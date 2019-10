Víte, jaký ukazatel si nejspíše žadatelé o půjčku zjišťují u konkrétních úvěrů nejdříve? Ano, jedná se o vši přeplatku a všechny aspekty, které s ní jakkoli souvisejí. Tradičně jde především o výši úrokové sazby. Právě na ni se aktuálně podíváme mnohem podrobněji.

| Foto: shutterstock

Je vcelku variabilní a je zapotřebí zdůraznit to, že se neustále pohybuje kolem magické hranice 6 %. Postupem se času se pod ni ale dokázala dostat. Na počátku letošních prázdnin činila 6,5 %, nicméně na konci podzimu už byla na 5,98 %. Přitom ještě v roce 2017 činila úroková sazba něco kolem 10 %, což rozhodně není málo. Jak to s ní tedy bude dál a čím je situace dána? To vám prozradíme v tomto článku.

S extrémnějším propadem už zřejmě nelze počítat

Za poklesem úrokové sazby stojí především novela zákona o spotřebitelských úvěrech platná od roku 2016. Právě tehdy začaly úrokové sazby docela strmě padat, a to až z nějakých 11 %. Podle všeho by se ale aktuálně nemělo jednat o konečnou podobu úrokové sazby. Ta se může dostat až k 5 %. Níže ale nejspíše nepůjde. Ostatně pokles prozrazují i mnohé reklamní nabídky společností poskytujících půjčky, nicméně tady je třeba připomenout, že jde většinou u základní variace úvěrů.

Domácnosti mají půjčený spousty peněz

Moderní rychlá půjčka je dnes dostupná prakticky každému, kdo splňuje požadavky poskytovatelů. Víte, kolik mají lidé aktuálně napůjčováno? Neuvěřitelných 1,7 bilionu korun. Jednat se může nejrůznější typy půjček, jako jsou třeba:

spotřebitelské úvěry,

hypotéky,

kontokorenty,

kreditní karty,

a mnohé jiné finanční produkty.

Lepší platební morálka veřejnosti

Lidé aktuálně splácejí mnohem poctivěji. Platební morálka v České republice má jednoduše stoupající tendenci. Pozitivní vliv na tuto skutečnost má také ekonomická situace. Vždyť nezaměstnanost je minimální a růst platů vcelku reálný. Průměrná mzda se letos dokázala vyšplhat na 34 000 korun.

ČNB udělila vysoké pokuty

Jinak je třeba také poznačit, že pozitivní vliv na půjčování má i chování České národní banky. Ta je velmi striktní. Na rozdíl od roku 2017 musela loni ČNB udělit poměrně velké množství pokut. Jejich finanční výše se vyšplhala až na neuvěřitelných 4,5 milionu korun. V roce 2017 se jednalo o pouhých 150 000 korun. Zač se vlastně pokuty udělovaly? Jednalo se především o:

nesplnění povinných informačních povinností,

absence oprávnění k poskytování úvěrů,

uvádění zavádějících a lživých informací.

I z těchto skutečností plyne, že je nezbyté jakoukoli půjčku dokonale prověřit stejně jako poskytovatele. Dnes navíc není problém veškeré produkty velmi jednoduše porovnávat online, kde si také můžete pořídit půjčku bez poplatků. Učinit tak lze na mnohých portálech, které navíc nabízí i spousta dalších informací.