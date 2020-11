Látkové koberce jsou fajn, ten gumový ale pomůže udržet vaše auto čisté. Když se totiž objeví jakýkoli zdroj špíny, je velmi jednoduché právě tento typ koberce vytáhnout a rychle omýt. Díky gumovému koberci interiér vozidla přežije nájezd cestujících se špinavými botami i neopatrnost vašich dětí například při absolutně nutném popíjení limonády za jízdy.

Foto: www.autodoplnky-obchod.cz

Před pořízením gumového autokoberce je ale nutné zvážit několik aspektů, které rozhodnou o tom, který je vlastně ten správný.

Okraj

Výška okraje je rozhodující pro chvíle, kdy se koberec dostane do přímého kontaktu s tekutinou. Přes koberec s příliš nízkým okrajem se nečistota přelije a znehodnotí interiér vašeho vozu. Znamená to, že čím vyšší okraj, tím lépe?

V podstatě ano. Ne každý má ale koberce s vysokými okraji v lásce, protože se s nimi hůř manipuluje. Rozhodnutí o výšce okraje gumového koberce v autě tedy musí padnout na základě zvážení pravděpodobnosti, že se vám v autě bude často něco rozlévat.

Proti prachu a kamínkům totiž dobře chrání interiér i gumový koberec s velmi nízkým okrajem okolo 1 cm. Jakékoliv náročnější podmínky už ale vyžadují okraj 2 cm a vyšší.

Velikost

U autodoplňků se obecně raději vyhýbejte univerzálním řešením a nakupujte produkty přesně určené pro váš vůz. Každý dobrý prodejce by měl mít v nabídce bohatý výběr gumových koberců do auta rozdělených podle značky, modelu či ročníku vozu. Díky tomu vám nakoupené koberce padnou do auta jako ulité a nebudou nikde přesahovat nebo naopak klouzat pod nohama.

Vzorek

Vzorek na gumovém koberci není pouze estetickým parametrem. Povrch koberce totiž hraje velkou roli v tom, jak se na něm budou chovat nečistoty. Nejlepším způsobem, jak zabránit přelévání tekutiny mimo koberec (kromě zvýšeného okraje), je klasický čtvercový vzor.

Tento typ vzorku oceníte především v zimním období, kdy se hromadění tekutiny na podlaze nelze vyhnout vzhledem k roztápěnému sněhu z podrážek bot. Mimo období zimy můžete zvolit vizuálně zajímavější moderní vzory.

Výběr hotový, než řeknete švec

S trochou studia typů gumových koberců a jejich jednotlivých parametrů vám výběr správného koberce nezabere nijak dlouhou dobu. Ujasněte si, jak moc velká rizika ohledně špíny v interiér vozu hrozí. Na základě tohoto předpokladu pak vyberte autokoberce s odpovídajícím okrajem, velikostí a vzorkem.

Zdroj: www.autodoplnky-obchod.cz

Žádná složitá věda.