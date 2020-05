V naší rezenzi jsem se tentokrát zaměřil na smysluplnost agregátu spalujícího naftu v malém městském autě. Takový pohon je totiž v tomto segmentu v současné době výjimečný.

Dieselový Opel Corsa zvládne na jedno natankování ujet přes tisíc kilometrů | Foto: Radek Pecák

V současné době jsou sice pohonné hmoty vyráběné z ropy levné, přesto je příjemné, když čerpací stanice můžete hodně dlouho nevšímavě míjet. Tento zážitek jsem získal za volantem nové generace Opelu Corsa, který měl pod kapotou čtyřválcový turbodiesel 1,5 CDTI. I po ujetí šesti stovek kilometrů totiž ručička palivoměru signalizovala zaplnění nádrže z celé poloviny a dojezd pět stovek kilometrů.

Na exteriér i interér vozu se podívejte do naší komentované fotogalerie.

Motor spalující naftu je už pod kapotou malých městských vozů docela výjimečnou záležitostí. Vlastně ho nabízejí pouze francouzské značky. Opel sice francouzský není, ale vlastní ho francouzský koncern PSA. Většina jiných výrobců vozů této velikosti chce dospět k nízkým emisím CO2 (protože to je ten hlavní hybatel současného automobilového světa) jinými řešeními. Například využitím pohonu na LPG či CNG, případně elektrifikací. Třeba novou Hondu Jazz už nekoupíte jinak, než v hybridním provedení.

Koncern PSA zatím svým turbodieselům věří, byť i on může do intentických karosérií zabudovat čistě elektrický pohon. Tuto širokou škálu pohonů umožňuje platforma, na které automobil jezdí, a kterou využívá i koncernový sourozenec Peugeot 208. Porvrchové díly Opelu Corsa jsou ale svébytné a vůz tak plně zapadá do designového směřování značky s bleskem ve znaku. V porovnání se zmíněnou "dvěstěosmičkou", která je hodně avantgardní, vypadá Corsa sice konzervativně, ale rozhodně ne nemoderně. Naopak její přední i zadní část nepostrádá švih a jistou sportovnost. Mnohým bude také sympatické, že na kolemjdoucí tak mohutně neotvírá "tlamu" (rozuměj masku chladiče - pozn. aut.) jako někteří konkurenti, ale tváří se uměřeně.

Uvnitř je také léty ověřené uspořádání. To znamená, že na přístrojové ukazatele se řidič dívá skrze volant a pro drtivou většinu funkcí auta byly zachovány fyzické ovladače. To platí jak pro klimatizaci, tak třeba pro vypínání systému udržování vozu ve stanoveném jízdním pruhu. Řidič, který ho zrovna nemiluje, ho může jedním stisknutím fyzického tlačítka vypnout a deaktivovaný zůstane tak dlouho, dokud stejný ovladač nezmačknete znovu. V testovaném autě byl klasický přístrojový štít s ručičkovými ukazateli, ale jiné verze můžou mít i digitální.

Výrazné slabiny nemá

Líbila se mi rovněž kvalita a zpracování použitých materiálů. Interiér dokonce nepostrádá jistou dávku elegance, což je kombinováno se sportovní. Tak vyhlížejí dobře tvarované sedačky i volant s poměrně tlustým věncem. Přímo na něm se nachází i tlačítko pro jeho vyhřívání.

Vpředu je pro posádku místa dostatek, vzadu už dopělí tak spokojeni nebudou. Je tam trošku těsno a temno.

Zavazadlový prostor není sice rekordní, pro městské používání však postačí. Pod podlážkou jsem navíc nalezl ještě dojezdovou rezervu. Přes vysokou nákladovou hranu je sem ovšem trošku obtížnější přístup a moc háčků a dalších vychytávek jsem také neobjevil.

Přestože je podvozek zatížen vznětovým motorem a třeba také ještě nezbytnou nádrží na kapalinu AdBlue, na nerovnostech se auto chovalo klidně a spořádaně. Neodskakovalo dokonce ani na příčných nerovnostech, ale na komfortu trošku ubírala příplatková větší kola s průměrem 17 palců. Do českého prostřední by se více hodila o něco menší.

Motor, který má papírově výkon jen 102 koňských sil, ale zato nejvyšší točivý výkon ze všech motorizací nové Corsy (činí 250 Nm) dodává vozu pohodový charakter. V nízkých otáčkách ho sice ke zrychlování nedonutíte, ale nad hranicí 2000 otáček již zatahuje slušně. Navíc má kultivovaný zvukový projev.

Tento agregát se pojí výhradně se šestistupňovou manuální převodovkou, jejíž ovládání je příjemné. Vymezené dráhy jsou dlouhé tak akorát a změna převodových stupňů probíhá nehlučně, přesně a s přiměřenou tuhostí.

Nepochybně nejsilnější stránkou vozu je nízká spotřeba. Ani na dálnici, ani ve městě, neukázal palubní počítač hodnoty počínající číslicí 4. Naopak na okresních silnicích lze i poměrně svižným tempem jezdit “za 3,5 litru”. To pak znamená, že palivová nádrž s objemem 41 litrů vystačí úplně v pohodě na více než tisíc kilometrů. To znamená, že u pumpy budete vídáni opravdu jen zřídkakdy. Na druhou stranu čerpadláře potěšíte tu a tam také nákupem kapaliny AdBlue. Bez ní se totiž tento motor také neobejde.



Plusy:

kultivovaný a úsporný motor

ergonomie ovládacích prvků

kvalita interiéru



Minusy:

vyšší hrana nákladového prostoru

méně místa vzadu

horší jízdní komfort vinou větších kol

Technická data:

Karosérie: pětidveřový pětimístný hatchback

Motory/Spotřeba: Zážehový přeplňovaný tříválec 1,2/75-130 koní- 4,1 – 4,7 l/100 km, vznětový přeplňovaný čtyřválec 1,5/102 koní – 3,2 l/100 km

Převodovky: pětistupňová manuální, šestistupňová manuální, osmistupňová automatická

Vnější rozměry: 4060 x 1765 x 1433 mm

rozvor: 2538 mm

Zavazadlový prostor: 309 - 1015 l

max. Rychlost : 174-208 km/hod

Zrychlení: 8,7 – 13,2 s

Ceny: od 289 990 Kč