Svezli jsme se nejmenším SUV z Mladé Boleslavi. Bavilo nás víc než Škoda Scala.

Je úterý 20. srpna a z Prahy do Basileje míří charterový Fokker 100. Na jeho palubě je přes 70 novinářů snad z každého českého média, které jakkoliv píše o autech, včetně nás. Po jarním představení Škody Scala začíná další akce mladoboleslavské automobilky. Tentokrát se ukazuje ze Scaly odvozené SUV jménem Kamiq.

Že jde o velkou premiéru dokazuje boj o klíčky u registrační přepážky. Prodrali jsme se na nějaké páté místo a můžeme si tedy vybrat: „Prosili bychom červenou s motorem 1.0 TSI o výkonu 85 KW, manuálem a paketem Sport, který přidává nastavitelný podvozek.“ Je naše! Můžeme začít jezdit.

Trasa vede po dálnici a klikatých okreskách z Basileje do Štrasburku. Silnice svou překvapivě nuznou kvalitou občas připomíná českou. Ideální místo na testování nové Škody Kamiq. Sluší se ale nejprve připomenou, jakým autem nejmenší SUV (chcete-li crossover) v nabídce Škody vlastně je.



Kabina vozu působí vzdušně. Látkové potahy jsou příjemné na pohled i na sezení.

Kamiq má společný základ ve Scale, má ale o 39 mm vyšší podvozek. Je to sourozenec Seatu Arona nebo Volkswagenu T-Cross, tedy nejmenších „vysokých“ modelů koncernu. Míří na městskou klientelu, která má ráda vyšší sezení za volantem, praktičnost a dobrý přehled nad okolním provozem. A kromě toho jí to náramně sluší. Nejen v testované verzi.

Škoda nasadila design, se kterým před lety šokoval například Jeep u svého modelu Cherokee, kdy nadsadil LED pro denní svícení a světlomety posadil pod diody. Auto má tak opticky velmi úzkou fazónu, ale to napravuje masivní mřížka chladiče. Kamiq není jen vyšší Scala, ale má svébytný design a charakter. A také pár Simply Clever prvků navíc, jako je odpadkový koš, trychtýř v nálevce kapaliny do ostřikovačů nebo plastový kryt otevřených dveří.

Vyrážíme tedy s motorem 1.0 TSI 85 kW spojeným se šestikvaltem na cestu. Je to známá jednotka a tak nepřekvapí, když má totožné projevy jako ve Scale. V nízkých otáčkách je vlažná až líná, ve středních naopak horlivá, aby ve vysokých opět uvadla. Jenže tříválec vozu sluší, už jen díky jeho pěknému vrnivému zvuku. V 85 kW provedení navíc poskytuje solidní dynamiku a tak se dá jet svižně.



Kufr má sice objem menší než u Scaly, ale zase je vyšší. Kapacita 400 litrů malé rodině stačí.

Tichý motor si ale v zatáčkách řekne o něco víc než slibují tabulky. Spotřeba 5,1 litru benzinu na 100 km? Ale kdepak, tady je to minimálně za 7,3 litru. Ale pokud se uklidníme a držíme se přísného francouzského dálničního limitu, pak lze jezdit i za něco málo přes 6 litrů a to je už příjemný výsledek. Inženýrům z Mladé Boleslavi se navíc podařilo to, že Kamiq má 50litrovou nádrž, na rozdíl od Arony nebo T-Crossu, kteří mají o 10 litrů méně. Může proto slíbit dojezd i okolo 700 km na jedno natankování!

Projíždíme okresku a jsme překvapení. Auto je na vyšším podvozku, ale jede bezvadně. Náklony? To nezná, stejně tak ho není vůbec snadné dostat na limit. Inženýři pracovali na podvozku tak, že jej zvýšili zvětšením těhlic, většími pneumatikami a zbytek obstaraly pružiny a tlumiče. Právě tlumiče jsou od Scaly odlišné – mají jinak řešené tlumení maximálního dorazu a tak auto na nerovnostech méně „bouchá“. Pocitově tak Kamiq jezdí lépe než Scala.

A to máme na palubě nastavitelné tlumiče! Nejde o systém DCC, který používá Octavia, Kodiaq nebo Superb, ale o jiné řešení, jenž je levnější, ale má jen dvě polohy – normální a sportovní. To proto, že se elektricky dá aktivovat jeden ze dvou kroužků, který v pístu tlumiče pak tvoří tužší nebo měkčí odpor. Naopak DCC mají pozvolné nastavení a jak nám zástupci značky naznačili, v blízké budoucnosti půjde nastavovat jejich chování plynule. To ale normální uživatel příliš nevyužije a dle našich dojmů jsou dvě volby podobně jako u Scaly dostatečné. Za příplatek 12 tisíc korun stojí.



Zábavní systém za příplatek je prima, ale bylo by fajn přes něj neovládat klimatizaci!

Když je už ale řeč o příplatcích, na ně se u Kamiqu připravte. Prodává se sice ve dvou vyšší výbavách, tedy Ambition a Style, ale i v top verzi se musí platit za celou řadu prvků, které jsme měli k prvnímu svezení na hraní. Namátkou zmíníme třeba virtuální kokpit za 10 900 korun, panoramatické střešní okno za 16 tisíc korun nebo adaptivní tempomat ACC za 10 200 Kč. A jsou další, včetně takových drobností, jako jsou mezipodlaha v zavazadlovém prostoru (3400 Kč) nebo plastová vana za 2030 korun.

Abychom ale jen nechválil, pár drobností nás po cestě trápilo. Například ovládání automatické dvouzónové klimatizace je poněkud problematické. Některé její funkce sice obstaráte tlačítky, pro jiné se ale musíte ponořit do menu zábavního systému. Na palubě je také sice bezdrátové dobíjení chytrého telefonu, ale přípojky jen na moderní USB-C, které nemá ani standardně dodávaná nabíječka pro náš Samsung Galaxy S10 (ten je sice USB-C, ale koncovka je standardní USB). Asistent pro jízdu v pruzích nám navíc přišel příliš aktivní.

Pokud si však Kamiq dobře vybavíte, nebude to jen auto na ježdění okolo města. Klidně se s ním vydáte na delší výlet. I když nemá variabilní sedačky a nelze je tedy nijak podélně nastavovat, na zadních sedadlech nabízí stále dostatek místa a i takové praktické detaily, jako svačinové stolky. Kufr je sice menší než u Scaly (400 proti 467 litrům), ale i tak jde o nadprůměrnou hodnotu mezi nejmenšími SUV. Se stejným motorem a ve stejné výbavě navíc stojí jen o 10 tisíc korun víc. Pro rodinu tak dává větší smysl, Scala se hodí víc do firemní flotily.

Škodu Kamiq si prohlédněte v naší originální a obsáhlé fotogalerii.