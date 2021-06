Pirelli rozšiřuje řadu celoročních pneumatik, ze kterých můžete benefitovat celý rok. Jsou vybaveny i samozacelující technologií SEAL INSIDE pro ochranu při defektu.

Foto: www.pirelli.com

Na popud rostoucí poptávky po celosezónních pneumatikách přišlo Pirelli s rozšířením celoroční řady pneu. Tyto pneumatiky je možné používat po celý rok bez ohledu na roční období. Celoroční pneumatiky Pirelli jsou určené převážně pro řidiče, kteří nevyhledávají ani extrémní výkon, ani za rok nenajezdí vysoký počet kilometrů.

Oproti těmto vlastnostem upřednostňují hlavně bezpečnost za letních i zimních podmínek. S celoročními pneumatikami mohou řidiči vypustit hned několik starostí. Nemusí se starat o sezónní výměnu pneumatik a například díky samozacelující technologii Seal Inside ani o případný defekt.

Nové ROZMĚRY celoročních pneumatik pro rostoucí trh

V průběhu posledních tří let zaznamenal evropský trh pneumatik ze strany zákazníků narůstající zájem o celoroční pneu. Hodnoty trhu s celosezónními pneumatikami se mezi lety 2016 a 2019 zdvojnásobily. Pirelli proto řadu rozšiřuje hned o 22 nových velikostí – mezi 16 a 19 palci – a to u rodin Pirelli Cinturato All Season Plus a Pirelli Scorpion Verde All Season SF. Ty jsou k dispozici pro trh s náhradními díly s technologií Seal Inside – systémem Pirelli, který umožňuje motoristům pokračovat v jízdě i v případě defektu. Díky těmto novým velikostem bude Pirelli schopno pokrýt přibližně 90 % potenciálního celoročního trhu.

CELOROČNÍ PNEUMATIKY VEDLE TRADIČNÍCH LETNÍCH A ZIMNÍCH PNEUMATIK

Pro většinu silných automobilů se pro jízdu v zimních podmínkách i nadále doporučují zimní pneumatiky. Řada celoročních Pirelli (All Season) je vytvořena převážně pro ty zákazníky, kteří chtějí po celý rok používat pouze jeden set pneumatik, vyhnout se nutnosti přezouvání mezi sezónami a jsou vhodné pro charakter jejich jízdy a používání vozidla. Poptávka po celoročních pneumatikách v Evropě vzrostla díky nabízené rovnováze mezi charakterem letní pneumatiky a specializací pneumatiky zimní.

Zdroj: www.pirelli.com

CINTURATO ALL SEASON PLUS

Cinturato All Season Plus, pro vozy s koly od 15 do 20 palců, je navrženo pro řidiče, kteří jezdí primárně ve městech. Nabízí skvělý komfort, díky kterému se nemusí starat ani o podmínky počasí, ani o termíny, které pro zimní pneumatiky určují předpisy.

Vývoj celoroční řady těží ze speciálního směrového dezénu, který optimalizuje odvod vody skrze dva široké podélné a příčné kanálky, a snižuje tak nebezpečí aquaplaningu. Inovativní design současně snižuje hlučnost pneumatiky, a to uvnitř i venku, čímž vylepšuje celkový jízdní komfort.

Další charakteristickou vlastností nového Cinturato All Season Plus jsou jeho 3D pásy. Vzorek je konstruován tak, aby optimalizoval pohyb bloků dezénu a garantoval lepší výkonnost při brždění a zatáčení. Napomáhá také rovnoměrnému opotřebovávání pneumatiky a prodlužuje její životnost. Při jízdě ve sněhu se bloky otevírají a zachycují sníh, což udržuje vynikající stabilitu na silnici. Z tohoto důvodu je All Season Plus označené symbolem M+S i Three Peak Mountain Snowflake – symbolem pro absolutní bezpečnost v zimních podmínkách.

SCORPION VERDE ALL SEASON SF

Pirelli nabízí Scorpion Verde All Season SF řidičům SUV a crossoverů, i tyto pneumatiky nesou symboly S+M a Three Peak Mountain Snowflake zaručující bezpečnost za studeného počasí.

Specifická konstrukce dezénu a bloků zaručuje excelentní ovladatelnost ve sněhu i za mokra s perfektní trakcí, boční stabilitou a nízkou hlučností. Mezi další atributy pneumatiky patří její dlouhá životnost a nízký valivý odpor napomáhající redukci spotřeby paliva.

Zdroj: www.pirelli.com

CARRIER ALL SEASON

Řadu celoročních pneumatik završuje Carrier All Season pro dodávky a lehká užitková vozidla. Pneumatika je velmi snadno ovladatelná, má dlouhou životnost, nízký valivý odpor a vynikající výkon za všech podmínek.

Zdroj: www.pirelli.com

Carrier All Season je současně lídrem v jízdě za mokra a nese označení symboly M+S a Three Peak Mountain Snowflake pro garanci výborného výkonu za mírných zimních podmínek.

TECHNOLOGIE SEAL INSIDE: BEZ STAROSTÍ S DEFEKTEM

Cinturato All Season Plus a Scorpion Verde All Season jsou k dispozici také s průlomovou technologií Seal Inside, která řidičům umožňuje pokračovat v jízdě bez ztráty tlaku v pneumatikách v případě defektu do čtyř milimetrů.

Funguje díky speciální pěně na vnitřní straně pneumatiky, která okamžitě obalí jakýkoli cizí předmět, který pneumatiku prorazí, a zabrání tak ztrátě tlaku vzduchu. Jakmile je objekt odstraněn, pěna se roztáhne, aby mezeru dále zaplnila. Pěna je zase pokryta speciálním filmem, který ji chrání před tím, než dojde k namontování pneumatiky. Seal Inside rozšiřuje mobilitu vozu, zaručuje výkon za jakýchkoliv podmínek a chrání před propíchnutím.

TECHNOLOGIE RUN FLAT

Pneumatiky Scorpion Verde All Season jsou k dispozici také s volitelným doplňkem Pirelli Self˗Supporting Run Flat, který zaručuje bezpečnost bez omezení jízdního komfortu. Tyto pneumatiky jsou speciálně navrženy tak, aby udržovaly vozidlo stabilní i v případě defektu. Řidičům v takové situaci umožňuje bezpečně najet dalších 80 kilometrů při maximální rychlosti 80 km / h. To umožňují výztuže zabudované do bočnice pneumatiky, které jsou schopné unést hmotnost vozu i všechny další síly, které na něj působí – i bez vnitřního tlaku v pneumatikách.

Celoroční pneumatiky a pneumatiky se speciální technologií jako Run FLAT nebo SEAL Inside najdete u oficiálních prodejců Pirelli nebo v dobrých eshopech ke kterým patří například PNEUBOSS.CZ.

Zdroj: www.pirelli.com