Ať už má mamka narozky, svátek, blíží se Vánoce nebo jí chcete udělat radost dárkem jen tak, máme pro vás tip na opravdu originální dárek pro maminku, který od vás určitě nečeká a který jí vykouzlí úsměv na tváři nejen svým obsahem, ale i zábavou, kterou zažije při jeho otevírání.

A co to je? Je to originální dárková Damboxeo Truhla + Zámeček, Pilka, Šifra od Manboxeo.cz. Elegantní Truhla plná unikátních obsahů, ke kterým se obdarovaná dostane jen po vyluštění záludné šifry nebo přeřezáním zámku přiloženou pilkou. Prostě originální dárek pro mamku, o kterém bude ještě dlouho s úžasem vyprávět. Už si začínáte představovat to napětí a radost, až tenhle dárek od vás máma dostane?

Velký výběr dárků pro mámu

Na Manboxeo.cz najdete více než 60 unikátních obsahů Damboxeo Truhel. Pro kafařku, čajařku, fitkařku, pro milovnici vína, Baileys, kosmetiky, sladkostí, prémiových delikates a další. Stačí si jen vybrat podle maminčiných chutí a přání. A pokud sháníte dárek pro maminku na poslední chvíli, ani to není překážkou, všechny Damboxeo Truhly jsou totiž vždy skladem s bleskovým dodáním do druhého pracovního dne.

Nejlepší dárek pro maminku

Dopřejte mamince tu nejluxusnější péči. Do Truhly s tělovou kosmetikou jsme vybrali pouze opravdové skvosty mezi přírodní kosmetikou, abyste mohli své mamince dopřát jen to nejlepší – Hydratační sprchový gel a krém s vůní pivoněk Jeanne en Provence, plátýnkovou masku s granátovým jablkem pro vitalitu a zpevnění, vonnou svíčku ve skle Mixed Berries, dámskou cestovní sadu Castelbel v luxusní taštičce ROSÉ BLUSH a to samozřejmě není vše. Na maminku čeká v Truhle ještě spousta další luxusní kosmetiky, kterou si zamiluje a se kterou se může ještě dlouho hýčkat a zkrášlovat.

Tak nezapomeňte

Až vám příště dojdou nápady na dárek pro maminku, nezadávejte do vyhledávače slova jako univerzální dárek pro maminku, dárky pro maminku nebo praktický dárek mamince, zapamatujte si originální dárkové Damboxeo Truhly od Manboxeo.cz.

Manboxeo – Když obyčejné dárky nestačí.