Jsou situace, které zaskočí i vyježděné řidiče. A od toho je tu škola smyku. Co se v ní naučíte?

Foto: Adrop s.r.o.

Jasně, všichni víme, že při smyku se nezavírají oči a nedupe na brzdu. Ale jste si jistí, že zareagujete správně, až se do situace dostanete na vlastní kůži? Než nechávat věci náhodě, zajeďte si na polygon, kde si v bezpečném prostředí vyzkoušíte řadu krizovek, které se v běžném provozu můžou stát.

Je škola smyku opravdu pro každého?

Je! Někomu ještě neuschnul řidičák, jiný brázdí silnice už roky. Přesto oba můžou ze školy smyku načerpat hromadu zkušeností. Zatímco začátečníkovi udělá největší službu škola bezpečné jízdy, kde si oťuká nejčastější krizové situace, zkušenější řidiči si můžou vyzkoušet zábavnou školu smyku, ve které si i zadriftují nebo se naučí třeba gangsterskou otočku o 360°. Samostatnou školu smyku pak najdete i pro ženy řidičky, které se často bojí předsudků. Tady se na pohlaví nehraje, prostředí polygonu je tu od toho, abyste se učili vlastními chybami. A to naprosto bez rizika.

Co se naučíte?

Hlavní, co si ze zážitku odnesete, jsou cenné zkušenosti, jak se se svým autem domluvit v nečekaných situacích. Ujede vám to v zatáčce? A co když ztratíte kontrolu při aquaplaningu? Také zjistíte, že možná nemáte tak rychlé reakce, jak si myslíte, a že než z hlavy dorazí informace do pedálu, ujedete pěkných pár metrů. Nemluvě o tom, že i když už brzdíte, neznamená to, že je vyhráno.

Zdroj: Adrop s.r.o.

Nejdřív trocha teorie

Tahle výuka vás bude bavit. Jen vás možná zaskočí, kolik věcí máte zažitých úplně špatně. Zjistíte, jak se auto vlastně do smyku dostane, jaké druhy smyků jsou a také to, jak zareagovat, když už se to s vámi veze. Doba teoretické části se liší, ale s nějakou tou hodinou počítejte. Až toho budete mít tak akorát, je čas si všechny vědomosti ověřit v praxi.

Není nad praxi

Ve většině škol naskočíte do svého vozu a vydáte se na polygon s instruktorem na vysílačce. Polygon má povrch upravený tak, že simuluje mokrou nebo namrzlou vozovku. Vy si tak vyzkoušíte klouzačku i za slunného dne. Vědět, co se může na silnici stát, a jak to řešit, je k nezaplacení.

Tak hurá do akce!