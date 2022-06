V Dánsku jsem měl možnost vyzkoušet historicky první rodinný elektromobil japonské automobilky. JIž za pár týdnů bude dostupný také na našem trhu.

Toyota bZ4 X na jedno nabití ujede reálně kolem 400 kilometrů | Foto: Toyota

Žádné snadno zapamatovatelné jméno jako je třeba Corolla. Tvůrci vůbec prvního nabízené plně elektrického modelu v dějinách obří automobilky Toyota se mu rozhodli přidělit označení bZ4X. Na první pohled to vypadá jako šifra z nějakého špionážního filmu, nicméně toto jméno má svoji logiku. Bzučení na počátku je totiž název nové řady bezemisních vozidel (Beyond Zero), čtyřka pak světu signalizuje velikost vozu (střední rozměr) a X na konci je zase kód typu vozidla. V tomto konkrétním případeě je to crossover nebo SUV.

V Kodani a jejím okolí zejména na mořském pobřeží, tedy v terénu s minimální nadmořskou výškou a v hustém pátečním provozu jsem měl možnost ujet necelé dvě stovky kilometrů s tímto rodinným autem.

Vůz si můžete prohlédnout v naší komentované fotogalerii.

Hned na počátku musím potvrdit, že auto nelže o svém dojezdu. Dokonce v těchto podmínkách (teplota se pohybovala kolem příjemných dvaceti stupňů nad nulou) je možno dojet dále, než palubní počítač signalizuje na počátku jízdy. Po dojetí do cíle jedné z tras dlouhé osmdesát kilometrů pak na displeji svítil údaj nižší pouze o sedmdesát kilometrů. Podobné to bylo i při dalších testovacích jízdách.

Je ale třeba férově dodat, že v Dánsku jsou pro provozování elektromobilů velmi příhodné podmínky. Kromě zmíněného placatého terénu jsou tu totiž nízké maximální povolené rychlosti. V obcích se zpravidla jezdí čtyřicítkou, na dálnici jen 110 a na venkově osmdesát. Navíc je provoz tak silný, že na nějaký sportovnější styl jízdy musíte zapomenout.

Toyota bZ4X se nabízí pouze s jednou kapacitou trakční baterie. Lze z ní využít 71,4 kWh dobité elektřiny, což má podle měření v režimu WLTP vystačit v případě verze s pohonem pouze přední nápravy na 516, u vozu s pohonem 4x4 pak na 470 kilometrů. Právě s touto verzí, která má také o něco vyšší celkový výkon (218 koní versus 204 u "předokolky") jsem absolvoval celý testovací den.

Z bran kolínské Toyoty už vyjíždí nová Ayga Cross pro konkrétní zákazníky

Na jeho konci pak palubní počítač ukázal průměrnou spotřebu 18,1 kWh, což tedy značí reálně využitelný dojezd na jedno plné dobití baterie těsně pod hranicí čtyř stovek kilometrů.

Deset let nebo milion

Kromě těchto výše zmiňovaných údajů chce Toyota nalákat zákazníka ke koupi tohoto vozu rovněž rekordní zárukou na baterii. Výrobce garantuje, že po celých deset let od koupi kapacita akmulátorů nesmí klesnout pod 70 procent té původní. Případně je záruka limitována milionem najetých kilometrů.

Při pohledu zvenčí je tento vůz typickým zástupcem modelů SUV značky Toyota. Má zcela jasně identifikovatelný boční profil, terénní charakter mu dodávaá mohutné nepravidelné oplastování otvorů pro kola i prahů.

Na zádi propojuje svítilny dnes již běžně používaný červený pruh, jednu z linií světel prodlužuje směrem ke kolům speciální černý klín. Nepřehlédnutelný je rovněž uprostřed přerušený střešní spoiler, jehož úkolem je samozřejmě vylepšovat hodnotu součinitele aerodynamického odporu.

Auto je postaveno na zcela nové platformě pro řadu elektrický vozidel značky (budou na ní zkonstruovány také další nové Toyoty a rovněž některé Lexusy), což znamená například zcela rovnou podlahu v oblasti zadních sedaček. Na nich je tedy opravdu hodně místa pro nohy i naprůměrně narostlých jedinců. S místem pro hlavu již to tak dobré není, ale ti s výškou do 190 centimetrů se na nich rozhodně krčit nebudou muset.

Vyhoví všem, projede vším... Toyota Land Cruiser slaví sedmdesátiny

Zavazadlový prostor je bohužel již jen průměrný. 452 litrů bude jen stěží stačit pro aktivně žijící rodinu. Naštěstí jsou tu střešní ližiny pro umístění dalšího nákladu na střechu, případně je možno zapřáhnout přívěs s hmotností do 750 kilogramů.

V přední části vozu je bohužel také v exemplářích s nejvyššími stupni výbav (testovali jsme provedení Executive) snaha o šetření na materiálech. Zejména v kolem digitálního přístrojovéího štítu, který je posunutý téměř až k čelnímu oknu jsou matné šedivé plasty, které nevypadjí zrovna nejkvalitněji. Výhrady jsem měl rovněž k příliš krátkému sedáku i k příliš viditelným drátkům v čelním skle. Zejména v pošmourném dni jsou totiž v mlze snižují viditelnost.

Na druhou stranu jsem oceňoval velký centrální displej (ten s úhlopříčkou 12,3 palce ale není součástí základní výbavy) s dobrým rozlišením a solidně rychlými reakcemi, oba druhy USB konektorů na palubě i řadu fyzických ovladačů pro důležité funkce.

Solární střecha dobíjí a klimatizuje

Vzhledem ke zhruba o sto kilogramů nižší pohotovostní hmotnosti v porovnání s konkurenčním podobně velkými elektromobily i použité víceprkové zadní nápravě nepůsobí bZ4X při průjezdech zatáčkami a při nutnosti intenzivnějšího brzdění tak těžkopádně. Na druhou stranu, jak píšu výše, tentokrát jsem opravdu auto ve vyšším tempu zkoušet nemohl. To prověřím až při klasickém redakčním týdenním testu na tuzemských silnicích. Tam mi pravděpodobně bude také více než v Dánsku při sjíždění kopců chybět možnost zvolit si více úrovní rekuperačního brzdění.

Na bojišti s Toyotou Yaris Cross. Nafouknutí hatchbacku se nadmíru povedlo

Také budu moci reálně vyzkoušet rychlost dobíjení vozu u různých nabíječek. Toyota udává výkon u nabíječky se stejnosměrným proudem až 150 kW, což znamená dobití na 80 procent kapacity baterie za půl hodiny. Nejvyšší nabízené výbavě pak vylepšuje dojezd také instalovaná střecha s integrovanými solárními články. V zemích s vysokým podílem slunečních dní prý může takto dodat do baterie energii potřebnou pro ujetí až 1800 kilometrů za rok. Také ji lze ale využít pro napájení klimatizace či topení v odstaveném automobilu.

Již v Dánsku jsem mohl na uměle vytvořeném polygonu vyzkoušet systém X-Mode, který je pochopitelně k mání jen ve "čtyřkolce". Ten v sobě zahrnuje rovněž terénní tempomat, který samočinně udržuje zvolenou rychlost (maximálně 20 kilometrů v hodině). Řidič se tak může spolehnout pouze na práci s volantem.

Auto má již české ceny. Základní provedení Comfort s pohonem předních kol se nabízí za 1 220 000 Kč. Verze Prestige, která bude podle předpokladů tuzemského zastoupení značky stojí ve verzi 4x2 1 295 000 Kč, "čtyřkolka" je dražší o 85 000 Kč.

Součástí výbavy těchto verzí jsou již dvouzónová automatická klimatizace, osmnáctipalcová kola z lehké slitiny, vyhřívané sedačky i volant, zmíněný velký multimediální displej, parkovací kamera s obsáhlý soubor elektronických bezpečnostních asistentů.

Základní technická data:

Délka: 4690 milimetrů

Šířka 1860 milimetrů

Výška 1650 milimetrů

Rozvor: 2850 milimetrů

Objem zavazadlového prostoru: 452 litrů

Výkon motoru (4x2) 204 koní, (4x4) 218 koní

Kapacita baterie: 71,4 kWh

Spotřeba: 14,3 kWh/100 km (4x2), 15,9 (4x4)

Max. rychlost: 160 kilometrů v hodině

Zrychlení 0-100: 7,5 (4x2), 6,9 s (4x4)