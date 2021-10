Podzimní plískanice, zimní mrazy dají vašemu automobilu pěkně zabrat. Karoserie a podvozek trpí dešti, mrazem a všudypřítomnou posypovou solí. Také interiér vozu je neustálé vlhký, a tím strádají všechny povrchy. Na zimu je nutné také doplnit provozní kapaliny a použít aditiva paliv, tak aby nafta nezamrzla.

Foto: Automax group

Doplňte provozní kapaliny

Provozní kapaliny, to není jen nafta a benzín, ale také oleje, brzdová kapalina, chladicí kapalina směs do ostřikovačů a aditiva.

Aditiva jsou látky, které se přidávají do ostatních látek, tím zlepšují jejich vlastnosti. Aditiva zlepšují čisticí a mazací vlastnosti paliva, zvyšují cetanové číslo nafty a tak se zlepšuje proces spalování paliva. Přidáním aditiv do paliva se čistí motor a vstřikovací systém, rozpouští se škodlivé usazeniny.

V chladném období je výhodné používat zimní aditiva, která zlepšují filtrovatelnost paliva, snižují bod tuhnutí nafty, zamezují pěnění paliva a chrání celý vstřikovací systém před korozí. Pomáhají i při tzv. studených startech.

Zdroj: Automax group

Široká nabídka aditiv značky STP® nabízí přípravky na čištění motoru, zimní přísady do nafty — STP do nafty s Anti-gelem i benzínu — STP do benzínu s odstraněním vody, čističe filtru pevných částic nebo čističe naftových nebo benzínových motorů Start-Stop, aditiva pro snížení emisí.

Důležitou provozní kapalinou jsou také zimní směsi do ostřikovačů, které mají jiné složení, než ty letní. V zimním období je jejich spotřeba zvýšená, proto nezapomeňte a dostatečnou zásobu.

Připravte exteriér a interiér vozu na zimu

Všudypřítomný štěrk a posypová sůl urychlují korozi karoserie, podvozku a disků. Na podzim je dobré ošetřit exteriér vozu kvalitní autokosmetikou.

Portfolio značky Armor All zahrnuje veškerou autokosmetiku a autodoplňky pro garážový cardetailing. Nabízí auto šampony, vosky, čističe skel a zrdcadel, čističe pneumatik a disků. Všechny produkty zajistí ochranu laku a ostatních povrchů před zimou, vlhkostí a posypovou solí.

Zdroj: Automax group

Přípravky Armor All na čištění interiéru vozu mají dlouholetou tradici. Praktické ubrousky na sklo, plasty, kůži nebo univerzální čisticí ubrousky jsou rychlým pomocníkem. Produkty jako Protectant, Gel na kůži hloubkově ošetří kožené, plastové a gumové povrchy vnitřku vozu. Zajistí jejich ochranu a prodlouží jejich nový vzhled a životnost.

Užitečné jsou i utěrky z mikrovlákna, houby, kartáče nebo stěrky, které Armor All vyrábí právě k použití jejich autokosmetiky.

Připravte si svůj automobil na zimu a užijte si čistý vůz a bezpečnou jízdu!