Logan hází řidiči tak trochu klacky pod nohy. Ujeli jsme s ním za jediný den přes 700 kilometrů. Jaké to bylo?

Dacia Logan MCV v top výbavě je na první pohled docela pohledná. Uvnitř to ale sláva není. | Foto: Jan Markovič

Dacia Logan MCV je s přehledem nejlevnější kombík na českém trhu. S cenou začínající na 194 900 korunách ujíždí veškeré konkurenci o desítky tisíc. Trochu paradoxně se nám dostala do rukou v top výbavě Techroad, která je jen lehkým vylepšením outdoorového provedení Stepway. S naftovým motorem 1.5 dCi vyjde na 356 900 korun. To už je teritorium Škody Fabia Combi, Hyundai i30 kombi nebo třeba Fiatu Tipo s touto praktickou karoserií. Dacia tedy v tomto provedení už tak levná není, je to poznat?

Na vzhledu minimálně ano. Logan MCV Stepway je totiž ideálním autem na rumunský venkov, kde je často asfalt ještě vzácností. A proto má pořádně zvýšený podvozek a to hned o znatelných 50 mm na celkových 190 mm. Není tedy jako ty nafintěné allroady, které svou „outdoorovost“ jen předstírají. I když nemá 4x4, je na něm vidět, že bláta se tak úplně nebojí. A když přijde na nejhorší, ochrání ho plastový obal. Jen aby si majitel nepoškrábal ta 16“ litá kola Flexwheel s červeným středem, která jsou součástí jinak poměrně zbytečné top výbavy Techroad.

Logan MCV v provedení Stepway/Techroad nevypadá z dálky vůbec špatně, při bližším zkoumání už ale narazíte na drobnosti, které prozrazují, že jde o stroj nízkonákladové přepravy. Nelakované plastové kliky i u top verze jsou dnes ostudou, navíc vydávají opravdu hlasité klapnutí, takže při ranním výjezdu zaručeně probudíte sousedy.



Kabině vládnou laciné plasty. Sedadla by zasloužila delší sedáky.

Kabina vozu je samozřejmě plastová, zdobí ji jen pěkný kůží obšitý volant a lesklý dekor v okolí zábavního systému s navigací, který okamžitě zaznamená všechny otisky prstů těch, kteří se na obrazovku netrefili. Navigace je součástí verze Techroad, jinak se za ni připlácí rozumných 7500 korun. Na cestě nás provázela dobře, zadávání adresy je rychlé a pohodlné. Horší je třeba posouvání mapy nebo zoomování. Za dané peníze jde ale o skvělý poměr ceny a užitné hodnoty. Totéž se ale nedá říci o reproduktorech, které jsou spíš chrastítka. Ve vyšších rychlostech jen tak hluk vozu nepřehrají.

Ačkoliv jsme si užívali luxus v podobě klimatizace, tempomatu nebo sedadel potažených pohlednou látkou, pořád je v kabině Loganu značně cítit, jak moc se při jeho výrobě šetřilo. A vlastně se šetřilo i při přemýšlení o ergonomii. Například držáky nápojů jsou tak špatně umístěné, že už malá půllitrová láhev se do nich zapasuje nakloněná a v první zatáčce vypadne. Budík otáčkoměru má hodnoty do sedmi tisíc, ačkoliv jde o diesel – Dacia tedy používá pro zážehové i vznětové modely stejný přístrojový štít. Alespoň, že palubní počítač se snadno ovládá a má dost údajů.

Velmi nás pobavil ovladač seřízení čelních světlometů, který svou velikostí i tvarem připomíná čudlíky v prastarých škodovkách. Tlačítko vypnutí systému start-stop se nelogicky nachází za pákou ruční brzdy. Má velmi silnou diodu, která vás při přímém pohledu skoro bodne do očí. Alespoň, že za tmy mimoděk vytváří v kabině tak trochu ambientní osvětlení.

Žerty stranou, jinak je interiér Loganu MCV příjemně vzdušný, ačkoliv jsou sedačky poměrně tlusté. Ty přední mají ale měkká záda, takže cestující ve druhé řadě mohou v klidu kolena zabořit jak chtějí. Výsledkem je fakt, že se sem pohodlně vejdou dva dospělí. Prostřední sedadlo má místo spodního bezpečnostního pásu řešeno poutání tak, že pás se sponou visí ze stropu nad levou stranou zavazadelníku. To je opravdu retro řešení.



Kufr je jedním slovem obrovský. Chybí ale řešení pro menší náklad. Rajčata se rozutečou.

Pravým trumfem Loganu MCV je ovšem kufr. Kapacita 573 litrů se sedadly nahoře je na danou třídu gigantická. Naložíte sem opravdu vše a i když lze sklopit sedadla jen do výrazné šikminy, pořád tu přestěhujete i velké kusy nábytku. Problémem je nulové řešení převozu menších věcí, jsou tu jen jakési plastové výstupky nahrazující háčky. Hever je nezakrytě pověšen na pravé stěně kufru a páté dveře nejsou izolované. I to je daň za láci.

Od Dacie Logan MCV jistě nelze očekávat žádné zážitky za volantem. Zájemci o tuto značku si kupují hlavně pracanta, který je bude vozit z bodu A do bodu B za nízkou cenu. Naftový motor 1.5 dCi na rozdíl od benzinu alespoň slibuje i velmi nízkou spotřebu 3,9 litru nafty na 100 km. To naznačovalo auto při natankování plné, když hlásilo dojezd přes 700 kilometrů.

Dieselový Logan jsme vzali na cestu z Prahy do Kopřivnice po dálnici a nazpět přes Olomouc, Moravskou Třebovou, Litomyšl a Nové Hrady po okresních cestách, abychom se zpět napojili na dálnici u Lázní Bohdaneč. Všeho všudy 715 kilometrů za den. Auto jsme při ranním spěchu na Moravu nešetřili, výsledek byl 6 litrů nafty na 100 kilometrů. Na okreskách nazpět se motor dostal na 5 litrů, což je excelentní výsledek.

Na dálnici bychom ale ocenili šestistupňovou místo pětistupňové převodovky. I když má jednotka sílu pouhých 95 koní a točivý moment jen 220 Nm, díky naladění plynového pedálu působí živěji. Celková hodnota akcelerace z nuly na 100 km/h za 12,6 sekundy je tristní, ale dynamika auta, která je potřeba při předjíždění, není vůbec špatné. Nebáli jsme se a to je důležité.



Vznětový čtyřválec má opravdu nepříjemný zvuk. Jeho síla je ale dostatečná.

Horší je to se zvukem motoru, který je velmi nepříjemný. Při studeném startu zní jako polámaná motorová pila na volnoběh. Po zahřátí se trochu zmírní, ale celkově je odhlučnění auta na nízké, ale spíš nulové úrovni. To znamená, že na dálnici budete muset mluvit velmi hlasitě a hudbu ze standardně dodávaných reproduktorů si příliš neužijete.

Logan MCV je ale připraven spíš na pomalejší jezdění. To naznačuje i řízení. Auto totiž nejede nikdy úplně rovně, je potřeba ho po silnici „honit“, aby udrželo rovinu. Výsledkem je neustále pohybování volantem ze strany na stranu úplně stejně, jak to předvádí herci ve starých filmech. Zvýšení podvozku ještě zhoršilo projíždění zatáček. Logan se naklání jako byl byl vysokým off-roadem, což vás okamžitě odradí od dalšího pokoušení se o dynamické svezení.

Přesto ale tohle auto dává smysl. Pro uživatele, který do něj přesedne ze své staré „užovky“, stodvacítky nebo favoritu půjde o rozumný posun kupředu. Za volantem tohoto kombíku si představujeme důchodce jedoucího pohodově na chatu se svým hrubosrstým jezevčíkem Váňou, sazenicemi rajčat a svázanými balíky zažloutlých novin na podpal v kamnech.

Otázkou je, jestli bude hledat právě top verzi Techroad. Logan MCV podle nás dává smysl v nižších provedeních za menší peníze. Je to sice holátko, ale má jednu zásadní výhodu – stojí tak málo peněz, že to bude většině jeho majitelů jedno. A to je poslání tohoto bytelného, praktického a nic si nehrajícího vozu.

Technické údaje: Dacia Logan MCV 1.5 dCi