Ojeté vozidlo a první servis

Nelze popřít, že používané vozidlo není nikdy 100% jisté. Nemá cenu věřit ujištěním předchozího majitele, který slibuje, že všechny prohlídky byly prováděny pravidelně a auto bude jezdit mnoho kilometrů bez jakýchkoliv výměn. První vaše cesta s novým vozidlem by tedy měla být do servisu. Co je vše potřeba nechat zkontrolovat?

