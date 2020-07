Premium Outlet Prague Airport vstupuje do nové éry, a kromě nejvýhodnějších nákupů nabídne nově i zážitky. Od 24. července se návštěvníci dočkají virtuální reality Dinosauři VR, při výletě za nákupy si mohou dát kávu na vyhlídkové terase a vychutnat si kromě kávy i přistávající letadla nebo navštívit unikátní automobilovou sbírku Engine Classic Cars Gallery.

Foto: Premium Outlet Prague Airport

Tu ocení nejen fanoušci starých veteránů, kteří mohou na místě obdivovat jedinečnou kolekci klasických, sportovních a soutěžních vozů, které brázdily naše silnice před šedesáti lety až po současnost, ale i jejich doprovod. Věřte totiž, že pohled na tyto nablýskané skvosty dokáže potěšit opravdu úplně každého. Engine Classic Cars Gallery je největší a nejpestřejší soukromou sbírkou automobilů v Čechách v původním či renovovaném stavu. K vidění je na 200 vozů značek jako je Porsche, Ferrari, Aston-Martin, Mercedes-Benz, Alfa Romeo, Citroen, Lacia, BMW, Audi, Fiat nebo vozy Tatra.

Zdroj: Premium Outlet Prague Airport

Zážitkem může být i možnost nahlédnout pod ruce zkušených mechaniků v renovační dílně. Engine Classic Cars Gallery je přístupná návštěvníkům každý den od 10.00 do 20.00 a je zcela zdarma.

A když už se rozhodnete do Premium Outlet Prague Airport vyrazit, vemte celou rodinu. Užijete si nejvýhodnější nákupy, a kromě Engine Classic Cars Gallery i další zábavné atrakce. Třeba vyhlídkovou terasu, na které můžete pozorovat přistávající letadla, nebo nejmodernější virtuální realitu v Evropě - Dinosauři VR, která je přístupná od 8 let. Během 25 minut se můžete vrátit o pár miliónů let zpět a setkat se s opravdickými dinosaury. No řekněte, kdo by to nechtěl?

Zdroj: Premium Outlet Prague Airport

Více informací na www.pop.cz.