„Jela jsem vzadu za spolujezdcem nepřipoutaná, když nám auto z pravé strany nedalo přednost v jízdě a narazilo do nás. Řidič toho vozidla chtěl evidentně rychle přejet tramvajové koleje, než tramvaj vyjede ze zastávky. S námi na hlavní silnici už nepočítal. Přestože jsme jeli poměrně pomalu cca 30 km/h, náraz byl přesně do dveří, kde jsem seděla bez pásu. Síla nárazu mě zvedla a já přeletěla zadní sedačky a praštila se o boční sklo za sedadlem řidiče přímo do hlavy.“ svěřila se oběť autonehody, která sice neutrpěla vážné zranění, ale naplno pocítila, jak může náraz udělat z nepřipoutaného člověka pouze hadrovou panenku.

Trvejte na tom, aby se člověk za vám připoutal

Pokud dojde k čelnímu nárazu vozidla, nepřipoutaný člověk v autě vyletí předním sklem ven. Kromě toho, že jej může usmrtit již toto, stává se, že auto ještě přimáčkne tělo k překážce. Stejné pravidlo platí i pro lidi na zadním sedadle, kde dochází při nepřipoutání ještě k jednomu důsledku. Člověk, který se vzadu nepřipoutá, narazí silou setrvačnosti do sedadla před sebou a přimáčkne tak masivně řidiče nebo spolujezdce mezi pás a sedadlo. Právě z tohoto důvodu byste jako řidiči měli nekompromisně trvat na tom, aby se cestující vzadu připoutali.

Předvídejte chování ostatních

Vždy je samozřejmě nejlepší, pokud jste schopni předvídat situaci natolik, aby k žádné nehodě nedošlo. Pozorně sledujte dění nejen před sebou ale i v bočních a zadním zrcátku. U motorkářů nebo cyklistů předvídejte jejich chování. Hlavně v případě motorkářů počítejte s možností, že vás budou chtít předjet. U osob na chodnících se snažte odhadnout, zda vám nevběhnou do cesty. Zvýšené pozornosti dbejte hlavně v obytných zónách a v přítomnosti dětí.

Kdy volat policii?

Pokud už k nehodě dojde, nezapomeňte, že máte ze zákona povinnost poskytnout první pomoc. Měli byste také vyplnit formulář o nehodě a v případě, že jsou škody kvůli nehodě vyšší než 100 000 Kč, přivolejte policii. Pokud chyba nebyla na vaší straně, automobil opravíte z povinného ručení viníka nehody. V případě, že jste nehodu způsobili vy, auto si opravíte jedině z peněz z havarijního pojištění.

