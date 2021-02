Málokdy platí, že opravdu praktické auto zároveň dobře vypadá. Opel Crossland je dokonalou výjimkou z tohoto pravidla!

Prvním tuzemským řidičem nového Opelu Crossland se stala herečka Eva Burešová, aktivní Týna z populárního TV seriálu Slunečná | Foto: www.opel-akce.cz

„Value for money", tedy hodnota, kterou zákazník dostává za své peníze – to je v obchodní branži ten nejzásadnější parametr! V případě nového Opelu Crossland se výše tohoto koeficientu limitně blíží k nekonečnu… ano, je to trochu nadsázka, ale stačí letmý pohled na techniku vozu a ceník a nad Crosslandem musí začít vážně uvažovat i ten největší skeptik. Tím spíš, když praktický charakter a vyspělé technologie Crossland zabalil do skutečně atraktivního kabátu!

Crossland je prvním produkčním modelem německé automobilky Opel, který představil novou „tvář značky" – osobité čelní partie (tzv. „Opel Vizor") budou jasným identifikátorem všech budoucích vozů Opelu. Kromě toho však nový Crossland dostal i zcela nově naladěný podvozek a řízení a v seznamu asistenčních technologií se nově objevil systém kontroly trakce IntelliGrip, zařízení pro bezpečné sjíždění svahů s kluzkým povrchem nebo moderní LED světlomety.

Zdroj: www.opel-akce.cz

Praktičnost, flexibilita, hospodárnost!

…to jsou (vedle atraktivního vzhledu) zásadní triumfy nového Crosslandu. Příjemně prostorný interiér nabídne skutečně nadprůměrné místo i vzadu sedícím pasažérům, takže Crossland naprosto s přehledem může hrát roli jediného vozu v rodině. Tím spíš, když si majitel objedná podélně posuvnou (celkem o 15 cm) zadní lavici. Díky jí může buď maximalizovat objem zavazadelníku, nebo zvýšit komfort pro kolena zadních pasažérů na úroveň ředitelské limuzíny.

Zdroj: www.opel-akce.cz

AGR: Lék na bolavá záda

Když jsme u toho komfortu: Crossland je jediným vozem své kompaktní kategorie, který nabízí sedadla s certifikátem AGR, který uděluje německá komora ortopedů a fyzioterapeutů. AGR certifikát prostě dokládá, že tvarování sedadel dokonale podpírá záda a ta nebolí ani po sebedelší jízdě. Jen tak mimochodem: AGR certifikátem má svá sedadla prověřeno jen pár (doslova) výrobců mnohem dražších luxusních vozů…

Zdroj: www.opel-akce.cz

Střídmost a čistota

Zájemci o nový Opel Crossland mohou volit z několika zážehových a vznětových motorů objemu 1,2 l a 1,5 l, jejichž výkony se pohybují od 83 k až po 130 k. Všechny agregáty plní emisní limity nepřísnější normy Euro 6d, našinci mnohem bližší je ale argument, že všechny benzinové motory mají spotřebu (dle normy NEDC) pod 5 l/100 km, a turbodiesely 1.5 CDTI si dokonce neřeknou o více než 4 l nafty na 100 km jízdy (dle NEDC).

Dávno je pryč doba, kdy jen nepatrné procento tuzemských zákazníků volilo automatickou převodovku. Poptávka po automatu rok od roku stoupá – a Crossland samozřejmě nemůže jít proti tomuto proudu. Proto jak benzinový, tak i naftový motor lze kombinovat také s automatickou šestistupňovou převodovkou.

Spousta muziky za dobré peníze

To nejdůležitější nakonec - pojďme mrknout do ceníku: Pohledného Crosslanda lze pořídit ve verzi „Cool" už za 339 990 Kč - a rovnou ať zazní, že to není žádná „holota"! Crossland Cool, poháněný moderním benzinovým tříválcem 1.2 l o výkonu 83 k, má ve výbavě (například!) klimatizaci, šest airbagů, moderní audiosystém se 7“ dotykovým displejem, skvěle svítící LED ECO světlomety, palubní počítač, výškově a podélně nastavitelný volant (potažený kůží!) i sedadlo řidiče, elektrické ovládání všech (!) oken i zpětných zrcátek (vyhřívaných!), dálkový centrál… atd… atd…Popravdě: Těžko hledat prvek, který by běžnému zákazníkovi ve standardní výbavě Opelu Crossland Cool scházel a za který by si tedy musel připlácet!

Zdroj: www.opel-akce.cz

Kdo nevyzkouší, nepochopí!

Nový Opel Crossland je v tom nejlepším smyslu slova poctivým, moderním automobilem, který nehraje na „hogo-fogo“ notu, ale chce svému majiteli sloužit do roztrhání těla, který nezrujnuje kapsu majitele, který mu za rozumné peníze přinese výrazně nadprůměrné hodnoty…

Více než jindy v případě Crosslandu platí: Kdo nevyzkouší, nepochopí! Kdo si prostě nesedne aspoň na chvíli za volant Crosslandu a zároveň v klidu neporovná cenovou nabídku s konkurenty, nepochopí, proč nový Crossland znalci automobilového trhu označují za černého koně letošní sezony. Své o tom ví třeba známá herečka Eva Burešová, dobře známá jako Týna z populárního TV seriálu „Slunečná“. Ta se shodou okolností stala řidičkou úplně prvního Crosslandu prodaného v ČR!

Jak tedy začít?

Určitě se podívat na Crosslanda na stránkách www.opel.cz – a pak se hned objednat k nejbližšímu dealerovi k testovací jízdě!

Více na www.opel.cz