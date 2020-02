Dosud se Opel Grandland X nabízel výhradně se spalovacími motory, které mu byly schopné poskytnout výkon nejvýše 180 koňských sil. Nyní si díky zabudování plug-in hybridní pohonné soustavy pořádně polepší.

V zimních podmínkách se pohon všech kol hodí | Foto: Opel

Se zapnutým režimem Sport jsem v pořádném stoupání sešlápl plynový pedál a téměř bez měřitelného prodlení ucítil opravdu mocné zrychlování. To je jeden z bonusů, který přináší přítomnost dvou elektromotorů spolupracujících s klasickou zážehovou přeplňovanou šestnáctistovkou v nové variantě rodinného crossoveru Opel Grandland.

Tato má přidané označení Hybrid 4 a je to plug-in hybrid. To znamená, že můžete jezdit desítky kilometrů v čistě elektrickém režimu díky energii získané dobitím ze zásuvky či wallboxu.

Dalším bonusem je celkový výkon pohonné soustavy rovných tři sta koní, což z tohoto vozu dělá aktuálně nejvýkonnější model v současném portfoliu Oplu. Zrychlit z nuly na stovku zvládne za lichotivých 6,1 sekundy, což je zásluha také vysoké hodnoty maximálního točivého momentu – přes 500 Nm.

Na zbytcích sněhu v nadmořské výšce kolem dvanácti set metrů jsem pak samozřejmě ocenil také to, že vůz má pohon všech kol. Mezi nápravami se ovšem nenachází žádná kardanova hřídel. Zadní elektromotor s výkonem 80 kW se aktivuje po zapnutí režimu AWD. Jinak má řidič na výběr ještě elektrický, hybridní, případně sportovní režim.

Jelikož se mezinárodní novinářská prezentace tohoto vozu konala v Německu, mohl jsem si krátce na dálničním úseku s neomezenou rychlostí vyzkoušet i rychlost přes 200 km/hod. Konkrétně 210 kilometrů kilometrů v hodině, neboť na autě byly nasazeny zimní pneumatiky s rychlostním indexem do 210 km/hod. Jinak ale auto umí tempo až 235 km/hod. Pokud bych ale chtěl jet v čistě elektrickým pohonem, pak bych mohl nejvýše 135 km/hod.

Když auto při jízdě neprodukuje žádné emise, dává to svému okolí na vědomost rozsvícenou modrou diodou. Ta svítí na čelním okně pod uchycením vnitřního zpětného zrcátka.

Spotřeba není zázračná, ve městě by to bylo lepší

V kombinovaném režimu činila spotřeba vozu, který jsem převzal s plně nabitou baterií, během první stovky kilometrů rovných pět litrů. A k tomu samozřejmě 13,2 kWh elektřiny získané ze sítě + nějaké další kilowatthodinky získané zcela zdarma během rekuperace.

Při převzetí auto signalizovalo dojezd čistě na elektřinu 36 kilometrů, v reálu jsem s ním ujel přesně 40. A to prakticky celou tu dobu silnice mírně stoupala směrem do pohoří Schwarzwald. V technických údajích ovšem výrobce udává dojezd 59 kilometrů. Měření ale samozřejmě probíhá v laboratorních podmínkách.

Právě oněch prvních čtyřicet kilometrů jsem ujel čistě na elektřinu. Její spotřeba byla podle palubního počítače v okamžiku vybití celé zásoby elektřiny v průměru 24,3 kWh/100 kilometrů.

Vůz poskytuje řidiči možnost voby zvýšit při zpomalování schopnost rekuperovat brzdnou energii. Dělá se to jednoduše – pohybem voliče jízdních režimů směrem dozadu. Pokud vám tento brzdný účinek při sejmutí nohy z plynového pedálu vadí, lze to stejným způsobem vrátit do normálu.

Celkem jsem s vozem během jediného odpoledne ujel přesně dvě stovky kilometrů. Tu druhou stovku pak už se zcela vybitou baterií. V cíli jsem na displeji odečetl hodnotu rovných 7 litrů spotřeby paliva a 0,4 kWh/100 kilometrů. To nejsou bůhvíjak skvělé hodnoty. Nicméně, režim, ve kterém jsme jezdili, odpovídá spíše víkendovému využití auta. Ve skutečnosti ho většina vlastníků bude provozovat ve městě, kde obvykle za den nenajedou více než padesát kilometrů. A ty se skoro celé dají zvládnout buď na elektřinu nebo se spotřebou mezi 3-5 litry.

Jezdí jako starý dobrý Opel

Jízdní vlastnosti jsou přesně takové, jaké člověk očekává od rodinného vozu. TV interiéru s výjimkou, kdy plně akcelerujete a zážehová šestnáctistovka pracuje ve vysokých otáčkách, panuje vzorné ticho. V zatáčkách si lze dopřát i sporotovnější průjezdy a tlumení nerovností je výborné. V Německu výtluky v asfaltu nejsou, ale těch pár kanálových propustí, které jsem v různých obcích přejel, zvládlo odpružení znamenitě.

Přítomnost baterie s kapacitou neomezila velikost zavazadlového prostoru. Ten má v základní pětimístné konfiguraci 390 litrů, při sklopených zadních opěradlech vůz pojme až 1528 litrů. Vzadu se s rezervou posadí také lidé, jejichž tělesná schránka na výšku překonává hodnotu 185 centimetrů.

Vůz má sériově zabudovanou nabíječku s výkonem 3,7 kW, za příplatek lze získat dvojnásobný výkon. V takovém případě se z wallboxu s výkonem 7,4 kW auto na plnou kapacitu dobije za 110 minut, z běžné domácí zásuvky 230 Voltů to trvá přibližně sedm hodin.

Auto již dostalo české ceny. Ty začínají na sumě 999 990 Kč za variantu bez zadního elektromotoru. I tak má ale tento model více než dostatečný výkon 224 koňských sil. Základní výbava nazvaná Enjoy obsahuje například již hlídání jízdního pruhu, parkovací senzory vpředu i vzadu, osmistupňovou automatickou převodovku, navigaci s osmipalcovým displejem, tempomat, manuální klimatizaci nebo osmnáctipalcová hliníková kola.

Nejlevnější "čtyřkolka" se pojí s prostřední výbavou Innovation a stojí minimálně 1 149 990 Kč.