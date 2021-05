Trh s ojetými vozy nabízí bohatý výběr. Občas se však může zdát, že najít auto v dobrém technickém stavu, které zároveň vypadá dobře na pohled a dokáže uspokojit všechny vaše nároky včetně přiměřené ceny, je jako hledat pedál spojky v automatu. Poradíme vám, jak se v záplavě ojetých vozidel neztratit a nakoupit chytře.

Foto: www.autapooperaku.cz

Nakupujte od prvního majitele

U auta se vždy zaměřte na majitele a co vše o prodávaném voze ví a umí doložit. Jak asi tušíte, nejspolehlivější je v tomto případě ověřený prodejce, který je zároveň prvním majitelem vozu. Jakmile se mezi prvního majitele a vás postaví jakýkoliv mezičlánek, automaticky vzniká riziko, že se k vám nedostanou veškeré informace například o pojistných událostech. Mnozí kupci ojetých aut se také setkávají s falšováním dokladů či stáčením kilometrů u vozu dovezených ze zahraničí.

Ideálním řešením je obrátit se na stabilní leasingovou společnost, která má v tuzemsku už svou historii a prodává automobily s českým původem, jejichž je zároveň prvním a jediným majitelem.

Nespokojte se s kompromisy

Na českém trhu existuje hned několik leasingových společností, které vrácená auta po skončení smlouvy nabízí k odkupu veřejnosti. Jak mezi nimi vybrat tu pravou? Prvním měřítkem by měly být záruky. Kvalitní prodejce vám dá nahlédnout do kompletních záznamů o vozidle, doloží vám, že probíhaly pravidelné servisní prohlídky, co se během nich dělo, případně vás obeznámí s podrobnostmi o pojistných událostech. Ideálně by vám měla také poskytnout záruku najetých kilometrů.

Dále se zaměřte na podmínky prodeje. Smlouvě byste měli rozumět, aniž byste znali právní terminologii. Komplikované smlouvy totiž mohou skrývat možná úskalí, což zvláště u automobilu nelze přehlížet už z pohledu bezpečnosti jízdy. Pokud navíc nemůžete za vůz zaplatit formou jednorázové platby, seznamte se s možnostmi financování. Silný prodejce vám dokáže sjednat výhodný úvěr s flexibilní dobou splácení ve spolupráci s prověřenými finančními institucemi.

Spolehlivá ojetá auta po operáku

Všechny zmíněné záruky a servis vám nabízí Business Lease prostřednictvím svého portálu Autapooperaku.cz. Stáří aut vystavených v jejich katalogu se pohybuje převážně mezi 3 až 4 lety, kdy byly vozy provozovány v rámci operativního leasingu, což představuje záruku pravidelného servisování a znalost všech podrobností o jednotlivých kusech. Zároveň Business Lease neprodává všechna auta, která se jim vrátí. Vybírá z nich jen ty v prvotřídním stavu, u nichž se skutečně vyplatí být druhým majitelem. Za férovou cenu tak můžete pořídit automobil v perfektním technickém stavu, spolehlivý, na pohled téměř jako nový, vybavený moderními technologiemi. Společnost klade na první místo bezpečnost svých zákazníků spolu s individuálním přístupem, a tak vám prodejce pomůže nejen s výběrem, nýbrž i s již zmíněným financováním. Nechybí ani záruka na zakoupený vůz.