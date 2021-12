Vánoce se pomalu blíží a vy jste stále nenašel ten pravý vánoční dárek, který by se přítelkyni opravdu líbil? Parfém nebo poukaz ze slevového portálu, který dostává skoro každý rok, ji asi moc neohromí. Tak co na to jít tentokrát jinak? Koupit dárek, o kterém bude vyprávět všem kamarádkám a ze kterého bude mít opravdovou radost? Máme pro vás tip na opravdu originální vánoční dárek pro přítelkyni, který určitě oslní nejen ji, ale také všechny přihlížející.

Foto: Manboxeo.cz

A co to je? Je to originální dárková Damboxeo Truhla + Zámeček, Pilka, Šifra od Manboxeo.cz. Precizně zpracovaná dřevěná Truhla pro ženu plná unikátních a originálních produktů. Truhla, k jejímuž otevření potřebuje obdarovaná trochu důvtipu, trpělivosti nebo síly. Už je vám to jasné? Ano! Zámek Damboxeo Truhly půjde otevřít pouze po vyluštění záludné šifry nebo pomocí přiložené pilky.

Široký výběr prémiových obsahů

Na Manboxeo.cz najdete více než 60 unikátních obsahů Damboxeo Truhel. Pro milovnici Baileys, kafařku, čajařku, gurmánku, milovnici sladkostí, fitkařku a další. A pokud vybíráte vánoční dárek pro přítelkyni na poslední chvíli, Damboxeo Truhly jsou vždy skladem s dodáním do druhého pracovního dne, takže se nebojte, originální dárky z Manboxeo.cz u vás do Vánoc určitě budou.

Nejlepší vánoční dárky pro přítelkyni

Přemýšlíte, jaký obsah Damboxeo Truhly pro přítelkyni vybrat? Miluje sladké, ale ráda by ochutnala něco, co v běžných obchodech jen tak nekoupí? Truhla plná sladkostí je až po okraj naplněná netradičními sladkostmi, na kterých si určitě s radostí pochutná - luxusní čokoládový nebo karamelový popcorn Joe & Seph´s, pomazánkový krém Milky Way a Twix, bláznivé bonbonky The Jelly Bean Factory, preclíky Reese´s v mléčné čokoládě s arašídovým máslem a další.

Zdroj: Manboxeo.cz

Sladkosti jí nic neříkají a místo cukrárny si radši zaběhne do fitka? Truhla pro fitkařku v sobě ukrývá kombinaci těch nejdůležitějších přípravků a potravinových doplňků pro všechny ženy, které se zajímají o zdravý životní styl a milují cvičení. Je to ideální dárek nejen pro ty, kteří s posilováním začínají, ale i pro ty, kteří jsou v posilovně již dlouho jako ryba ve vodě. A co v této Truhle na obdarovanou čeká? Prvotřídní proteinové tyčinky, potravinové doplňky pro zdraví a krásu, prémiové spalovače tuků, proteinové kaše a čokolády, jerky a další.

Zdroj: Manboxeo.cz

Tak nezapomeňte

až budete příště hledat originální dárky pro přítelkyni, zapamatujte si Damboxeo dárkové Truhly pro ženy od Manboxeo.cz.

