Virtuální zpětná zrcátka jsou příplatkovou výbavou pro elektromobil Audi e-tron. Otestovali jsme je.

Potřebuji zkontrolovat vedlejší pruh. Podívám se skrz okénko na místo, kde jsou obvykle zpětná zrcátka, ale nic nevidím. Aha! Mozek musí během nanosekundy zpracovat informaci, že oči marně pátrají po obrazu, na jehož místě jsou jen výčnělky s kamerami a přesunout pohled trošku níž na barevnou obrazovku ve dveřích. Tahle situace se vám bude dít během prvních dní s elektromobilem Audi e-tron poměrně často.

Audi svou specialitu nazývá Virtuální zrcátka. Nápad s instalací kamery místo klasického zrcátka ale není nový, předvedl se v minulosti už na řadě konceptů. Sám jsem také auto s nimi řídil, šlo o exotický Volkswagen XL1. Je to ale poprvé, co se toto zvláštní řešení objevilo u výrazně propagovaného auta. Nasazení kamer je očividně součástí marketingu, přece jen s nimi auto vypadá ještě víc futuristicky. Protože jsou součástí příplatkové výbavy, zjišťoval jsem během týdenního testu Audi e-tron, jestli se za ně vyplatí přidat navíc 44 700 korun.

Fakt, že virtuální zrcátka na sebe strhávají pozornost, jsem si ověřil ještě tentýž den, kdy jsem elektromobil přebíral k testu. Stačilo zaparkovat v centru Prahy a rázem si vůz začali prohlížet kolemjdoucí Češi i turisté. „Hele, to je to auto s těma divnejma zrcátkama,“ zněla nejčastěji zaznamenaná věta. Tahle výbava je zkrátka něco jako křídlové dveře pro Teslu Model X. Bylo by jednodušší mít klasické, ale když ony tak dobře vypadají!

Zvyknout si na to, že prostor za vozem musíte kontrolovat ve dveřích, trvá opravdu několik dní. Vrituální zrcátka ale mají oproti těm běžným celou řadu výhod. Například je logicky není nutné nastavovat podle sezení řidiče. Na obrazovku bude koukat stejně člověk vysoký 165 nebo 190 centimetrů. Jejich seřízení je jednoduché. Stačí ťuknout prstem do obrazovky u řidiče a pohybem po ní posouvat obraz buď na své straně nebo na straně spolujezdce.

Je ale nutné podotknout, že delší čas bude trvat zvykání si na jiný „pocit“ ze zrcátek. Obraz na displeji je pořád trochu jiný než běžný odraz a tak se hůř odhaduje například vzdálenost vozu za vámi. S tím ale pomůže grafika. Pokud je auto za vámi nebezpečně blízko, obraz lemuje výstražný žlutý rámeček. Ten se i rozbliká, pokud nechtěně opouštíte svůj jízdní pruh. Když je volno, svítí část rámečku zeleně.

Trochu nepříjemné mi bylo ale parkování u zdi na dvoře našeho domu, protože jsem přes kameru špatně odhadoval zbývající prostor mezi ní a vozem. Klasické zrcátko lze také lépe seřídit při parkování u obrubníku. A to tak, že někdy dobře vidíte i svá zadní kola a nemusíte se bát odření disků. Zobrazený prostor na displeji mi nepřišel dostatečný. Problémy s odhadem by ale mohly během delšího používání vymizet.

Obrovskou výhodou je použití kamer za šera nebo v noci. V době, kdy byste v běžných zpětných zrcátkách viděli jen tmu nebo nanejvýš odraz světel za vámi jedoucích vozů, umí displej zobrazit prostor za vozem v solidní kvalitě. Díky velkému kontrastu a jasu tak uvidíte mnohem více.

Dalším zásadním faktorem je i absence známého hluku, který se vyskytuje při cestování vysokými rychlostmi. To si uvědomíte na dálnici, kde aerodynamický svist v oblasti zpětných zrcátek přichází na řadu až při jízdě okolo 160 km/h. To ještě víc vyzdvihuje tichost elektrického vozu. Audi e-tron s virtuálními zrcátky je tak jedním z nejtišších vozů, které jsem kdy řídil.

Nakonec mají virtuální zrcátka ještě jeden bonus. Určitě pobaví vaše děti. To potvrdili dva předškoláci, kteří se smáli u otevřených dveří auta. Stačilo, že jeden dělal obličeje do kamery a druhý se díval na displej. A pak se vystřídali. Kdo by to byl řekl, že jim to vydrží i na pět minut čisté zábavy!

Výsledek je tedy zřejmý. Virtuální zrcátka mají spoustu výhod a příplatek za ně se v celkové ceně vozu ztratí. Obzvlášť když budete mít auto s hromadou příplatkové výbavy, jakou měl i testovaný e-tron, který celkem vyšel na 2 913 900 korun. Platilo se u něj navíc například za střešní okno, čalounění kůží Valcona, paket elektronických pomocníků do města nebo 21“ litá kola. Jejich koupi ale doporučuji jen tomu, komu nevadí se čas od času autem pochlubit neznámým kolemjdoucím. Futuristicky tvarované výčnělky jsou totiž pro řadu lidí podnětem k zahájení konverzace.

Audi e-tron jsme už testovali zhruba před půl rokem. Dojmy z řízení vozu, reálný dojezd a další důležité informace včetně těch technických najdete pod tímto odkazem.

Jak fungují virtuální zrcátka si můžete názorně prohlédnout v přiložené komentované fotogalerii.