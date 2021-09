Auto je v dnešní době brané již téměř za standart každé domácnosti. Někdo dává přednost luxusnímu novému vozu, jiný se spokojí s ojetým autem z autobazaru. V případě, kdy nemá kupující dostatek peněz v hotovosti, si může vzít úvěr. Jak se dá najít nejvýhodnější úvěr na auto?

Foto: Pexels.com

Spotřebitelský úvěr na auto je v dnešní době velmi oblíbený. Není žádnou ostudou brát si na nový vůz půjčku. Často této možnosti využívají i lidé, kteří mají dostatek hotovosti. Přesto si raději sjednají úvěr na auto a splácí měsíční splátky. Většinou je to z toho důvodu, že měsíční splátky jsou pro ně menším zásahem do rodinného rozpočtu než ztráta většiny úspor, které by dali na koupi auta.

Úvěr na auto lze sjednat z pohodlí domova online i osobně na pobočceZdroj: Pexels.com

Online půjčka na auto

Ať už půjčka na auto nebo něco jiného, velmi snadno a rychle lze sjednat půjčku online. Výhodou samozřejmě je, že se dá celá záležitost vyřešit z pohodlí domova. Banky mají zpravidla při online půjčkách přísnější podmínky. Prověřují bonitu žadatele, je nutné podrobněji doložit příjmy a také nahlížejí do registru dlužníku.

Úvěr na auto online lze sjednat také jako nebankovní úvěr. Většinou není ani jiná možnost, tyto instituce často nemají žádné pobočky, kam by člověk přišel osobně vyřídit půjčku. Některé společnosti dokonce nabízejí vyplacení onliny úvěru ihned po schválení, tak žadatel získá peníze na účet během několika málo minut.

Internetové srovnávače

Online si každý může najít i ten nejvýhodnější úvěr. Stačí použít nezávislý srovnávač úvěrů. Zájemce tak velmi rychle získá přehled všech nabídek a snadno si může porovnat, která se pro něj stává tou nejzajímavější a nejvýhodnější.

Při koupi auta je nutné brát v úvahu i další povinné výdaje spojené s jeho provozemZdroj: Pexels.com

Při pořizování vozu, který je pro mnohé lidi nutností, je potřeba se také podívat na další náklady s jeho provozem spojené. Povinné ručení patří k nutným výdajům. I to lze snadno zařídit online, a to dokonce již od 968 Kč.

Výhody a nevýhody úvěru na auto

O bankovní půjčku nemůže žádat každý. Je nutné splnit několik základních podmínek. První podmínkou je plnoletost, bonita, doložení příjmů, osobní doklady a případně další dokumenty, které si banka vyžádá.

Banky často nabízejí flexibilní splácení. Žadatel se stává majitelem vozidla ihned po koupi (což je velký rozdíl oproti operativnímu leasingu).