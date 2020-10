Pilot Alpin 5: jedna z technologicky nejvyspělejších zimních pneumatik značky Michelin

Foto: MICHELIN

Pro většinu z nás jsou pneumatiky jen spotřebním zbožím. Myslíme na ně jen tehdy, když je třeba je vyměnit před začátkem léta nebo zimy. Málokdo si uvědomuje, že pneumatiky představují jediné spojení mezi naším vozidlem a vozovkou, takže mají zásadní vliv na naši bezpečnost. Nemyslíme na to, že právě na nich do značné míry závisí, na jakou vzdálenost zastavíme při prudkém brzdění. Tyto na první pohled obyčejné kusy gumy v sobě skrývají nejnovější technologie vycházející z motoristického sportu.

Dokonalým příkladem je jeden z nejdražších a nejvýkonnějších sériových automobilů na světě – Bugatti Chiron. Vybavený speciálními pneumatikami firmy Michelin, které zaručují jedinečnou přilnavost a odolnost i při dosažení rychlosti 490,484 km/h, vytvořil tento automobil nový rekord mezi sériově vyráběnými vozy.

Jak se vyrábí pneumatika?

Pneumatika je technologicky velice vyspělý produkt, který se skládá z více než 200 částí sestavených tak, aby společně zajišťovaly maximální výkon a bezpečnost. Pod běhounem vyrobeným ze speciální směsi pryže se nachází mnoho vrstev, které plní klíčové funkce. Jedná se například o ocelové a polyamidové pásy, které pneumatiku vyztužují a zabraňují deformacím během dynamické jízdy. Každá vrstva hraje důležitou roli, ať už mluvíme o pneumatikách určených do běžného provozu, nebo pro motoristický sport.

Jaké výhody čerpají běžné pneumatiky z motoristických sportů?

Motorsport představuje jedno z nejlepších testovacích prostředí. V něm ve velice různorodých podmínkách, za každého počasí a na každém typu povrchu soutěží nejlepší řidiči na světě o každý zlomek vteřiny. V takových situacích mohou pneumatiky rozhodnout o výhře či porážce. Informace shromážděné od těchto řidičů jsou pro inženýry klíčové při dalším zdokonalování technologií pneumatik. Není náhodou, že největší výrobci pneumatik investují již mnoho let do motoristického sportu. Ukázkovým příkladem je francouzský výrobce Michelin, který se pyšní mnoha vítězstvími. Ve své historii jich zaznamenal již více než 2 000 a prokázal tak svoji technologickou převahu nad ostatními výrobci pneumatik. Zkušenosti byly sbírány po dobu mnoha let jak v letních, tak zimních podmínkách.

Jedinečná zimní pneumatika

Dobrým příkladem využití zkušeností z motorsportu je nejnovější zimní pneumatika Michelin Pilot Alpin 5 pro prémiová vozidla. Využívá jedinečnou směs pryže, která zaručuje přesné jízdní reakce a vysokou přilnavost v různorodých zimních podmínkách. Protože poslední zimy ukázaly, že je pro ně typický jak suchý, tak mokrý asfalt a asfalt pokrytý sněhovou břečkou, má tato pneumatika dezén ve tvaru písmene V, který zajišťuje rychlý odvod vody a rozbředlého sněhu. Přebytečnou vodu odstraňuje také středová drážka, která tak snižuje riziko aquaplaningu. U pneumatiky se rovněž použila speciální vrstva pryže, která rozptyluje energii a snižuje valivý odpor a tím i spotřebu paliva.

Dalším praktickým prvkem, který stojí za pozornost, je ochrana ráfku. Milovníci stylu zase ocení elegantní design bočnice se sametovým efektem, který je pro značku typický.

Michelin Pilot Alpin 5. Pro jaká vozidla je pneumatika určena?

Zimní pneumatika Pilot Alpin 5 s jejími technologiemi byla oceněna výrobci prémiových vozidel a získala homologace od předních výrobců, jako je Porsche, Audi, BMW, Mercedes nebo Mercedes-AMG. Na žádost Porsche byla také vyrobena speciální verze pro SUV. Pneumatika Pilot Alpin 5 se vyrábí v široké škále rozměrů od 16 do 21 palců, takže si každý najde tu správnou pneumatiku bez ohledu na to, jestli jezdí osobním vozidlem nebo vozem SUV.