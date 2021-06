Blíží se léto, kdy většina z nás tráví čas venku. Je to totiž ideální čas na výlety do přírody, prozkoumávání okolí a následné pikniky. Teplé počasí zároveň vybízí k setkávání se s přáteli v parcích nebo na grilování. Ať už jste milovníkem pohybu nebo preferujete pohodové večery se spoustou jídla a pití, máme pro vás skvělé tipy, kterými si toto období můžete zpestřit a udělat jej ještě o kousek dokonalejší.

Foto: www.amazfit.cz

Tipy pro ty, kteří chtějí jíst zdravě

Všichni, kdo se zajímají o zdravý životní styl, jistě uvítají skvělou svačinku na cesty. Ať už se chystáte na dlouhou cestu na letní dovolenou nebo jen potřebujete doplnit energii a živiny na náročném výšlapu, nezapomeňte si s sebou zabalit tento odtučněný PROTEIN tvaroh z Bohušovické mlékárny, který má vysoký obsah bílkovin a malé množství tuku. Díky tomu vás dostatečně zasytí a dodá tolik potřebnou energii. Nyní si navíc můžete užít více příchutí, kromě jahody, borůvky a broskve s meruňkou nově seženete i vanilku.

Kromě samotného produktu navíc Bohušovická mlékárna vytvořila nový projekt s názvem Cílem je začít, který se snaží lidi motivovat ke zdravému životnímu stylu. Sledovat jej můžete na Instagramu (cilem_je_zacit) i na Facebooku (Cílem je začít).

Pokud pátráte po rychlé, chutné, a především zdravé svačince, kterou si s sebou můžete vzít opravdu kamkoliv, pak je skvělou volbou tato 100% přírodní tyčinka Veloforte. V nabídce jsou tři typy. Tyčinka Veloforte Classico Bar je nabitá energií a mimořádně svěží chutí, která získala několik ocenění. Snoubí v sobě neobyčejnou chuť citrusových plodů, ořechů a koření. Je plná vitamínů a minerálů, které prokazatelně pomáhají regulovat hladinu cukru v krvi a dodávku kyslíku, a díky mandlím obsahuje dostatečné množství esenciálních bílkovin.

Druhá v sobě nese výraznou příchuť kakaa a kromě něj je plná šťavnatých datlí a křupavých mandlí. Skrývá v sobě mimořádnou dávku energie, je skvělým prostředkem ke zvýšení výkonu i k potřebné regeneraci.

Posledním typem je tyčinka Veloforte Mocha Bar, která obsahuje hned 10 gramů bílkovin. Díky tomu představuje vhodnou odměnu po běhu či jiné aktivitě, která dopomůže svalům k rychlejší a efektivnější regeneraci. Vyrobená je ze směsi lahodných křupavých lískových ořechů, jemného másla z lískového ořechu, šťavnatých datlí, aromatické kávy a kakaa. Všechny tyčinky jsou gluten free a vhodné i pro vegany.

Zdroj: www.amazfit.cz

Tipy pro ty, kteří si chtějí změřit své výkony

Ti z vás, kdo se chystáte podávat výkony, jistě uvítáte sportovní hodinky, které změří vaši aktivitu a budou sledovat i váš zdravotní stav. Tyto velmi elegantní chytré hodinky Amazfit GTR 2e jsou velmi stylové a hodí se jak do přírody, tak i do kanceláře. Zvládnou sledovat váš denní rozvrh, můžete si na nich nastavit budíka a při sportovních výkonech si můžete vybrat až z 90 předdefinovaných sportovních režimů. Po skončení aktivity hodinky vypracují odpovídající analytickou zprávu, kterou lze zobrazit také v mobilní aplikaci, díky čemuž si můžete sestavit například tréninkový plán na míru. Samozřejmostí je voděodolnost (až do 50 metrů hloubky) a funkce kontrolující zdravotní stav, jako například měření saturace kyslíku v krvi, úrovně stresu, spánku a komplexní systém hodnocení zdraví číslem PAI™. Toto číslo vyjadřuje osobní zhodnocení zdravotního stavu.

Amazfit, GTR 2e, 3 090 KčZdroj: www.amazfit.cz

Tipy pro ty, kteří si chtějí užít teplé letní večery

Jestliže se chystáte na posezení nebo piknik s přáteli, samozřejmostí je skvělé občerstvení. Do toho spadá dobré jídlo i pití, což jsou detaily, které dokážou povznést celý večer na zcela jinou úroveň. Aby celá atmosféra byla dokonalá, důležitá je i prezentace. Železnobrodská sklárna DT GLASS vyrábí zajímavé produkty, díky nimž budete zase o něco lepšími hostiteli.

Tyto misky jsou ideální na servírování oliv, oříšků, sušeného ovoce či sýrů a výjimečné jsou nejen svým designem, ale také způsobem, kterým byly vyrobeny. Vznikly totiž metodou upcyklace, která využívá starých a již nepotřebných předmětů, v tomto případě prázdných láhví od vína, k výrobě produktů s novou hodnotou a využitím. Výhodou této metody je, že šetří životní prostřední a eliminuje množství produkovaného odpadu. Misky je možné pořídit v několika barevných variantách, vyrobeny mohou být ze skla čirého, hnědého či zeleného.

Zdroj: www.amazfit.cz

K teplému a slunečnému počasí patří i osvěžující pití. Pokud patříte mezi milovníky koktejlů a limonád, které se pijí brčkem, jistě uvítáte tuto ekologickou variantu, kterou si pro vás skláři z firmy DT GLASS připravili. Vyrobili totiž brčka z borosilikátového skla, která jsou plnohodnotnou náhradou za plastové i jiné varianty, dlouho vydrží, a dokonce se dají mýt i v myčce. V nabídce má sklárna DT GLASS tři varianty, a to o průměru 7 mm, 8 mm a délkou 210 mm či s průměrem 10 mm a délkou 220 mm. Brčka lze koupit buď samostatně nebo v balení po 6 kusech.

Zdroj: www.amazfit.cz

Průměr 7 mm: 19 Kč za kus, balení 6 kusů: 126 Kč

Průměr 8 mm: 20 Kč za kus, balení 6 kusů: 132 Kč

Průměr 10 mm: 21 Kč za kus, balení 6 kusů: 135 Kč