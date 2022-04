Většina moderních aut nám pomocí svítících kontrolek napoví, zda je vše v naprostém pořádku, případně nás upozorní na technické problémy vozu. Jejich zodpovědné řešení však už bude na vás.

Zelené kontrolky nás informují

Ne každá rozsvícená kontrolka nutně znamená problém. Pro základní přehled se můžeme orientovat podle jejich barev. Zelené kontrolky nám ukazují informace o aktuálním stavu automobilu. Jistě jste se s nimi už setkali např. u zapnutých obrysových či potkávacích světel.

Zpozornět byste však měli v případě rozsvícení kontrolky oranžové, ale hlavně červené barvy. Pokud se vám rozsvítí oranžová kontrolka, můžete sice pokračovat v jízdě, ale je důležité závadu řešit zavčas. Mohlo by se také stát, že se brzy promění na červenou, což znamená ve většině případů konec vaší jízdy.

Kontrolky se mohou lišit dle značky a modelu vozidla. Podrobnější vysvětlení kontrolek najdete v servisním manuálu k vašemu vozu.

Svítí na vás červená kontrolka? Není čas na hrdinství!

Červená kontrolka ve většině případů znamená závažný problém, který byste rozhodně neměli brát na lehkou váhu. Pokud zjistíte, že vám na palubní desce svítí červená kontrolka, urychleně zastavte na bezpečném místě a vypněte motor. Této skutečnosti si snadno všimnete i podle nepříjemné zvukové signalizace.

Brzdy

Tato červená kontrolka s vykřičníkem se rozsvítí ve chvíli, kdy zatáhnete ruční brzdu. Pokud kontrolka svítí ve chvíli, když zrovna nemáte ruční brzdu zataženou, nastal nejspíš nějaký problém brzdové soustavy. Může jít např. o nedostatek brzdové kapaliny, nebo v horším případě závadu na brzdách. Jestli ani po doplnění brzdové kapaliny kontrolka nezhasne, vydejte se do nejbližšího autoservisu.

Akumulátor

Červená kontrolka ve tvaru baterie znamená problém s dobíjením akumulátoru. S touto závadou sice můžete pokračovat v jízdě do nejbližšího autoservisu, ale omezte spotřebu energie na minimum. Vypněte všechny elektrické spotřebiče, jako je např. rádio či klimatizace.

Chladicí kapalina

Kontrolka s teploměrem signalizuje přehřátí motoru, nebo nízkou hladinu chladící kapaliny. Jakmile se rozsvítí, okamžitě zastavte na bezpečném místě, vypněte motor a nechte ho vychladnout. Oblečte si reflexní vestu a zkontrolujte hladinu chladící kapaliny a v případě nízké hladiny ji doplňte.

Pokud chladicí kapalinu nemáte u sebe, zvolte destilovanou vodu. Obyčejnou vodu z kohoutku volte opravdu jen v případě, že nenajdete lepší řešení. V každém případě opět zavítejte do servisu, kde vám kapalinu doplní a případně odhalí její únik.

Tlak oleje

Pokud existuje nějaká kontrolka, kterou byste v žádném případě neměli brát na lehkou váhu, pak je to červená kontrolka oleje. Tato kontrolka ukazuje na nízký tlak oleje. Pokud byste tuto skutečnost ignorovali, mohlo by se vám to pořádně prodražit. Výsledkem veselého pokračování v jízdě může být nevratné poškození motoru. Tuto nerozvážnost by nepokrylo ani sebelepší havarijní pojištění.

Při rozsvícení červené kontrolky oleje co nejdříve zastavte na bezpečném místě, vypněte motor a po vychladnutí zkontrolujte hladinu oleje. Pokud je to třeba, dolijte olej. Pokud to nepomůže a vidíte, že olej uniká, zavolejte odtahovou službu a nechte se odtáhnout do autoservisu.

Posilovač řízení

Červená kontrolka ve tvaru volantu upozorňuje na nefunkční posilovač (servo) řízení. Závada se projeví tak, že se vám mnohem hůře otáčí volantem. Pokud tato kontrolka svítí oranžově, je jeho funkce značně omezená. S oběma variantami však můžete opatrně dojet do nejbližšího autoservisu.

Oranžové kontrolky znamenají méně závažnou závadu

Hladina motorového oleje

Rozsvícení oranžové kontrolky s olejovou lampou znamená nízkou hladinu motorového oleje, který byste měli co nejrychleji doplnit. Delší jízdou s nízkou hladinou oleje riskujete zadření motoru. Motorový olej koupíte v každém autoservisu, nebo na benzinové pumpě. Vždy používejte druh oleje předepsaný výrobcem. Ten najdete buď v servisní knížce, nebo na štítku poblíž olejové vany.

ABS

Bezpečnostní systém ABS (Anti-lock Brake System) má za úkol bránit zablokování kol při brzdění. Tato oranžová kontrolka signalizuje vadný snímač, případně vadnou řídící jednotku ABS. Můžete pokračovat v jízdě, jen si dejte pozor na prudké brzdění, při kterém můžete dostat smyk.

Brzdové destičky

Rozsvícení této kontrolky značí opotřebení brzdových destiček. Po jejím rozsvícení sice auto ujede bezpečně zhruba 1000 km, ale nenechávejte výměnu destiček na poslední chvíli a objednejte se včas do autoservisu.

Ostřikovače

Oranžová kontrolka se symbolem ostřikovačů signalizuje, že vám došla kapalina do ostřikovačů. Rychlým řešením je její doplnění. Používejte pouze značkové kapaliny, které nepoškodí lak a poradí si s každou špínou na předním skle. A samozřejmě v zimě zimní, v létě letní.

Řídící jednotka motoru

Oranžová kontrolka motoru sice vypadá hrozivě, ale nemusí nutně znamenat nejhorší. Může se objevit např. po natankování nekvalitního paliva. Další možností může být méně závažná porucha. Pokud však jde o kontrolku blikající, jedná se o závažnou poruchu. Můžete pokračovat v jízdě, ale navštivte okamžitě autoservis, kde auto napíchnou na diagnostiku a zjistí přesnou závadu.

Nízký tlak v pneumatikách

Automobily vyrobené v roce 2014 a později mají povinně senzory tlaku v pneumatikách. Důvodem je nejen bezpečnost, ale i ekologie. Správně nahuštěné pneu mají nižší spotřebu, než podhuštěné. V tomto případě stačí pneu nahustit na správný tlak.

Důvodem pro rozsvícení kontrolky může být více. Nejčastější příčinou je však ztráta tlaku v některé z pneumatik. Zkontrolujte tlak v pneumatikách. V případě malého defektu dojeďte do nejbližšího pneuservisu, kde ji opraví. V případě většího problému vyměňte pneumatiku. Pro více informací si přečtěte tento článek.

