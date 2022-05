Bezpečnost je při řízení auta zásadní a cítit se tak ve voze dobře je zcela nezbytné. Komfort se dá vylepšit nejen správným nastavením sedadel, případně posloucháním vhodné muziky, ale dost se na dobré pohodě může podílet i vůně do auta.

Foto: Shutterstock

Co udělat pro lepší vzduch v autě?

Člověk, podobně jako většina jiných tvorů naší planety, vnímá své okolí i pomocí čichu. V případě, že jsou čichové senzory podrážděny libou vůní, cítíme se prokazatelně uvolněněji a lépe, zatímco pachy v nás automaticky vyvolávají negativní emoce.

Proto je vhodné starat se o vůz i v tomto směru. To mimo jiné znamená třeba občas vyvětrat. Doma tak činíme běžně, a to je tam mnohem více prostoru než v autě. Inhalace zatuchlého vzduchu není nic příjemného. A během řízení by se každý řidič měl cítit co nejvíce v pohodě.

Mimo pravidelného větrání také může posloužit i vhodná vůně do auta. Opravdu kvalitní značky dokáží dokonce přebít i hodně intenzivní zápach.

Nekupujte nic laciného

Stále je možné u bezinek nakoupit levnou vůni do auta, která má obvykle podobu stromečku. Nicméně se nejedná o nic extra, právě naopak. Stromečky jsou jen peníze vyhozené do kanálu. Intenzivnější zápach nepřebijí.

Zdroj: Notino

Efektivní vůně do auta se dnes prodávají v malých krabičkách. Jejich výhodou je nejen maximální funkčnost, ale rovněž i možnost regulace. V případě silného zápachu je dobré nastavit intenzitu na maximum, zatímco když je v autě normální vzduch, stačí si ho jen lehce ovonět.

Vydrží dlouho

Kvalitní moderní vůně do auta dokáží fungovat skutečně dlouho, než ztratí své schopnosti. Na rozdíl od stromečku se běžně nevěší na zrcátko, ale nejčastěji se dávají buďto do držáku na kelímky, nebo rovnou pod sedačku.

Hlavní je, aby byla krabička někde uprostřed, jelikož tak se bude vůně rozprostírat po voze rovnoměrně, a tím pádem se stane účinnější