Autokamera je užitečný pomocník nejen pro případ dopravní nehody. Pojďte se podívat, jaké jsou její výhody. Možná vás překvapí, jak široké využití má.

Foto: Affiliana s.r.o.

Autokamera je v současné době již běžně používaným doplňkem k vozům. Zejména profesionálním řidičům a lidem, kteří tráví za volantem mnoho času, by neměla ve výbavě chybět. Využijí ji však i běžní uživatelé. Jedná se o kameru, kterou si umístíte na čelní sklo vašeho vozu a při jízdě s ní nahráváte dění kolem vašeho auta.

Toto chytré zařízení má celou řadu možných využití. Ty se samozřejmě odvíjí především od dostupných funkcí jednotlivých modelů, ale také od vašich znalostí a kreativity, jak s nimi lze nakládat. Test autokamer vám pomůže s výběrem správného zařízení, které si bez problémů poradí se všemi našimi alternativními inspiracemi, k čemu lze kamery v autě využívat.

V případě dopravní nehody

Dopravní nehoda, i když při ní nedojede k újmě na lidském zdraví, je něco, co si nepřeje zažít nikdo z nás. Problém nastane zvláště v případě, že se s druhým účastníkem havárie nemůžete dohodnout na míře zavinění. Pokud nebudete mít důkaz, jak celá situace probíhala, lze případ, kde stojí slovo proti slovu, jen těžko řešit. Snadno se může dokonce celá situace otočit a proměnit poškozeného na viníka nehody – nebezpečné chování druhého řidiče, který vám „udělal myšku", najednou bude vypadat jako vaše nedodržení bezpečné vzdálenosti.

V případě, že nehodu zaviníte přímo vy sami, nepovažujte kameru za důkazní materiál proti vám. Vždy je lepší uvést skutečnost na pravou míru, protože je šance, že druhý řidič je též vybavený autokamerou nebo že záznam poskytnou pouliční kamery. Navíc povinné ručení, které musí mít sjednané každý majitel vozidla, za vás způsobenou škodu vyrovná. Dobré povinné ručení obvykle obsahuje i pomoc v případě nehody, jako například asistenční služby. Nějaké typy dokonce kryjí také škody vzniklé na vašem vlastním vozidle.

Zdroj: Affiliana s.r.o.

Proti vandalům a při ujetí od nehody

Záznam z autokamery pomáhá nejen s dokumentováním průběhu dopravní nehody a určením, jak se který z řidičů zachoval. Pokud je kamera dostatečně kvalitní, dokáže spolehlivě zachytit i detaily, jako například tvář osoby, jež vám poškodila zaparkovaný automobil nebo SPZ řidiče, který od nehody ujel. V takových případech se jedná o nenahraditelného pomocníka, bez kterého by byl daný případ prakticky neřešilený.

S nákupem modelu, který má dostatečné rozlišení, vám pomůže recenze s návodem jak vybrat kameru do vozu, která bude odpovídat těmto požadavkům. Ne každý výrobek je totiž určený pro identifikaci pachatele. Pokud chcete například autokameru využívat proti vandalům, neměl by jí chybět pohybový spínač a noční vidění.

Překročení pravomoci veřejných činitelů

Každý jistě z médií zná situaci, kdy policista nebo městský strážník překročil své pravomoci, ať už z důvodu systému odměňování strážníků nebo prostě jen kvůli osobní špatné náladě. V případě, že by se něco takového stalo i vám, autokamera plní svou funkci úplně stejně, jako když dojde ke střetu s jiným řidičem. Zaznamenaný rozhovor se strážníky slouží jednak jako důkazní materiál, ale také funguje preventivně. Díky přítomnosti aktivní kamery se výrazně minimalizuje šance, že by policista jednal mimo své pravomoci.

Pomocník na cestách

Kamery do auta s dobým obrazem se v případě potřeby dají využít i jako fotoaparát s poměrně slušnou kvalitou obrazu. To ale není vše; mnoho současných modelů není jen kamerou, kterou si můžete zavěsit do svého vozu. Ve své výbavě mívají i zajímavé funkce, jako je například GPS, asistent radarů a jízdních pruhů, kamera pro couvání a další zajímavé prvky. S autokamerou tyto vymoženosti získáte výrazně levněji, než kdybyste si je pořizovali jako součást výbavy nového vozu.