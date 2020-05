Dacii se zatím vyhnula elektrifikace pohonných jednotek. Kdo ale chce jezdit levně a navíc ekologičtěji než ve verzích s klasickými spalovacími motory, může zvolit některý z modelů značky s tovární přestavbnou na LPG.

Dacia Duster ve verzi na LPG jezdí opravdu levně | Foto: Radek Pecák

Zejména značky koncernu Volkswagen se v letech, které přecházely současné vlně elektrifikace, zaměřovaly v oblasti ekologických pohonů na palivo CNG. Tedy na stlačený zemní plyn. Jenže, i když se takových osobních vozů v Česku do provozu zaregistrovalo každým rokem zpravidla několik tisíc, na silnicích mají nad nimi zhruba desetinásobnou převahu automobily připravené na spalování LPG. Jezdí jich tu více než dvě stě tisíc.

Nejvíce jich bylo na spalování směsi propanu a butanu upraveno dodatečně, existují však stále i modely, které vám dealer dodá jako nové s tovární úpravou. Na přelomu loňského a letošního roku je do své nabídky vrátila také rumunská Dacia. Zákazník může volit mezi typy Logan, Logan MCV, Sandero a Duster. Právě toto i u nás oblíbené SUV (dlouhodobě patří do první desítky nejžádanějších vozů této kategorie) jsem měl možnost podrobit týdennímu redakčnímu testu.

To, že jde o tovární úpravu se pozná například tak, že se na nárazníku nebo jinde v zadní části karosérie nenachází uměle vytvořený otvor ukrývající ventil pro plnění LPG. V Dusteru je umístěný hned vedle hrdla pro tankování benzinu a je tedy také schován pod plechovým krytem na zadním blatníku.

V kabině je pak jediným markantním znakem dotykové tlačítko umístěné nalevo od volantu. Tím se dá jednak přepnout režim motoru ze spalování LPG na benzin a naopak a současně jsou na něm diody signalizující míru zaplnění nádrže.

Ta se nalézá pod pod podlahou zavazadlového prostoru, který má tudiž stejný objem jako každý jiný Duster. Jen už nelze vozit s sebou rezervní kolo. Také si Duster LPG kvůi tomu nemůžete pořídit s pohonem všech kol. Jeho komponenty by se totiž vedle této nádrže již nevešly.

Zdroj: Radek Pecák

Kromě nádrže s LPG, která pojme 34 litrů tohoto paliva, zůstala zachována i klasická padesátilitrová nádoba na benzín. Díky tomu lze bez zastávky u čerpací stanice absolvovat s touto verzí Dusteru bez problémů tisícikilometrovou vzdálenost. Tedy třeba z Česka k moři do Chorvatska.

LPG má nižší výhřevnost nenž benzín, tudíž z nádrže ubývá rychlejším tempem než benzin, pokud vůz jede na něj. Zmíněných 34 litrů mi vystačilo na 370 kilometrů, přičemž téměř polovinu z toho jsem najezdil ve městě, další stovku na tuzemské dálnici s rychlostním limitem 130 kilometrů v hodině a zbytek ve svižném tempu na okreskách nejrůznějších kvalit.

Opravdu výhodná koupě!

Spotřeba tedy byla v rozmezí devět až deset litrů. O litr níže by to při troše sebekázně šlo stlačit, oficiální údaj automobilky v kolonce kombinovaná spotřeba (6,8-6,9) je ale podle mého soudu až příliš optimistický. Bohužel jsem nemohl ověřit, jaká je spotřeba v jednotlivých jízdních režimech. Palubní počítač totiž údaj o spotřebě (a to ani LPG ani benzínu) nenabízel. Podle vyjádření tecnického školitele Renaultu pro Českou republiku Luďka Šáry je to právě kvůli rozhodnutí představitelů značky o co možná největší snížení nákladů na tuto přestavbu. Navíc prý dodavatelé systémů LPG měření spotřeby vůbec nenabízejí.

Auto zejména za studených májových rán startovalo vždy na benzin, ale již po ujetí necelého kilometru se automaticky a pro řidiče neznatelně přepnulo na spalování LPG. To je nepochybně dobře, protože toto palivo je i v současných časech levného benzinu a nafty stále minimálně o deset korun na litr levnější. I pokud počítáme s vyšší spotřebou (v porovnání s benzinem je to v reálném životě zhruba o čtvrtinu až třetinu), tak budeme při jízdě na LPG každých sto kilometrů šetřit na nákladech na palivo více než padesát korun.

Navíc, a to je další dobrá zpráva, tato verze Dusteru se dá koupit již za 329 900 Kč, což jen o deset tisíc korun více, než dá zákazník za stejně vybavený Duster se shodně výkonným litrovým přeplňovaným tříválcem, ale bez možnosti spalování LPG. Tudíž tato investice se vám vrátí již po ujetí přibližně dvaceti tisíc kilometrů a pak už budete jen vydělávat!

Na rozdíl od podomácku předělaných LPG aut je palivový systém kontrolován techniky značkových servisů při běžné prohlídce, je na něj (stejně jako na celý zbytek vozu) záruka 3 roky nebo sto tisíc kilometrů a po deseti letech se nádrž nemusí měnit, ale můžete s ní klidně jezdit dále.

Duster, zejména v této verzi, je auto určené pro pohodové řidiče. Pokud při měnění směru trošku vyšší rychlostí najedete na nerovnost, vytrestá vás podvozek citelným odskočením zadní nápravy. Příště tudy určitě budete projíždět rozvážněji. Také zvuk motoru pracujícího ve vyšších otáčkách by mohl být utlumen důkladněji. Duster LPG ale stejně nikdy nebude žádný závodník. Z klidu na stokilometrovou rychlost se totiž dostanete až za 14,4, respektive 13,8 sekundy. Ta lepší hodnota se kupodivu vztahuje k použitému palivu LPG. Při testování jsem měl totiž pocit, že po přepnutí na benzin motor trošku více ožil. Je to ale pravděpodobně dáno točivým momentem. V případě spalování LPG totiž agregát poskytuje až 170 Nm, jinak nabídne jen 160 Nm.

Při řazení některého z pěti stupňů manuální převodovky je třeba jistá ruka a delší procítěný pohyb. Jinak totiž páka v drahách zadrhává. Naopak příjemné bylo přesné řízení a dobře dimenzované brzdy.

Spokojenost bude ve většině rodin po volbě tohoto auta také s prostorem pro posádku i zavazadla. Na zadních sedačkách budou mít dospělí s tělesnou výškou 185 centimetrů sedící za stejně velkými pasažery vpředu před koleny k dispozici ještě tři centimetry volného prostoru a stejně tolik i nad hlavami. Do kufru pak lze naložit 445 litrů, tedy zhruba tolik jako do menšího kombíku.

Přestože Dacia je stále levná značka, výrobce pracuje na postupném zkvalitňování a zkrášlování svých vozů. Testovaný Duster, který byl v nejlepší možné výbavě a obsahoval tedy například i navigaci, parkovací kameru, systém pro sledování mrtvého úhlu, klimatizaci, mlhovky a řadu dalších prvků, měl například chromové prvky na masce chladiče, dekory ze stejného materiálu na vnitřních madlech dveří nebo stříbřitě prošívané čalounění sedaček. Menší šok jsem zažil po otevření kapoty. Ta se totiž zdvihá pomocí plynových vzpěr. Tento prvek totiž nemá současně prodávaná osmá generace evropského bestselleru - Volkswagenu Golf.